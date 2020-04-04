По состоянию на 20:00 4 апреля в мире зафиксировано более 1 млн 155 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019, около 62 тыс. человек погибли, и свыше 240 тысяч заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По-прежнему очень тяжелой остается ситуация в Германии, Франции, Иране и Великобритании. Более 20 тыс. случаев заражения зафиксировано в Турции, Швейцарии, к ним приближаются Бельгия и Нидерланды.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, который сегодня отдал дань памяти умерших от пандемии, страна находится на пятом месте с 82,8 тыс. заболевших, и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днем (почти 77 тыс. поправившихся).

Ситуация на Украине. Ухань в Тернопольской области и паника в Черновцах

Как сообщает Минздрав Украины, сегодня в стране зафиксировано 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 28 человек скончались, а 23 пациента выздоровели. Наибольшее число зараженных было зафиксировано в Киеве и Киевской области (272), Черновицкой области (206), Тернопольской (135), и Ивано-Франковской (94).

Большой общественный резонанс вызвала скандальная ситуация в Черновцах и других городах региона, где за час до начала действия режима особых карантинных ограничений в продуктовых и продовольственных магазинах образовались огромные очереди.

Ранее область закрыли на въезд и выезд, а с 13:00 4 апреля по 6:00 6 апреля местные власти ввели строгий режим максимального ограничения любого перемещения людей. Отмечалось, что примерно в 12:00 группы людей ожидали в длинных очередях перед дверьми магазинов. В отдельных случаях численность таких людей составляла несколько десятков.

Общественное мнение обвинило в случившемся главу Черновицкой ОГА Сергей Осачук, который фактически спровоцировал панику, призвав жителей области приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

Не менее скандальным получилось видеообращение врачей Монастырисского района Тернопольской области, где ситуация с пандемией также остается очень тяжелой.

Медики отметили, что за годы медицинской реформы начатой при и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которая, с их точки зрения, представляет собой глобальное мероприятие по уничтожению в стране практической медицины, им приходится бороться с инфекцией в одних халатах.

В обращении также говорится, что местная власть не может справиться с ситуацией, и поэтому врачи потребовали от государства помощи в виде масок высокого уровня защиты, комбинезонов, аппаратуры и лекарств.

Ситуация в России. Откуда пришел вирус и когда вернутся наши

В России за сутки выявлено 582 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах, 43 человека погибли и 333 человека выздоровело.

Следует отметить брифинг вице-премьер РФ Татьяны Голиковой, которая ответила на несколько интересующих общественность вопросов. Она в частности пояснила, что вывоз россиян из стран с распространением пандемии был приостановлен только на два дня, чтобы лучше понять, кто, из какой страны и в каком количестве вернется на родину.

Для этого, уточнила, на сайте «Госуслуги» размещена анкета, которую должны заполнить все желающие вернуться домой, и на основе этих данных график будет сформирован таким образом, чтобы максимально укомплектовать борты, направляющиеся в одну точку.

При этом, по ее словам, чаще всего коронавирус завозят в Россию не из Китая (вопреки расхожему заблуждению), а из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Вице-премьер РФ добавила, что руководство страны достаточно своевременно закрыло пограничное сухопутное и авиационное сообщение с КНР и другими государствами, из которых мог идти завоз соответствующей инфекции.

Голикова также обратила внимание, что ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, и что ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания.

Остальной мир. Спор о Средней Азии

За сутки количество инфицироанных COVID-19 в Казахстане выросло на 25 человек. В Нур-Султане зафиксировали 14 новых пациентов, и еще одного — в Алма-Ате. Всего в республике зафиксировано 525 случая заражения, 6 случаев смерти и 36 случаев выздоровления.

В Киргизии зафиксировано 144 случая заражения, одна смерть и 9 случаев выздоровления, а в Узбекистане — 263 инфицированных, 2 умерших и 25 поправившихся. При этом ни одного случая коронавируса по-прежнему не зафиксировано в Таджикистане и Туркмении. Мнение экспертов из Казахстана по этому вопросу, опрошенных изданием Украина.ру, разделились.

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia Эдуард Полетаев объясняет это тем, что эти довольно закрытые страны находятся в глубине континента, что их жители редко выезжают в дальнее зарубежье, и тем, что власти приняли меры предосторожности.

С ним не согласен политолог Талгат Мамырайымов, который считает, что все эти данные фальсифицируются властями в политических целях, а также полагает, что в этих странах очень слабо развита система тестирования на коронавирус.

Также у специалистов разделились мнения относительно будущего политических режимов среднеазиатских республик. По мнению Полетаева, в жестких условиях карантина они получат бОльшую легитимность. Мамырайымов при этом уверен, что их может ждать крах, если они не будут меняться.

При этом эксперты сходятся во мнении, что пандемия должна научить государства и человечество стать ближе друг к другу, научиться сопереживать и выработать совместную реакцию на внешние раздражители вроде пандемии, а не отгораживаться друг от друга.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица