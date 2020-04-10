Данные о заболеваемости, смертности и количестве больных в реанимации из Испании и Италии начали вселять осторожный оптимизм. Даже в этих странах после католической Пасхи готовятся постепенно ослаблять режим карантина

В Европе общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 775 тысяч. Это почти половина количества инфицированных вирусом в мире, которое по состоянию на вечер четверга составило 1 миллион 586 тысяч человек.

Первое место в Европе по количеству выявленных случаев коронавируса по-прежнему занимает Испания. Всего с начала эпидемии здесь заразились 152 446 человек, общее количество умерших возросло до 15 238. Однако количество летальных случаев от коронавируса за последние 24 часа снизилось после двух дней роста. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки умерли 683 человека, это меньше, чем в предыдущие двое суток. Также сообщается, что 52 165 человек вылечились. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде (более 40 000) и в Каталонии (более 28 000). Власти столичного региона предупреждают, что смертность в домах престарелых может оказаться в пять раз выше, чем три тысячи человек, по официальным данным. А оппозиция Испании считает заниженными все официальные данные о смертности от коронавируса.

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая 9 апреля в парламенте, заявил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса. Он также попросил депутатов продлить чрезвычайное положение до 26 апреля. «Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация. Эта война против вируса завершится абсолютной победой», — пообещал Санчес. Глава испанского правительства призвал все политические силы объединиться и заключить «большой пакт экономического и социального восстановления Испании», сравнив его с «пактом Монклоа», подписанным в 1977 году после смерти диктатора Франсиско Франко.

Испанский премьер также предупредил, что через две недели карантин отменить не удастся, и рассказал, что смягчение карантинных мер и возвращение к нормальной жизни будет постепенным. Днём ранее министр финансов страны Мария Хесус Монтеро заявила, что правительство сейчас работает с различными сценариями гибкости ограничений, но отказалась говорить конкретно, так как решение ещё не принято.

Второе место в Европе по числу инфицированных коронавирусом продолжает удерживать Италия: с начала эпидемии тут заразились 143 626 человек. Умерло от коронавируса 18 279 жителей Италии (второй показатель в Европе), выздоровели уже 28 470 человек. За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 610 больных. Это несколько больше, чем накануне (542 погибших), но почти столько же, как в два предыдущих дня. Во вторник, 7 апреля, количество погибших составило 604, а 6 апреля — 636.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии в Италии уменьшается уже пятый день подряд. При этом в четверг Итальянская федерация медиков сообщила о смерти от коронавируса ещё четырех врачей, в результате общее число погибших медиков возросло до 100. Эта цифра включает и практикующих медиков, и тех, кто вышел на пенсию, но вернулся, чтобы помочь в борьбе с эпидемией. Всего коронавирусом в Италии заразились 12 681 медицинский работник, включая врачей, медсестер, лаборантов, водителей скорой помощи, вспомогательных работников. Более половины зараженных медиков — медсёстры. Первое место по коронавирусу в Европе. Испания опередила Италию по числу зараженных © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

9 апреля премьер Италии Джузеппе Конте в интервью ВВС заявил, что в стране уже к концу апреля могут начать ослаблять отдельные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, эксперты подтверждают снижение кривой заболеваемости и стабилизацию ситуации. «Однако мы не можем переходить от полного закрытия к либерализации экономической активности. Мы должны делать всё постепенно», — заявил Конте. «Вероятно, если ученые дадут разрешение, мы можем начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого месяца», — добавил премьер. Он отметил, что Италия всё же не должна терять бдительность. Жёсткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действуют в этой стране с 9 марта.

При этом 8 апреля Италия приняла решение закрыть свои порты для кораблей с мигрантами. Повод — в контексте эпидемии коронавируса власти страны более не могут гарантировать безопасность и здоровье людей, прибывающих на территорию Италии. Однако бывшего вице-премьера страны, лидера правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини, до сих пор официально обвиняют в превышении полномочий и незаконном удержании на судне мигрантов, прибывших в Италию в минувшем году. 12 февраля 2020 года Сенат Италии даже снял с политика неприкосновенность, чтобы того можно было привлечь к ответственности.

Третью позицию в Европе по количеству выявленных больных коронавирусом занимает Франция — 117 749 случаев. Общее количество умерших от вируса возросло до 12 210, из которых 8044 — умершие в больницах, 4166 — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. В то же время, количество умерших за сутки существенно меньше, чем накануне, и впервые за время пандемии уменьшилось количество пациентов в отделениях интенсивной терапии. Об этом 9 апреля на брифинге сообщил начальник Главного управления здравоохранения французского Минздрава Жером Саломон.

Днём ранее администрация президента Франции сообщила СМИ о том, что карантин, объявленный в стране до 15 апреля, будет продлён. Срок продления в будущий понедельник назовет президент Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении к нации в Пасхальный понедельник, 13 апреля. В этот праздничный во Франции день глава государства объявит и о новых мерах по борьбе с пандемией коронавируса. Главе французского государства придётся искать баланс между жизнью сограждан и «жизнью» экономики страны: по оценкам Банка Франции, валовой внутренний продукт Франции упал примерно на 6% в первом квартале 2020 года. По оценкам центробанка, каждые две недели ограничений приводят к падению ВВП на 1,5% в годовом выражении.

При этом с 8 апреля во Франции ввели QR-код для выхода из дома, который можно получить на свой смартфон вместо уже привычного всем жителям страны печатного или рукописного формуляра. Похожая технология применяется, в частности, в России и в Китае, где она стала объектом критики со стороны правозащитников из-за возможной слежки. Однако французское правительство заявило, что онлайн-форма, которую нужно заполнить на его официальном сайте, не позволяет властям хранить данные французов: QR-код генерируется на устройстве пользователя, что исключает возможность утечки информации. Макрон отказался от рукопожатий из-за коронавируса — СМИ © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

В тот же день Министерство обороны Франции сообщило, что у около 40 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль», корабля-флагмана военно-морских сил Франции, подозревают коронавирус. Больных изолировали в отдельной части судна после того, как у них появились характерные для коронавируса симптомы. Всего там можно будет разместить до 100 человек. Как сообщили в министерстве, на корабле уже проводят усиленную дезинфекцию, туда прибыла специальная команда медиков с тестами, чтобы проверить подозрения и принять меры для предупреждения распространения инфекции.

9 апреля министр здравоохранения Германии Йенс Шпан подтвердил положительную динамику в ситуации с коронавирусом в стране. «Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он скорее линейный, чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта», — указал он. По словам главы Минздрава Германии, при более 115 тысяч инфицированных коронавирусом (четвёртая позиция в Европе) зафиксировано свыше 50 тысяч выздоровевших, умер от вируса 2451 человек. Шпан также добавил, что в больницах Германии свободны более 10 тысяч мест в отделениях интенсивной терапии.

Если нынешняя положительная тенденция в отношении числа случаев заражения сохранится, федеральное правительство сможет обсудить с руководством федеральных земель перспективы «постепенного возвращения к нормальной жизни после пасхальных каникул», — подчеркнул министр здравоохранения. При этом большинство жителей Германии поддерживают ограничительные меры, введенные властями для борьбы с коронавирусом. Так, 55% участников опроса, проведённого телеканалом ZDF, считают, что карантинные меры следует распространить на период после 19 апреля — окончания пасхальных каникул. Еще 29% респондентов находят правильным выход из локдауна с этого числа, и лишь 5% опрошенных выступают за более раннее снятие ограничений.

Также 9 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе специальной видеоконференции руководителей фракций правящего блока ХДС/ХСС в Берлине заявила, что ограничения, введенные в Германии в связи с эпидемией коронавируса, наконец, начали приводить к сглаживанию кривой роста числа заболевших, и назвала это «проблеском надежды». Все, кто претендовал на место Меркель, сейчас поутихли – немецкий эксперт Рар о вирусе © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Меркель также уточнила, что у нее состоялся долгий телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. «Мы согласны, что существует острая потребность в солидарности в Европе, которая переживает один из своих самых сложных часов — если не самый сложный», — добавила канцлер.

При этом глава правительства ФРГ еще раз подчеркнула, что не привержена идее так называемых «коронабондов», на которых настаивают Рим и Мадрид. По её словам, есть множество других путей, которыми можно продемонстрировать единство. Меркель также выразила надежду, что министрам финансов стран еврозоны вскоре удастся договориться о масштабном пакете помощи государствам валютного сообщества. Еврогруппа «очень близка» к тому, чтобы найти решение, заверила она.

Однако пока министры финансов стран зоны евро не смогли договориться о размере помощи Италии. При этом для крупнейшей экономики этой зоны — немецкой — аналитики прогнозируют обвал во втором квартале 2020-го на 9,8%. Однако в Германии 68% опрошенных граждан поддерживают предоставление финансовой помощи ЕС странам, которые больше всего пострадали от коронавируса, в частности Италии и Испании. Только среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» большинство выступает против.

При этом другие страны ЕС уже помогают Германии — рабочей силой. В Дюссельдорфе 9 апреля приземлились первые самолеты с сезонными работниками из Румынии, которых прибыли для проведения сельскохозяйственных работ — в связи с дефицитом рабочей силы в ФРГ. Поскольку иностранным сезонным работникам разрешено въезжать в страну только самолетом, авиакомпания Eurowings будет и дальше спецрейсами доставлять в Германию работников из стран Восточной Европы, в частности, из Румынии, Болгарии и Польши. По 40 тысяч гастарбайтеров могут приехать в ФРГ в апреле и мае 2020-го.

В Великобритании, которая занимает пятую позицию в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 65 тысяч случаев), падение ВВП в первом квартале 2020 года оценивают в 5%. А во втором квартале, считают аналитики Национального института экономических и социальных исследований, возможно падение экономики Соединённого Королевства на 15-25% — в случае продолжения ограничительных мер, связанных со вспышкой коронавируса. При этом вряд ли ограничения будут сняты в ближайшее время, поскольку за последние сутки в Великобритании от коронавируса умер 881 человек (правда, это более чем на сотню меньше, чем 8 апреля — 938 погибших, что стало наибольшим показателем с начала эпидемии). Общее число умерших от вируса в стране приближается к 8 тысячам.

В борьбу с коронавирусом со свежими силами включился премьер Британии Борис Джонсон, которого вечером 9 апреля выписали из реанимации, где он находился трое суток. «Премьер-министра переместили из отделения интенсивной терапии в палату, где он будет находиться под тщательным медицинским контролем на первых стадиях выздоровления», — рассказал журналистам пресс-секретарь политика, и добавил, что Борис Джонсон «в великолепном расположении духа».

Для эффективного противодействия эпидемии правительство Великобритании хочет до конца апреля выйти на цифру 100 тысяч тестов в день, пока же тесты на коронавирус сдали всего чуть более 200 тысяч человек. 8 апреля было сообщено, что при Университете Кембриджа, на базе лаборатории Энни МакЛейрен, создают лабораторию, которая сможет ежедневно делать до 30 000 тестов на коронавирус. Примерно с середины апреля лаборатория начнет делать 1000-2000 тестов в день и постепенно нарастит мощность до 30 000 тестов в день в мае. Лабораторию создают в сотрудничестве с фармацевтическими гигантами AstraZeneca и GlaxoSmithKline.

За Великобританией с большим отрывом находится группа европейских стран, где зафиксировано более 20 тысяч инфицированных коронавирусом. Так, за время эпидемии в Бельгии (население страны — 11,46 миллиона человек) подтверждены почти 25 тысяч заражений, всего скончались 2523 заболевших. Медики Бельгии наблюдают постепенное снижение числа госпитализированных с коронавирусом, но считают, что число заболевших все еще высоко. В Швейцарии при населении 8,5 миллионов человек зафиксировано более чем 22 500 заболевших коронавирусом, и более чем 850 смертей от него. 9 апреля правительство Швейцарии продлило до 26 апреля ограничения, введенные для борьбы с эпидемией, но заявило, что планирует изучить меры по их смягчению в конце месяца. А в Нидерландах (население — 17,28 миллиона человек) по состоянию на вечер четверга общее количество подтвержденных заражений достигло 20549, а число смертей от коронавируса — 2,396. За последние сутки в Нидерландах сообщили о 147 погибших от коронавируса. Это почти в полтора раза меньше, чем накануне, когда зафиксировали 234 смерти — больше всего с начала пандемии.

Хотя Польша не находится среди европейских лидеров ни по количеству выявленных случаев коронавируса, ни по смертям от него, 9 апреля правительство это страны объявило о продлении карантина и ужесточении ограничительных мер. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил на пресс-конференции, что до 19 апреля будут продолжаться ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания. До 26 апреля продолжается закрытие школ, приостановление международного воздушного и железнодорожного движения. Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая. Корейба сказал, что хорошего получила Польша от ситуации с вирусом © из личного архива Якуба Корейбы

Но главное — со следующего четверга, 16 апреля, ношение масок в общественных местах станет обязательным по всей Польше. По состоянию на вечер 9 апреля в стране зарегистрировано 5575 больных с коронавирусом и 174 случая смерти от него. При этом в среду, 8 апреля, от коронавируса умерли 30 человек — больше всего с начала эпидемии. Однако местные комментаторы связывают усиление ограничений не с ростом смертности, а с неукротимым желанием польских властей провести президентские выборы, запланированные на 10 мая.

А в Венгрии, где коронавирус выявлен всего у 980 людей (летальных случаев — 66), премьер-министр Виктор Орбан объявил о продлении ограничений в экономической и политической жизни страны вообще на неопределенное время. В частности, продлено и действие комендантского часа. Согласно новому решению правительства Венгрии, у мэров городов появится возможность самостоятельно внедрять более строгие ограничения на пасхальные праздники, если чиновники сочтут такие шаги необходимыми. При этом Орбан пообещал пересматривать ограничения на еженедельной основе.

Продлеваются ограничения и на общеевропейском уровне. Так, Еврокомиссия 9 апреля предложила продлить запрет на въезд в Евросоюз из третьих стран до 15 мая. Запрет был введен в середине марта сроком на 30 дней всеми странами ЕС, а также Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией. Он не распространяется на медперсонал, дипломатов и граждан стран ЕС, возвращающихся домой. «Соответствующее решение каждая страна ЕС вправе принимать сама. Однако опыт показывает, что оно становится эффективным, если все страны действуют согласованно на внешних границах Евросоюза», — говорится в заявлении Еврокомиссии. По мнению еврочиновников, 30 дней недостаточно для эффективной борьбы с пандемией коронавируса в Европе.

Закрытие границ Евросоюза болезненно ударило по соседним с ЕС странам, граждане которых лишились возможности заработка, в первую очередь по Украине, откуда только из Польши вернулись за последний месяц более 140 тысяч гастарбайтеров. Чтобы «подсластить пилюлю», Европейский союз пообещал выделить в общей сложности более 20 миллиардов евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам видеоконференции с европейскими министрами развития. Двадцать миллиардов евро — сумма, которая складывается из ресурсов Еврокомиссии, стран-членов ЕС, а также Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

«Вирус ещё не повержен, пока он не повержен везде», — подчеркнул Боррель. Пакет помощи под названием Team Europe будет направлен на поддержку «наиболее уязвимых стран», в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних с Евросоюзом государств: стран Западных Балкан и стран-участниц программы «Восточное партнерство». При этом Украине из 20 миллиардов обещают меньше 1% — 190 миллионов евро, которые в первую очередь будут предназначены «для немедленного реагирования на кризис в отрасли здравоохранения». О том, что ещё несколько месяцев назад ЕС называл реформу здравоохранения на Украине чрезвычайно успешной, в Брюсселе предпочли не вспоминать.

Но если ЕС обещает Киеву хотя бы сотни миллионов евро, то «адвокаты Украины» из «Вышеградской четвёрки» (V4: Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) 9 апреля объявили об учреждении программы с громким названием V4EastSolidarity и бюджетом в… 250 тысяч евро. Именно такая сумма будет выделена всем шести странам «Восточного партнерства» в связи с пандемией коронавируса. Какой процент из этих денег получит Киев, пока не ясно, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил выразить благодарность европейцам за поддержку.