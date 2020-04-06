В субботу, 4 апреля, Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал рассмотрение Верховной Радой закона о банковском регулировании в первом чтении и ожидает его окончательного принятия. Но кредита пока не будет, добавили в МВФ: Украина должна еще принять новый, усечённый бюджет и окончательно решить вопрос с Коломойским

В ночь на 31 марта украинский парламент принял в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Специалисты предполагают, что этот закон направлен против олигарха Игоря Коломойского, чтобы лишить его возможности вернуть национализированный «ПриватБанк».

Принятие этого закона является главным условием для получения Украиной новой кредитной программы МВФ. Документ еще должен пройти второе чтение.

В фонде также ожидают, что Киев примет изменения в бюджет на 2020 год, которые «помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, появившиеся вследствие пандемии коронавируса COVID-19».

Восемь тысяч правок к закону: новый «долгострой» парламента

Новое внеочередное заседание Верховной Рады может состояться уже 8 или 9 апреля, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. На нём, вероятно, депутаты и будут рассматривать «законопроекты под МВФ».

Денег еще не заслужили. МВФ озвучил новые требования к Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Александр Корниенко сообщил, что к закону о банках подали уже около 8 тысяч правок, а сам документ могут обжаловать в Конституционном суде.

В то же время, по словам Корниенко, «история с банковским законом в разы мягче по сравнению с земельным законом» (имеется в виду открытие рынка земли, за что депутаты также проголосовали в ночь на 31 марта).

Комментируя рекордное количество правок, Арахамия в телеэфире сказал, что есть три варианта их рассмотрения. Первый, маловероятный: договариваться с авторами поправок об их отзыве. Второй: «проходить их быстро, выносить в Раду только таблицу, принятую комитетом, но не рассматривать все представленные правки в зале». Третий: сидеть ночами в Раде и методично рассматривать поправки.

Почему в целом принятие жизненно важных для Украины законов регулирует МВФ, насколько верно называть закон о банках «антиколомойским», а также сможет ли власть во главе с президентом Зеленским продавить документ в парламенте? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские политические эксперты.

«МВФ боится потерять контроль над финансовым сектором Украины»

Международный валютный фонд опасается, что в случае возвращения «ПриватБанка» Коломойскому контроль над финансовым сектором в значительной мере вернется в частные руки. Об этом говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Потому что «ПриватБанк», продолжил он, — самый большой банк в стране, с огромной базой клиентов и огромными финансовыми возможностями.

У МВФ проснулся аппетит к Украине. Главные темы соцсетей 6 апреля © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

МВФ, на самом деле, пытается максимально использовать нынешний экономический кризис, чтобы после отставки генпрокурора Рябошапки, после отставки премьер-министра Гончарука восстановить влияние Запада на политическую и финансовую систему, которая была нарушена этими отставками», - пояснил Бортник.

По словам эксперта, принятый закон о земле западным кредиторам тоже не понравился, поэтому уже традиционно выдвигаются новые и новые требования, «чтобы, используя кризисную ситуацию, сохранить контроль над экономикой и политикой».

МВФ двигает Украину по пути стран Латинской Америки и Африки

Дело в том, что Украина претендует в первую очередь на деньги. Она ожидает, что ей дадут деньги, чтобы расплатиться со старыми долгами. Это государство-наркоман, которое сидит на игле Международного валютного фонда в виде кредитов, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Но что касается МВФ, этот закон крайне важен. По сути, он выводит банковскую систему Украины из-под юрисдикции украинских судов. То есть в данной ситуации Украина теряет суверенитет над своей банковской системой. Понятно, что МВФ это очень выгодно», — заявил политолог.

Он отмечает, что такая ситуация уже сложилась в в Латинской Америке и Африке: государства не имеют полного суверенитета над своими банками. И Украина теперь пополнит ряды этих государств.

«Душат ослабленную Украину в объятиях»

Сейчас МВФ ведёт себя как анаконда — пытается удушить Украину в объятиях, считает политический эксперт Кирилл Молчанов. По его словам, в МВФ, по-видимому, решили воспользоваться экономическим кризисом и слабостью Украины и «додавить» Киев, заставить пересмотреть принятый Верховной Радой закон о земле и принять «антиколомойский» закон.

«МВФ не устроили поправки к законопроекту о рынке земли, они пытаются заставить пересмотреть его», — сказал Молчанов.

Эксперт подчёркивает, что принятие законопроекта о банках тоже в приоритете у внешних сил. Тем самым МВФ пробует отстранить украинских олигархов от возможности влиять на принятие политических решений, оставляя эту прерогативу за центрами влияния вне Украины.

«Более того, в сложившихся условиях можно ожидать, что внешние центры влияния попытаются отыграть утраченные позиции в кадровой политике и будут настаивать на возвращении таких фигур, как Милованов и Рябошапка», — считает Молчанов.

Скубченко: Может, в Конституцию вписать, что требования МВФ имеют приоритет над нашим законодательством © Facebook, Александр Скубченко

«В настоящий момент, как минимум, наверное, в условиях пандемии и карантина, Зеленский будет дрейфовать всё-таки в сторону прозападного лобби. Что, естественно, отразится на олигархате, который будет нести финансовые потери», — резюмировал эксперт.

Слово за Радой: проголосуют ли депутаты «за»

Закон может быть принят под давлением Запада при компромиссах с самим Коломойским, говорит Руслан Бортник. С другой стороны, часть политического истеблишмента откровенно конкурирует и ненавидит Коломойского, и это тоже может быть мотивом для голосования в парламенте, подчёркивает политолог.

При этом сам Коломойский наверняка будет обострять конкуренцию внутри команды власти, прогнозирует Бортник.

«Есть большая группа депутатов в «Слуге народа», которые ориентируются на Коломойского. Думаю, что Коломойский может разворачивать средства массовой информации против власти», — сказал эксперт.

Властям наверняка удастся продавить принятие закона, считает Кость Бондаренко: он не видит большого сопротивления документу. В целом же, уверен политолог, для Коломойского принятие закона не будет болезненным.

«Коломойский, по сути, потеряв «ПриватБанк», получил неограниченные возможности на Украине в целом.

Бортник: МВФ не волнует социальное будущее украинского села © Руслан Бортник

По большому счету. говорит эксперт, закон можно было назвать и «антипорошенковским».

«Возьмите фамилию любого человека, который имеет отношение к банковской системе, вставьте её и получите тот же результат», — отметил политолог.

Смог ли Коломойский укрепить позиции после прихода Зеленского к власти?

Во время президентской кампании 2019 года противники обвиняли кандидата Зеленского в том, что он «марионетка Коломойского» и якобы полностью зависит от олигарха.

Уже во время президентства Зеленский опроверг этот тезис. В частности, принял ряд решений, которые били по интересам олигарха.

«По сравнению, конечно, с периодом Петра Порошенко Коломойский смог усилить свои позиции. Но в полной мере восстановить своё влияние в стране до уровня 2014 года он не смог. Зеленский — это не президент, который его слушается», — заявил Руслан Бортник.

А Кость Бондаренко подчеркнул, что в условном акционерном обществе «Зеленский» Коломойский имеет блокирующий пакет акций. И контрольный.