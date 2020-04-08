Резкое снижение спроса на энергоресурсы из-за приостановки промышленного производства и транспортных перевозок в условиях карантина совпали с разногласиями внутри ОПЕК+. Теперь крупнейшим производителям нефти придётся вместе решить, какой вариант для стабилизации ситуации на рынке устроит всех

В четверг, 9 апреля, страны ОПЕК+ проведут внеочередное совещание по стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы ОПЕК, организация подготовила к предстоящему заседанию анализ нескольких вариантов сокращения добычи нефти: один из них предусматривает сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки до конца года, а другой — отказ от сокращения добычи, но в таком случае спрос на этот вид топлива во втором квартале 2020 года упадёт на 11,9 млн баррелей в сутки. Симонов: Коронавирус спровоцировал падение цен на нефть, и больше всех от этого выигрывает Китай © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Второй сценарий никак не будет способствовать стабилизации цен, а сложившаяся ситуация не устраивает ни одно из нефтедобывающих государств. По подсчётам аналитиков международной консалтинговой компании BCG, если бы баррель стоил меньше $50, то в 2019 году ни одна из стран ОПЕК не сбалансировала бы свой бюджет, более того, даже если бы за неё давали $64, то у Мексики, Омана, Алжира и Нигерии бюджет всё равно был бы отрицательным. 8 апреля бочка нефти британской марки Brent стоит $32,56 (27 марта была $24,92), российской Urals — $23,13, американской WTI — $24,76. Нынешние цены самые низкие за последние 20 лет. Если котировки останутся на таком уровне, то государствам придётся срочно пересматривать статьи расходов в национальных бюджетах.

На совещании с макроэкономическим блоком правительства, Центробанком и руководителями нефтяных компаний президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова к сотрудничеству и со странами ОПЕК, и с США для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Он уточнил, что речь может идти о сокращении добычи плюс-минус на 10 млн баррелей в сутки, а это 20% от общей объёма добычи ОПЕК+ и США. Позиция Москвы заключается в том, что к решению проблемы должны подключиться все нефтедобывающие страны, однако президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон не особо-то хочет работать в рамках ОПЕК, да и обязательств на себя никаких брать не хочет, хотя поддержал идею о сокращении добычи на 10 млн и даже на 15 млн баррелей в сутки.

Если страны всё-таки договорятся, как распределить эти 10 млн баррелей между собой, никто не гарантирует, что эта мера стабилизирует котировки. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол предупредил, что даже если добычу сократят на 10 млн баррелей, во втором квартале 2020 года всё равно может произойти рост запасов энергоресурсов свыше чем на 15 млн баррелей в день, поэтому нужно думать о новых стратегиях, не только о тех, которые обсуждаются сейчас.

США надеются на лучшее, но готовятся к худшему

В эфире телеканала Fox News 7 апреля Трамп сказал, что нефтегазовая индустрия страны оказалась в сложном положении, но власти приложат все усилия, чтобы помочь всем пострадавшим отраслям, в частности энергетической, и авиакомпаниям, поскольку терять там рабочие места не хотелось бы. Он выразил уверенность, что так или иначе всё закончится успешно, и в США в скором времени начнётся оживление экономической активности.

Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о шагах, необходимых для урегулирования ситуации на рынке нефти: «У меня были переговоры как с президентом Путиным, так и с кронпринцем Саудовской Аравии, я считаю, что это сработает. Я считаю, что всё сработает».

Однако пока, как сообщил источник РИА Новости, Москва и Эр-Рияд договориться не смогли и, скорее всего, всё решится в день заседания ОПЕК+, но прогнозировать итоги встречи трудно.

«Когда изначально планировалось провести заседание 6 апреля, проект соглашения уже был готов. Некоторые участники даже были согласны, но всё сорвалось из-за позиции Саудовской Аравии, которая была не согласна с квотами», — сказал собеседник. Дробницкий: США готовы вступить в переговоры по нефти с Россией и Саудовской Аравией, но есть нюанс © Facebook, Дмитрий Дробницкий

Оптимизм президента не разделяет и Управление энергетической информации Министерства энергетики США. В своём отчёте подразделение отметило, что не ожидает повторного заключения соглашения ОПЕК+ в апреле, и понизило прогноз по цене на нефть на 2020 год почти на $10 — до $33 за баррель марки Brent ($23 во втором квартале, $30 во втором полугодии), а в следующем году ожидает рост цен до $46 за баррель. Более того, по мнению специалистов Управления, страны картеля с избыточными мощностями, наоборот, увеличат добычу, стремясь получить дополнительную долю рынка, и, несмотря на осложнение добычи на некоторых месторождениях из-за эпидемии коронавируса, продолжат наращивать добычу до тех пор, пока смогут найти покупателей в условиях слабого спроса.

Чем быстрее стабилизируется ситуация на нефтяном рынке, тем лучше для США (впрочем, как и для всех остальных производителей).

«Резкое падение цен должно привести к значительному сокращению добычи в США, возможно, на 1-2 млн баррелей в сутки через 9-12 месяцев. Это будет вызвано комбинацией резкого снижения объёмов нового бурения на сланцевых запасах по причине нерентабельности и быстрых темпов падения добычи, свой­ственных сланцевым скважинам. Естественное снижение производства сланцевой нефти не будет полностью замещено добычей из новых скважин», — пишет в своей статье для журнала «Энергетическая политика» руководитель департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.

Для урегулирования той или иной проблемы в любой сфере в свою пользу американские власти любят использовать геополитические методы, так же они могут поступить и сейчас. Теоретически Белый дом может применить различные инструменты. Так, Дональд Трамп уже пригрозил введением пошлин, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся. Однако на практике это маловероятно, потому что технически нефтеперерабатывающие заводы США приспособлены к разным сортам нефти, часть которых импортируется из других стран, а перестроить их исключительно под собственные сорта и технически сложно, и дополнительные деньги у Конгресса просить.

Во-вторых, можно остановить работу нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе — о том, что администрация рассматривает такую возможность из-за вспышки коронавируса среди персонала, писала газета Wall Street Journal. Таким образом, под благородным предлогом заботы о сотрудниках власти смогут сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, минуя действующие в стране юридические препятствия для административного ограничения объёмов добычи независимыми компаниями.

В-третьих, санкционную дубинку никто не отменял. Ограничительные меры в отношении операторов нефтеналивных танкеров приведут к задержке партий нефти из России и Саудовской Аравии в портах, этот способ американцы уже опробовали в 2019 году против компаний из Ирана. Наконец, США могут в очередной раз под любым предлогом обострить ситуацию вокруг Ирана, а затем ограничить транспортировку нефти танкерами через Ормузский пролив, который омывает берега Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов и Омана, — а через него поставляется около 20% потребляемой в мире нефти.

Не первый и не последний нефтяной шок в истории

Резкое колебание нефтяных котировок для многих неприятно, но и не ново. И в конце XX, и в начале XXI века мир переживал нефтяной шок.

События на Ближнем Востоке, прежде всего «нефтяное эмбарго» арабских стран, Египта и Сирии, отказавшихся поставлять энергоресурсы США, Великобритании, Нидерландам, Канаде и Японии, поддержавшим Израиль в "войне Судного дня", революция в Иране и ирано-иракская война, привели к высоким ценам на нефть к началу 1980-х годов. В этих условиях, а также из-за снижения издержек благодаря технологическим разработкам, всё доступнее становилась добыча нефти на шельфе в США и Европе, в результате предложение превысило спрос, цены начали падать. Саудовская Аравия пыталась повысить котировки за счёт сокращения собственной добычи, но ничего не менялось, и тогда она в 1986 году решила резко увеличить добычу. Бесследно это решение не прошло — нефть подешевела вдвое.

После мирового финансового кризиса нефтяной рынок пришёл в себя достаточно быстро и сохранял высокие котировки. Это сделало рентабельной добычу сланцевой нефти, чем США воспользовались и наращивали производство. Постепенно образовался переизбыток запасов энергоресурсов, и цены упали в 2014 году. И тогда в 2016 году страны ОПЕК и крупные производители нефти, не входящие в картель, решили объединить усилия для стабилизации ситуации, так появился формат ОПЕК+. Стороны выполняли взятые обязательства по сокращению добычи в случае возникновения переизбытка на мировом рынке. За счёт скоординированных действий, а также сокращения доли некоторых стран, которые были вынуждены сократить добычу из-за внутриполитического кризиса — Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия — котировки пошли вверх. Саудовская Аравия не получит то, чего хочет. Марунич рассказал, чем закончится «нефтяная война» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Саудовская Аравия сократила объёмы даже больше, чем от неё требовалось, однако это не был жест доброй воли — она преследовала собственные цели, а именно цена в $70-80 была нужна для IPO компании Saudi Aramco. Однако для производителей традиционной нефти это создавало дополнительную угрозу — такие котировки позволяют активизировать глубоководную и сланцевую разработку, то есть возможности заявить о себе получали новые игроки.

Таким образом, мировое сообщество, а точнее ОПЕК и крупнейшие игроки, не входящие в него, в очередной раз оказались перед выбором: либо нести потери из-за очень низких цен, либо самим сокращать добычу и повысить цены, но при этом открыть дорогу другим производителям, которые ничем не пожертвовали. А пока политики думают, хранилища продолжают заполняться, места там становится меньше, что также влечёт снижение котировок. Но процесс добычи остановить нельзя, потому что консервация месторождений обойдётся гораздо дороже — и, оказавшись в безвыходном положении, многие страны продают нефть за бесценок.