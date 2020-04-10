На Украине готовятся отметить Пасху - главный и древнейший православный праздник. В этом году он станет особенным: миллионы верующих встретят его в условиях жесткого карантина из-за коронавируса

Борьба с вирусом. Белорусские католики сообщили, что не будут освящать еду на Пасху © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

Непростая ситуация

Воскресение Христово — краеугольный камень христианского вероучения, главный день церковного праздничного календаря. По традиции, на Пасху в храмах проходят массовые ночные богослужения. Многие даже не воцерковленные люди стремятся попасть на службу или же освятить праздничные куличи на следующий день.

Очевидно, что в таких условиях практически невозможно соблюсти условия карантина, одна из главных рекомендаций которого заключается в необходимости минимизировать количество граждан на улицах и контакты между ними. При этом жесткий запрет на празднование Пасхи чреват возмущением религиозной общественности и массовым игнорированием всех предписаний властей.

Исходя из этого, руководство Украины после многочисленных совещаний и согласований всё-таки решило позволить верующим соблюсти традиционные праздничные ритуалы, но с многочисленными оговорками. Выдвинутый изначально президентом Владимиром Зеленским проект «Пасха дома» претерпел существенные изменения.

На Бога надейся, а сам не плошай

Первое касается богослужений. Они не уйдут в онлайн целиком, как предполагалось изначально, однако попасть на них удастся единицам. Так, кроме священнослужителей и их помощников, в церквях будут находиться не более 10 мирян, а также техперсонал, который будет обеспечивать прямой эфир на ТВ и в интернете.

Особо подчеркивается, что все присутствующие, кроме священника, должны носить медицинские маски и соблюдать оговоренную дистанцию между собой. Остальные смогут в это время собраться и молиться возле храма, при этом также с соблюдением дистанции в 1,5-2 метра друг от друга. После окончания службы им будет открыт доступ в церковь, однако пускать будут по двое — если сооружение большое. И по одному — в маленькие храмы.

Не менее важный и деликатный момент — таинство причастия, приобщение к крови и плоти Христа, которое символически совершает верующий, вкушая с ложечки специальное вино и хлеб.

В разгар эпидемии коронавируса представители православного мира не раз подчеркивали, что причащение действует на «тело и душу» исключительно положительно, но определенные санитарные меры ради заботы и успокоения прихожан всё же будут приняты. Так, предполагается, что после каждого верующего все атрибуты причастия будут дезинфицироваться специальным средством. Также рекомендуется не прикладываться губами к чаше.

По словам главы Нацполиции Украины Сергея Клименко, данные рекомендации властей выработаны совместно с представителями религиозных организаций страны, которые пообещали соблюдать их. Правоохранители, при этом, не будут вмешиваться в происходящие.

«Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять», — заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

«Все сидят по домам, как мы можем защититься?» Быстряков о том, как власти используют карантин в Киеве © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк Виталий Кличко, поминальную неделю в украинской столице решили перенести на более позднее время. Его решение поддержали представители церквей, подчеркнул градоначальник.

Между тем, в Киевской области подобные решения еще не приняты. Там собираются пускать к могилам по несколько человек, однако как это будет выглядеть технически, пока не ясно.

Что будет с куличами?

Многолюдные богослужения — не единственная головная боль для властей страны ввиду коронавирусного карантина. До сих пор нет четкого видения того, как быть с традиционным и популярным в народе обрядом освящения пасхальных куличей.

Дело в том, что православные церкви выступают против продажи уже освященных кулинарных изделий. Прорабатываются различные варианты того, как сделать этот процесс наиболее удобным для граждан.

Основная опасность здесь та же: люди могут собираться в большом количестве в одном месте. Что с этим делать, пока не понятно. Одно из предложений — проводить обряд возле подъездов жилых домов. Но, по мнению полиции, это не выход: освящение куличей в этом случае также рискует перерасти в столпотворение.

Пока проблему удалось решить лишь в сельской местности. Там все желающие смогут выставить корзинки с продуктами возле своих дверей, а проходящие по улице священники будут окроплять их святой водой.

Помочь с доставкой куличей маломобильным группам граждан готова также Нацполиция.

Кроме того, один из рассматриваемых вариантов — подключить к доставке куличей почту, в отделениях которой будут дежурить священники и освящать их.

Пасха для своих и чужих

Последний возможный вариант уже привёл к громкому скандалу. Рассказывая об этой идее, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил освящать «почтовые» куличи представителям Украинской греко-католической церкви и неканонической «Православной церкви Украины», ни словом не упомянув Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Православие в современной Украине. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Подобная избирательность министра вызвала возмущение у партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Один из её лидеров, Виктор Медведчук, выступил со специальным заявлением, в котором обвинил Криклия в дискриминации по религиозному признаку.

«Такие действия министра являются прямым нарушением статьи 24 Конституции Украины, которой предусмотрено: "Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам"», — приводятся слова политика на сайте «Оппоплатформы».

Cама же УПЦ МП планирует провести центральное богослужение в Киево-Печерской Лавре.

Готовность крупнейших религиозных конфессий и светских властей Украины к компромиссу и приоритет здоровья и безопасности граждан вселяет надежду на то, что празднование Пасхи в этом году пройдёт на высоком уровне и без ущерба для здоровья прихожан.