На фоне пандемии COVID-19 и крупнейшего за последние 20 лет падения цен на нефть Запад и не вспоминает о своей всесторонней, как говорят американские и европейские политики, поддержке, не вспоминают и о планировавшейся на апрель встрече лидеров «нормандской четвёрки»

Трое бывших послов США на Украине Стивен Пайфер (1998-2000 годы), Джон Хербст (2003-2006 годы) и Уильям Тейлор (2006-2009 годы, а также июль-декабрь 2019 года в статусе временного поверенного в делах) написали совместную статью для издания NPR на актуальную сейчас тему — как эпидемия COVID-19 изменит геополитические расклады в мире. Поскольку все они работали в Киеве, то и аспект выбрали украинский, а точнее российско-украинский.

«В связи с тем, что распространение коронавируса и падение цен на нефть всё больше сказываются на Кремле, Соединённые Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин прекратит свои военные вторжения в Украину», — говорится в статье. Ищенко VLOG: Снимут ли санкции с России из-за коронавируса? © Скриншот с видео Украина.ру

Дипломаты утверждают, что надвигающаяся глобальная рецессия нанесёт ещё один удар по российской экономике, и сейчас Москве как никогда нужна отмена санкций, введённых в 2014 году за референдум в Крыму, ведь мало того, что эти ограничительные меры ежегодно замедляют экономический рост страны на 1%, так ещё и стоимость энергоресурсов, составляющих 60% экспорта РФ, упала до 18-летнего минимума.

«В то время как многолетний дипломатический курс на прекращение войны на Украине зашёл в тупик, толчок со стороны руководства США может помочь выйти из этого тупика. Кризис, вызванный коронавирусом, представил бы Кремлю обоснование, чтобы согласиться. В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на Россию из-за её вторжения в Донбасс. Если бы Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введённые из-за этой незаконной аннексии, тоже могли бы быть отменены», — пишут бывшие послы.

Как отреагировали в России

Как и в ответ на любое другое подобное заявление, российская сторона снова повторила свою позицию: Крым и Севастополь добровольно вошли в состав РФ, вопрос статуса полуострова закрыт раз и навсегда, а Донбасс остаётся частью Украины, никаких российских военных там нет.

О том, возможна ли корректировка позиции России по Украине, журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Ответ лаконичный — нет. Эта точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная. России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила. Что касается Крыма, то там вообще ни «если», ни «когда» вопрос не стоит, Крым — это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. С гордостью отмечу превосходство наших российских бывших послов, они всё-таки гораздо более мудрые, более опытные и более объективные в своих аналитических работах», — ответил он.

Парламентарии, избранные от Крыма и Севастополя, назвали размышления Пайфера, Хербста и Тейлора плодом больного сознания, глупостью, безрассудством, некомпетентностью, а также подчеркнули, что в условиях пандемии, наоборот, страны должны объединить усилия, чтобы как можно скорее побороть неизвестную до сих пор болезнь. «Крым. Отечество. Навсегда»: Украина намерена изолировать туристов от Крыма

Глава республики Крым Сергей Аксёнов написал на своей странице «ВКонтакте»: «Говорят, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. США — мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, счёт жертв инфекции приближается к 13 000, а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно. Прежде всего, для самой Америки, политическая элита которой так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью».

Кроме того, он пригласил трёх бывших американских послов на Украине в Крым, чтобы они лично могли пообщаться с местными жителями и узнать их мнение о возвращении на Украину, только для этого им придётся пройти двухнедельный карантин, как прибывшим из страны, опасной по коронавирусу.

«Они просто не знают наш национальный менталитет, не желают учить нашу историю, поэтому и надеются на принципы давления в отношении нашей страны. Россия многое повидала, а уж пережила такое, что другим и не снилось. И всю свою историю находилась под санкциями Запада. Так что пандемия не панацея для давления на РФ. Да, мы перешли на карантин, но это не влияет на нашу боеготовность и на наши государственные принципы, один из которых — Крым наш», — заявил в комментарии РИА Новости депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.

В свою очередь, сенатор от республики Крым Сергей Цеков считает, что эпидемия COVID-19 стала ещё одним подтверждением того, что переход полуострова в состав РФ был правильным решением, потому что как российский регион он пройдёт эту пандемию с меньшими потерями, в то время как Украина плохо справляется со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

«Какое-то общее слабоумие охватило сразу трёх бывших послов, в их заявлении не прослеживается даже элементарная логика. Вашингтон выбирал не совсем грамотных послов для Украины. Странные и неуместные они делают выводы и заявления. Пандемия странным образом, видимо, влияет на американских послов», — сказал он.

«Совать свой нос в дела других государств всегда было отличительной особенностью США. Предложенное американскими послами напоминает русскую сказку про трёх братьев, в которой, правда, не один дурак, а все три», — заявил в комментарии РИА Новости депутат Государственной Думы от республики Крым Андрей Козенко.

Украина отошла на второй план

За весь период эпидемии статья американских дипломатов — одно из немногих, если вообще не единственное, упоминание Украины в политическом контексте. Сейчас весь мир беспокоят всего две темы: как побороть коронавирус и как остановить стремительное обесценивание нефти. Здесь на кону стоят не просто пространственные размышления, а человеческие жизни и деньги.

СМИ пестрят сообщениями источников в различных структурах о предстоящих заседаниях в видеоформате нефтедобывающих стран, насколько они готовы сократить уровень добычи и готовы ли вообще, возьмёт ли на себя такие же обязательства Вашингтон, почему Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ и прочее, прочее. Все эти вопросы беспокоят не только государства, которые энергоресурсы добывают, потому что от нефтяных котировок напрямую зависит стоимость топлива, а она, в свою очередь, влияет на издержки производства любой продукции, её транспортировку и, соответственно, формирует конечную цену товара. Немцы поддерживают строительство «Северного потока-2» и хотят улучшить отношения с РФ — опрос © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Однако никто не вспоминает, что на апрель была запланирована встреча лидеров «нормандской четвёрки». В середине марта представитель правительства Германии, который занимается украинским направлением, сказал не под запись корреспонденту издания «Европейская правда»: «Моё личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле — возможно, в мае, а возможно, и позже. Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договорённости».

Сомнение в том, что переговоры президента РФ Владимира Путина, его украинского коллеги Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации в Донбассе состоятся, высказывали ещё до того момента, когда эпидемия коронавируса вышла за пределы Китая и перекинулась на Европу. Москва всегда повторяла, что не видит смысла во встрече ради встречи и что к началу очередного саммита стороны конфликта должны выполнять договорённости, достигнутые на предыдущем саммите, а с этим была пробуксовка.

На следующий день после того, как в «Европейской правде» вышла эта статья, 13 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера» заявил: «К сожалению, вы ошибаетесь, когда говорите, что если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из «Минска», это приведёт к катастрофическим результатам». Иными словами, "не очень-то и нужны нам ваши Минские соглашения".

Чтобы не выглядеть отодвинутой на второй план, Украина устами своих политиков пытается объяснить, что это не её внешнеполитические партнёры, а она сама не хочет проводить встречи, переговоры, консультации по Донбассу. Однако сейчас Запад и не вспоминает об Украине. Отклонение ООН предложенного Россией проекта резолюции об отмене односторонних санкций, осложняющих поставки медицинских препаратов, оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом, при всём желании нельзя рассматривать как заботу о Киеве — инициативу и так бы отклонили, не может же Вашингтон, а вместе с ним и Европа, взять и просто так отменить все ограничения против России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и других стран, не выторговав никаких выгодных для себя условий.

А тем временем глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщала, что участники очередного заседания контактной группы в Минске достигли договорённости о создании специальных политических механизмов, в рамках которых Киев и народные республики будут вести прямой диалог. Однако радость от наметившейся перспективы прорыва длилась недолго. Как сообщил МИД РФ, сначала в ходе телефонных переговоров помощники Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона под разными предлогами уходили от поддержки договорённостей Киева и Донбасса, а на встрече Контактной группы 26 марта от них отказалась и Украина.

«Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. 30 марта появилось пространное заявление министров иностранных дел Германии и Франции с очередной порцией необоснованных голословных обвинений Донбасса, который якобы причастен к пробуксовке переговоров, занимает неконструктивную позицию. Практически синхронно с этим заявлением представители Украины в ряде международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, запустили пропагандистскую утку с обвинением России в том, что она якобы пытается воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций», — заявили российские дипломаты.

Получается, вместо того, чтобы поддержать маленькие, но всё-таки шаги участников вооружённого противостояния навстречу друг другу, Берлин и Париж продолжают обострять ситуацию и бросают Украину наедине со своими проблемами, хотя, подписывая Минские соглашения, взяли на себя обязательство способствовать деэскалации конфликта. Мало того, что ежедневно на протяжении 5 лет в боях гибнут люди, в том числе мирные жители, так теперь они, как всё остальное мировое сообщество, оказались перед угрозой коронавируса. Чем дольше будут сохраняться КПП на линии соприкосновения, чем дольше будут сохраняться санкции и различные ограничения, тем сложнее остановить смерти — и от пуль, и от вируса.

Владимир Зеленский шёл на президентские выборы с намерением вернуть мир в свою страну и прикладывает для этого немало усилий. Владимир Путин неоднократно говорил публично, что считает своего коллегу человеком, который искренне хочет положить конец войне в Донбассе. Одним из главных препятствий для достижения этой цели остаются радикальные украинские группировки. Опять же на них мог бы повлиять Запад, прежде всего США, но он этого не делает. Российский сенатор: США продемонстрировали Зеленскому истинную ценность Украины © РИА Новости, Илья Питалев

Эпидемия коронавируса уносит жизни десятков тысяч человек по всему миру, влечёт за собой экономическую рецессию, раскол внутри Европейского союза из-за нежелания Еврокомиссии помогать наиболее пострадавшим своим государствам-членам. В тоже время эпидемия показала, что поддержка Украины Западом — это слова, не подкреплённые реальными действиями. Они могли бы прислушаться к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтующих точках, чтобы создать условия для более эффективной борьбы с COVID-19, и обратиться к Киеву и Донбассу с таким призывом — западным политикам это ничего не стоило бы. В Ливии стороны объявили временное перемирие, впрочем, они периодически и так берут передышку, чтобы выиграть время и передислоцироваться, но всё же объявили. На Украине тоже никто бы не отказался от передышки во внутренней войне — за 5 лет все изрядно устали.

Так что COVID-19 стал проверкой мирового сообщества на солидарность, способность протянуть руку нуждающимся и объединить усилия против общего врага, а также показал истинное лицо стран и их отношение к своим союзникам. Или так называемым союзникам.