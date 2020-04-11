Эпицентром коронавируса в стране остаётся Буковина, где с субботы по понедельник закрывают даже продуктовые магазины и АЗС. На выходные просят не выходить из дома также на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине и Волыни

На Западной Украине по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, зафиксировано 1096 людей, инфицированных коронавирусом, — это практически половина из всех больных на Украине в целом (2203). При этом две области региона попали в первую пятёрку тех, где критически не хватает средств индивидуальной защиты. Так, согласно данным ресурса YouControl, хуже всего ситуация обстоит в Ивано-Франковской области, где ресурсов в среднем хватит на 9 дней, в Ровенской области этот показатель составляет 16 дней.

Больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области — 366, умерло от него 7 человек. Рекорд по выявлению новых заболевших был поставлен 9 апреля — 76 случаев, три человека в тот день умерло. А начиная с 13:00 субботы, 11 апреля, до утра понедельника, 13 апреля, в области вводятся драконовские ограничения: будут закрыты все продуктовые магазины и АЗС, заправляться смогут только «скорые», полицейские машины и автомобили служб спасения. Глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук настоятельно попросил всех жителей области оставаться всё это время дома. О таком решении властей было объявлено поздно вечером в четверг, а уже с утра пятницы перед продовольственными магазинами возник ажиотаж и очереди.

9 апреля Осачук сообщил журналистам, что в Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло начаться во время некого массового мероприятия. «Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло», — рассказал он. Губернатор заверил, что более подробно об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследование. А двумя днями ранее в прямом эфире львовского телеканала NTA Сергей Осачук вышел из себя после просьбы прокомментировать жалобы жителей области на ужасные условия в больницах. «Это диагноз украинскому обществу за 30 лет независимости», — заявил чиновник, по мнению которого область полностью готова к борьбе с коронавирусом. Последний тезис Осачук повторил и в интервью «Радио «Свобода» 10 апреля, заявив, что самое большое на Украине количество инфицированных в области «свидетельствует о грамотной, профессиональной работе лабораторного центра и о том, что они умеют выделять эти очаги и докапываются до истины».

Кроме этого губернатор признал, что установленные на въезде в область блокпосты не обеспечивают её закрытия. «Включается человеческий фактор, в том числе у людей в форме, в погонах. Люди у нас инициативные и творческие, придумывают много историй, почему им обязательно надо пересечь этот мост, поэтому мы осознаем условность таких мероприятий, и там не на 100% герметично закрыты границы», — заявил глава Черновицкой ОГА. Однако людей в форме удаётся убедить не всегда: вечером 8 апреля житель Тернопольской области, подъехав на легковушке к контрольно-пропускному посту в селе Звенячин, проигнорировал требование полицейского об остановке и прорвался на территорию Черновицкой области. Полицейские, которые позже всё же остановили автомобиль, установили, что мужчина не относится к категории граждан, которым разрешен въезд на территорию Черновицкой области в условиях карантина, и составили на него протокол об административных нарушениях — как правил дорожного движения, так карантинных ограничений.

А соблюдать последние приходится всем, в том числе служителям культа, ведь храмы закрыты и останутся в таком состоянии в ближайшие недели. Если христиане только готовятся отмечать Пасху (католики — 12 апреля, православные — 19-го), то у евреев Песах уже начался. 8 апреля главный раввин Черновицкой области Менахим Мендель Глинцштейн поздравил иудеев с этим праздников не в синагоге, а в прямом эфире с балкона своей квартиры в центре Черновцов. Официальное поздравление с праздником Песах опубликовал на своей странице в Facebook и губернатор Буковины Сергей Осачук. Донбасс: Пятая военная Пасха © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Хотя закрытие продовольственных магазинов и автозаправок на выходные введено только в Черновицкой области, дополнительные ограничительные меры на этот период введут и для четырёх других областей Западной Украины, которые граничат со странами Евросоюза: Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Волынской. Такое решение принято после селекторного совещания президента и премьера с губернаторами и мэрами больших городов 9 апреля. Сразу после совещания ходили слухи, что в ряде западных областей будет вообще введён комендантский час, но потом они не подтвердились.

Соседняя с Черновицкой Ивано-Франковская область занимает второе место на Украине по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом (254) и первое — по смертям от него (17, то есть четверть от общенационального показателя). Из-за этого власти области вынуждены были оправдываться. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 10 апреля

Так, 8 апреля и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Фёдоров заявил, что умершие от коронавируса пациенты имели сопутствующие проблемы со здоровьем и долго занимались самолечением. «Во всех смертельных случаях мы имеем запущенные случаи. То есть люди слишком поздно обращаются в больницы. Во всех случаях имела место молниеносная форма заболевания и сопутствующие болезни. Это доказано, что людям с сопутствующими болезнями очень трудно выйти из такого состояния, что завершается летально», — сказал Фёдоров.

А на брифинге 10 апреля и.о. губернатора призвал жителей области не выходить в субботу-воскресенье из дома, и приобрести все продукты и медикаменты заблаговременно. О запрете на выход из дома чиновник не говорил, и карами не угрожал, хотя и подчеркнул, что полиция на протяжении выходных будет работать в усиленном режиме.

При этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на брифинге в среду, 8 апреля, разрешил жителям города ездить в село сажать картошку. «Чтобы внести нотку оптимизма: меня очень много спрашивают, можно ли ехать в село и сажать картофель. Не только можно, а нужно, потому что откровенно скажу: а что мы будем есть, если не посадим картошку и не посадим огород», — сказал Марцинкив. «Огород не общественное место. Поэтому давайте вскапывать огород, сажать картофель, и все у нас будет хорошо», — резюмировал городской глава. 10 апреля корректив в свою позицию он не внёс.

А «вторая волна» повышения заболеваемости коронавирусом в Ивано-Франковске и в области может произойти после пасхальных праздников. Об этом рассказал главный врач Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк. «Прогнозировать развитие эпидемической ситуации можно будет после наших религиозных праздников. Все, наверное, видели, как наши священники из одной ложечки причащают прихожан. Не только в нашем большом и славном городе Франковске, но и по всем сёлам. Надо быть настороже. После этих праздников может быть вторая волна, второй всплеск коронавируса. Потому что сейчас, как мы видим, заболеваемость не нарастает», — сказал он. Ночь простоять да день продержаться. Как Украина в карантине будет встречать Пасху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Правда, причастие из одной ложечки зафиксировали не в Ивано-Франковске, а в одном из храмов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) во Львове, но такая практика явно может распространиться на всю Галичину, где эта церковь является доминирующей. Ведь спикер Львовской архиепархии УГКЦ священника оправдал: мол, причащал на улице и придерживался рекомендаций, утверждённых «патриархом» Святославом, — если верующие касались ложечки губами, то её протирали спиртом. При этом приходские священники УГКЦ уже начали публиковать в сети номера своих платёжных карт для пасхальных пожертвований, которые они не могут собрать в храмах.

Губернатор Львовской области Максим Козицкий в видеообращении также призвал жителей не выходить из дома с 13:00 в субботу до утра понедельника. Однако позже пресс-секретарь главы Львовской ОГА Дарья Бавзалук отметила, что в выходные никаких дополнительных ограничительных мер во Львове и области принято не будет, магазины, аптеки и другие объекты будут работать согласно установленным карантинным ограничениям, которые действуют сейчас. К примеру, львовяне размещают в социальных сетях фотографии из строительного гипермаркета «Эпицентр» во Львове, который продолжает работу и пока не собирается закрываться на выходные.

Ныне во Львовской области выявлено 82 инфицированных, сообщается о трёх умерших. При этом житель Яворовского района, которого похоронили на днях, отнесён в статистику Черновицкой области, поскольку он был госпитализирован и умер там. Начиная с 00:00 четверга, 9 апреля, на въездах в область заработали блокпосты, всего их установлено 14.

10 апреля Максим Козицкий сообщил, что госпиталь в Винниках под Львовом стал основным для приёма больных коронавирусом на Львовщине. «Мы переходим к госпитализации по коронавирусной инфекции в эту больницу. Врачи готовы, готовы работать вахтовым методом, первых пациентов, к сожалению, придется класть в эту больницу уже на этой неделе», — сказал губернатор. «Госпиталь известен на всю страну после последних событий, когда планировалась эвакуация украинцев в Новые Санжары, а здесь проводились учения, по которым о Винниковском госпитале узнали все. Ситуация здесь сейчас хорошая, я несколько раз разговаривал с руководством госпиталя, думаю, что уровнем медицинской помощи, которая здесь будет предоставлена, мы перечеркнём ту страницу, которая имела место полтора месяца назад», — уверен председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

В тот же день в Трускавецкий военный санаторий поселили на обсервацию 17 украинских военнослужащих, прибывших с учений НАТО в Латвии. «Все офицеры. Дважды в день измеряется температура. Проводится постоянное обеззараживание коридора и комнат. После приема пищи посуда замачивается в дезрастворе. Никто не покидает своих помещений», — написал мэр Трускавца Андрей Кульчинский. Возможно, это связано с акцией «Дома лучше, чем в гробу», которую на уходящей неделе провёл владелец компании «Вечность», предоставляющей похоронные услуги. Степан Пиряник проехался с гробом в кузове грузовика по Трускавцу, Дрогобычу и Стебнику.

Однако нарушителей режима самоизоляции в области хватает: так, только 8 апреля на пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей было обнаружено сразу четверо таких людей, трое из них — двое мужчин и одна женщина — ехали в одном автомобиле. Во время проверки по базам данных, выяснилось, что они только 6 апреля приехали в Украину из-за границы. Тогда в пункте пропуска все они подписали согласие и должны были находиться на добровольной самоизоляции до 20 апреля, но уже через сутки снова оказались на границе.

Видимо, понимая психологию населения, исполняющий обязанности главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в своём обращении к жителям области сделал акцент на карах, которые им грозят в случае нарушения карантинных ограничений. В приказном тоне чиновник заявил: «Начиная с тринадцати часов субботы, 11 апреля, до шести часов утра понедельника, 13 апреля, вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома! В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17 000 гривен нарушителям карантина избежать не удастся». С заголовками о запрете выхода из дома вышли и ряд местных СМИ, однако большинство из них опубликовали полный текст решения областной комиссии, где речь идёт лишь о рекомендации не выходить на улицу.

Ныне в Закарпатской области подтверждено 56 случаев коронавируса, 3 человека умерло от него. Среди последних — жительница Берегово, которая умерла в такси по дороге в больницу, поскольку «скорая» отказывалась к ней выезжать. Ныне таксист и другие контактные лица умершей отправлены на самоизоляцию. При этом в Берегово ситуация в больницах лучше, чем в других населённых пунктах, потому что этому городу постоянно помогают различные венгерские организации. Так, 9 апреля фонд Общества венгерской культуры Закарпатья передал Береговской районной больнице защитные средства на сумму в 220 тысяч гривен. Ранее эта организация доставила маски, перчатки и т.п. в амбулатории города Чоп и других населённых пунктов Ужгородского района на 105 тысяч гривен.

При этом дополнительное финансирование больниц в связи с эпидемией коронавируса фактически полностью перекладывается на местные бюджеты. Так, 9 апреля сессия Ужгородского городского совета выделила 60 миллионов гривен для учреждений первичного и вторичного звена в городе. В тот же день увеличил расходы на здравоохранение и Тернопольский городской совет, сессия которого впервые прошла на выезде — в Украинском доме «Победа», в большом зале которого депутаты сидели на большом расстоянии друг от друга и, конечно же, в масках.

Ныне Тернопольская область занимает четвёртое место в стране по количеству инфицированных коронавирусом — 196 случаев, 5 человек умерли от него. Во время упомянутого совещания 9 апреля губернатор области Владимир Труш отметился тем, что единственный из всех глав ОГА заявил: жители нашей области позитивно отреагировали на дополнительные карантинные рекомендации — не выходить из дому в субботу и воскресенье. При этом публично эти слова Труш не повторил.

На Волыни также вводят режим максимального ограничения передвижения на выходных — людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника и приобрести продукты заранее. Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил 10 апреля в обращении к жителям области: «Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют».

При этом 8 апреля на внеочередном заседании Луцкого городского совета депутаты разрешили возобновить работу в условиях объявленного в стране карантина некоторым магазинам и мастерским: магазинам бытовой химии, семян и садоводческих материалов, агрохимикатов, а также веломагазинам и веломастерским, магазинам и мастерским оптики, мастерским по изготовлению ключей и ремонту обуви. Внеочередное заседание горсовета депутаты провели на открытом воздухе — на стадионе «Спортивное ядро» Национального университета имени Леси Украинки.

Ныне на Волыни 41 заболевший коронавирусом, 2 человека умерли от него. При этом 9 апреля медики Волынской областной клинической больницы сообщили, что их заставляют ходить по 10 километров пешком до места работы (больница расположена за городом, а коммунальный транспорт прекратил работу). Тем, кто выражает недовольство, руководство больницы угрожает увольнением. Но есть и положительная новость: 8 апреля в области выздоровела 7-летняя девочка, которая первой в регионе заразилась коронавирусной инфекцией, но ребёнок лечился дома.

В соседней Ровенской области, где зафиксировано 85 случаев заболевания коронавирусом и 6 смертей от него, дополнительные ограничения пока вводить не планируют. Как сообщил замглавы Ровенской ОГА Игорь Тимошенко на брифинге 10 апреля, власти обсуждают установку блокпостов на границах с соседними областями, в первую очередь для контроля транзитного транспорта, однако пока не приняли решение об этом.

При этом в области коронавирус обнаружен и у жительницы военного городка в селе Дубы под Ровно (правда, заражений среди военнослужащих нет), и у трёх сотрудников управления СБУ. Об этом 8 апреля заявил первый заместитель председателя Ровенской областной государственной администрации Сергей Подолин. Часть личного состава УСБУ в Ровенской области находится в отпусках, а работники, которые вернулись из-за границы, проходят двухнедельную самоизоляцию.

А жители села Трубицы Костопольского района Ровенской области весьма неоднозначно отреагировали на то, что в село на самоизоляцию приехали три человека, вернувшиеся из Польши, — у одного из них в этом селе находится старый отцовский дом. Соседи повесили на забор этого дома плакат «Осторожно, коронавирус!» и готовы были напасть на прибывших с граблями и лопатами, подключили голову сельсовета и вызвали полицию «наводить порядок». «Хотя все остались живы, но когда ребята выходят во двор, то все соседи прячутся по домам и загоняют скот в хлев», — написал местный предприниматель Павел Паксиватов.

Самая спокойная ситуация с коронавирусом в Хмельницкой области: тут зафиксировано всего 16 случаев заражения коронавирусом и ни одного смертельного. 10 апреля глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет сообщил, что дополнительных ограничений в связи с эпидемией в области вводить не собираются.

Правда, вряд ли любое ужесточение карантина помешает местным наркодельцам в погонах. 10 апреля Служба безопасности Украины сообщила о пресечении деятельности наркогруппировки, организаторами которой стали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области. Двое командиров отделений наладили масштабный сбыт незаконных веществ. В Хмельницком они арендовали офис, где фасовали и хранили наркотики с психотропами. Злоумышленники продавали вещества оптом через один из почтовых сервисов по всей Украине, а также сбывали местным дилерам и покупателям. Во время обысков правоохранители нашли партию наркотиков и психотропов. По ценам черного рынка найденные вещества оценивают в 500 тысяч гривен.

Правда, в области работают и другие отрасли экономики. Так, 10 апреля подключен к энергосети энергоблок №1 Хмельницкой АЭС после продления срока эксплуатации, сообщили в НАЭК «Энергоатом». Это тот самый энергоблок, у которого несколько месяцев назад из-за халатности персонала был повреждён турбогенератор.

А вот другая энергокомпания, бывший работодатель премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля — ДТЭК Рината Ахметова, — наоборот, сократила выработку электроэнергии. В ночь с 6 на 7 апреля принадлежащая ДТЭК Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС) в Ивано-Франковской области остановила 4 энергоблока, которые работали на Венгрию, тем самым прекратив экспорт электроэнергии в Венгрию. «Цена в Венгрии сейчас 25-35 евро/МВт-ч, а на Украине 40-55 евро. Конечно, на венгерский рынок работать менее выгодно, а пойти в венгерское правительство и что-то для себя лоббировать — это там невозможно, можно и в тюрьму сесть. Решение по экспорту — это исключительно добровольное решение частной компании», — сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Политик подчеркнул, что таким образом украинская энергетика теряет позиции на экспортных рынках из-за неконкурентоспособности. Кроме того, он добавил, что диспетчеры национальной энергетической компании «Укрэнерго» ограничили импорт электроэнергии в «Бурштынский энергоостров» (Ивано-Франковская, Львовская и Закарпатская области), что отразилось на цене электроэнергии в регионе. «Цена 6 апреля: 1,47 гривен/кВт-ч. Цена 7 апреля: 1,79 гривен/кВт-ч. Рост цены составил 22% во вторник по отношению к понедельнику. То есть 22% — это примерно такая дополнительная маржа за монополизацию рынка», — отметил Герус. Так что земляки Шмыгаля в условиях прогрессирующей безработицы ещё и заплатят больше за электроэнергию.