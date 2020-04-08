По данным на 21:00 среды, 8 апреля, во всем мире выявлено более 1,4 миллионов случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 83,6 тысяч человек, 308,7 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом

На первом месте по числу заражений по-прежнему остаются Соединенные Штаты — заболевание выявили у более чем 400 тысяч человек, 12,9 тысяч скончались, 22,5 тысячи выздоровели.

Критической остается ситуация в Испании — здесь коронавирус обнаружили у 146,6 тысяч человек, 14,5 тысяч скончались, 48 тысяч выздоровели.

На третьей позиции Италия: 135,5 тысяч зараженных, 17 тысяч погибших, 24,3 тысячи выздоровевших.

Ситуация на Украине

Согласно данным Минздрава, на Украине коронавирус был выявлен у 1668 человек, 52 скончались, 35 пациентов выздоровели.

Как отмечают в ведомстве, за последние сутки умерли 7 пациентов с диагнозом COVID-19 возрастом от 32 до 82 лет. В критическом состоянии находятся 33 человека.

Стало известно, что коронавирус выявили у 30 из 44 монахов Киево-Печерской лавры. Результат теста 58-летнего наместника монастыря, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла пока публично не обнародован. В настоящее время лавра закрыта для посетителей.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Однако, работать дистанционно могут далеко не все украинцы: по мнению экономиста Александра Охрименко, к концу карантина без работы останутся до 4 млн граждан страны — сейчас их уже 1,5 миллиона.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 8 672 случая заражения коронавирусом, 63 человека скончались, 580 выздоровели. За последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен 1175 пациентам.

Президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам, в котором анонсировал новые методы помощи пострадавшим от последствий коронавируса.

Глава государства распорядился выделить 10 млрд рублей на надбавки медикам и медперсоналу за повышенные нагрузки в связи с коронавирусом. Выплаты специалистам устанавливаются на три месяца начиная с апреля.

Кроме того, Путин пообещал выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу — по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Пособие в размере МРОТ также положено всем россиянам, которые потеряли работу и обратятся в Центр занятости до 1 мая.

Пандемия в фактах и цифрах. Бюллетень коронавируса на 16:30 8 апреля

Минпросвещения из-за коронавируса разрешил российским школам досрочно завершить учебный год для первых-восьмых классов по итогам законченных четвертей. Часть учебной программы предложено перенести на следующий год. При этом одиннадцатиклассникам учебу могут продлить до 8 июня.

Также стало известно, что в городе Сосновый Бор под Санкт-Петербургом с 9 апреля введут тестовый режим чрезвычайного положения — ограничения коснутся даже передвижения на личном транспорте. Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у одного из сотрудников расположенной в городе Ленинградской атомной станции.

Ситуация в мире

Хорошие новости поступают из Италии: там за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19 — 2 тысячи. Накануне также сообщалось о рекордно малом количестве новых заражений за сутки — их оказалось 880. На прошлой неделе рост числа новых заражений не опускался ниже 2,9 тысяч.

Папа Римский Франциск назвал коронавирус «реакцией» природы на изменения климата. По его словам, пандемия позволила замедлить потребление и производство, а также научиться созерцать природу.

Западные СМИ: Скоро нам понадобится мужество, а пока можно покрасить скамейку © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно попал в больницу с коронавирусом, стало улучшаться — он может сидеть в постели и общаться с окружающими. При этом глава правительства все еще находится в реанимации.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не политизировать ситуацию с пандемией коронавируса, а совместно против нее бороться. Он также напомнил об эффективном примере международного сотрудничества по борьбе с заразными болезнями, который показали СССР и США, совместно искоренив оспу, несмотря на «холодную войну».

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица