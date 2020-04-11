По состоянию на 16:00 11 апреля в мире зафиксировано более одного миллиона 713 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 103,5 тыс. человек скончались, свыше 383,2 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на шестом месте с результатом 83,4 тыс. заболевших, пропустив вперед Германию со 122,1 тыс. зараженных, Францию со 124,8 тыс. инфицированных, Италию, где 147,5 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе со 161,8 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США оказались недосягаемыми, обнаружив у себя более 503,1 тыс. больных.

Между тем в Италии самая высокая в мире смертность от коронавируса (12,78%), скончались более 18,8 тыс. человек, на второе место по количеству умерших — 18,7 тыс. человек — вышли США, хотя смертность в процентном отношении существенно ниже (3,73%). В Испании — более 16,3 тыс., во Франции — более 13,1 тыс. человек, в Великобритании — 9 тыс. человек, в Иране — почти 4,3 тыс., в Китае — более 3,3 тыс., в Нидерландах — более 2,5 тыс.

Россия. Коронавирус не победит парад Победы

В России по состоянию на 11 апреля зафиксировано 13 612 случаев заболевания, 107 заразившихся умерли, 1050 выздоровели. Смертность составляет 0,79%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Это внушает определенный оптимизм, особенно если сравнивать с развитыми странами Европы или США, однако депутат Госдумы Геннадий Онищенко советует не делать преждевременные прогнозы о сроках завершения пандемии коронавируса.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока», — сказал Онищенко.

Коронавирус, нефть и космос: Путин и Трамп провели телефонный разговор © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Виктор Малеев заявил, что при оптимистичном сценарии эпидемия может закончиться в начале июня, если россияне будут соблюдать самоизоляцию.

Между тем сотрудники администрации президента РФ, которые задействованы в обеспечении деятельности президента России Владимира Путина, практически ежедневно сдают тесты на коронавирус.

«Большая часть сотрудников администрации, те, кто как-то задействован в обеспечении деятельности президента, конечно, практически ежедневно сдают тесты на коронавирус», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков также сказал, что коронавирус не помешает России как следует отпраздновать победу над фашизмом 9 Мая.

По его словам, «не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно».

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 11 апреля зафиксировано 2511 случаев заболевания, 73 заразившихся умерли (смертность 2,9%), 79 выздоровели. В стране введен общенациональный карантин.

Одесситы с юмором отнеслись к карантину, во время которого можно выходить на улицу только для того, чтобы выгулять домашних животных, и сами стали переодеваться в братьев наших меньших.

Наряжались в героев мультфильмов «Маша и медведь», а также в персонажей книг Льюиса Кэррола — Алису и Чеширского кота. И это нельзя назвать пустой забавой — как известно, смех укрепляет иммунитет.

Однако премьер-министру Украины Денису Шмыгалю шутить некогда, он готовит серьезный план по выводу страны из состояния карантина.

Журналисты выяснили, что план состоит их трех этапов и предполагает завершение всенародного бедствия к началу июля 2020 года.

Первый этап планируют начать еще в апреле, он включает поддержку социально уязвимых слоев населения, помощь безработным и работникам, отправленным в отпуск «за свой счет», мобилизацию медицинских ресурсов и помощь медикам, которые ведут борьбу с COVID-19.

Второй этап запланирован на май ‒ начало июня. Власти в этот период грозятся создать 500 тыс. новых рабочих мест, поддержать кредитами малый и средний бизнес, частично снять ограничения на работу общественного транспорта и разрешить выход на работу по смещенному графику.

Третий этап начнется в июне и продлится до июля. В это время завершат учебный год, возобновят работы общественного транспорта, разрешат посещать зоны отдыха при условии соблюдения мер безопасности и ослабят условия самоизоляции для граждан преклонного возраста.

Ситуация в мире

Коронавирус может спровоцировать народные волнения в Турции. Комендантский час, объявленный на эти выходные в крупных городах Турции, погрузил страну в хаос. Испуганные граждане буквально штурмовали магазины и пекарни.

В частности, в Стамбуле и курортной Анталии возникли огромные столпотворения, дошло до драк и стычек.

«Все забыли и о дистанции, и о коронавирусе. Люди поддались стадному инстинкту и буквально бились за хлеб. Я такого в жизни не видел. Весь карантин теперь насмарку — можно ждать всплеска заболеваемости. У нас дома тоже не было хлеба, муж побежал в магазин, и еще купить корм для кота, который заканчивался. Так, говорит, в магазине не протолкнуться было, настоящая война. Для турка остаться без хлеба — это конец света. Все ругают правительство, которое объявило комендантский час так поздно, за два часа. Предупреждать нужно за пару дней, а лучше за неделю. Кстати, ни о какой помощи от государства на время карантина, как в развитых странах, речи не идет», — рассказала живущая в Стамбуле украинка Татьяна Михчиоглу.

Гонка за лекарством. Как страны мира ищут спасения от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Накануне вечером в стране царила атмосфера хаоса. В сети появились десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинов.

«Сейчас в Турции ищут козла отпущения. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, всех собак спустят на его главу Сулеймана Сойлу. Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, это не присуще поведению гражданам Турции, это результат двухчасового тупика, в который их загнали, поставив перед фактом. Вчера руководство страны показало всему миру, как делать нельзя», — пишет Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Правительство объявило о запрете выходить из дома в субботу и воскресенье под угрозой штрафа внезапно, за два часа до полуночи 10 апреля. Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица