Карантин в Кишиневе: богатые изолировались в машинах и подпольных ресторанах, бедные - толпятся в транспорте

Власти Молдавии готовятся к Пасхе, понимая, что после праздников число инфицированных Covid-19 вырастет в несколько раз

— Самый большой подарок, который мы можем сделать на Пасху — это оставаться дома. Помогите врачам справиться с угрозой. Не ходите в гости, проведите праздники дома. Не дайте коронавирусу еще больше распространиться! — после заседания Высшего совета безопасности президент Молдавии Игорь Додон обратился с эмоциональным посылом к жителям страны.

Традиционно пасхальные праздники считаются в республике одними из самых главных. Такой уж народ молдаване: набожный! Где бы ни находились трудовые мигранты, где бы ни работали, они приезжают домой — в Молдавию, чтобы вместе со своими семьями собраться за одним столом. Увы, сейчас реальность изменилась, а добрая традиция может еще сильнее усугубить ситуацию с Covid-19 в Молдавии.

Самоизоляция принесла свои плоды

Почти месяц жители Кишинева находятся на самоизоляции: с 11 марта школьники, студенты и детсадовцы ушли на вынужденный карантин, а с 17 марта в стране официально ввели режим чрезвычайного положения. Если сравнить статистику соседних стран по количеству зараженных и скончавшихся, самая низкая цифра в Молдавии — чуть менее 1200 заразившихся, 50 выздоровевших и 28 смертей. Ковидиотизм по-молдавски. Гастарбайтеры закатывают вечеринки и заражают родню коронавирусом © AP, Sergei Grits

Кишинев продолжает жить своей, городской жизнью с поправкой на запретительные меры, которые предприняли власти. Работают супермаркеты, аптеки, заправки, а также магазины, где можно приобрести семена и саженцы для посевных кампаний. Рынки закрыты. Это горожан удручает. Смекалистые торговцы с кишиневских рынков стали разъезжать по спальным районам и прямо во дворах торговать овощами, фруктами и зеленью.

— В магазине картошка раздутая — как на антибиотиках, пришлось брать по несколько килограмм! А тут привезли прямо к дому целый мешок — пусть изоляцию еще хоть на месяц продлевают: еды теперь точно хватит! — довольный сосед заносит овощи в подъезд и загружает в лифт пакеты.

Его понять можно: сейчас весна, и вовсю в теплицах поспевают огурцы, помидоры и лук, но купить на рынках это невозможно.

Несколько домов в столице отправили на карантин

Большой скандал в соцсетях разразился после того, как в Кишиневе общежитие закрыли на карантин. Там жил сотрудник службы скорой помощи, который заразился Covid-19 и по цепочке передал супруге. Но так как это общежитие с общим санузлом и кухней, на карантин отправили весь дом. Жильцам разрешили покидать пределы квартир лишь на 30 минут — в аптеку и за продуктами. Чтобы полиции было легче мониторить и просматривать выходы, одну из входных дверей заварили сваркой.

В молдавской столице ограничили движение транспорта — на работу могут попасть только врачи, работники городских служб, а также работники тех предприятий, чья работа считается важной, у кого есть разрешение на функционирование в период ЧП. Поэтому в городе хоть и пустынно, но периодически случаются пробки. Те, у кого есть машины, выезжают на дачи за город. Кто побогаче, коротает время в подпольных клубах и ресторанах. Ну а люди со скромным достатком сидят дома и пользуются общественным транспортом, если должны работать и имеют разрешение на это. Коронавирус не пройдет. Молдавия повела Украину за собой на карантин © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Молдавия готовится к худшему сценарию

«В данный момент разворачивается четвертый сценарий развития эпидемии — более тысячи зараженных. Хочу отметить, что все меры и сценарии были разработаны на основе рекомендаций ВОЗ», — президент Игорь Додон рассказал о том, что власти ожидают увеличения числа заболевших.

«Мы намерены использовать медицинские учреждения как на национальном, так и на региональном уровне. На сегодняшний день насчитывается около 50000 медработников. Все они будут задействованы в борьбе с пандемией», — пояснил глава государства.

Что касается медикаментов, Молдавия импортирует 60% лекарственных препаратов из Украины, 10% из Румынии, остальные из России, Китая и так далее. Лекарства в стране есть, и власти утверждают, что их хватает.

Кроме того, Молдавия получила гуманитарную помощь из России, Китая, ЕС, на подходе — помощь из Турции.

Тем временем 42% жителей страны считают, что власти справляются с кризисом COVID-19 лучше, чем в других странах. Такие данные содержатся в опросе «Восприятие эпидемии коронавируса», представленного компанией IMAS.

32% опрошенных считают, что в Молдавии власти предпринимают действия примерное такие же, что и в других государствах, а 18% — оценивают усилия хуже, чем в других странах. Еще 8% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. Исследование проводилось по телефону в период с 31 марта по 8 апреля.