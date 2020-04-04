На Западной Украине зафиксировано больше половины всех случаев коронавируса в стране, из них более трети - всего в трёх областях: Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской

Среди всех областей Украины (если не учитывать город Киев, который де-факто имеет права области) лидером по количеству зафиксированных больных коронавирусом и смертей от него является Черновицкая область. По состоянию на 3 апреля общая численность больных на Буковине, начиная от первого установленного случая, составляет 171 человек (в том числе 10 медиков и один гражданин Италии), за последние сутки подтверждено 28 новых случаев, всего в области умерло от вируса 5 человек. Видимо, именно поэтому правительство Украины не стало ждать 6 апреля, когда жесточайший карантин будет введён по всей стране, а «закрыло» область ещё с пятницы, 3 апреля.

Вечером 2 апреля глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук сообщил, что с 3 по 24 апреля Черновицкая область полностью закрыта на карантин, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса. Пересечение административных границ ограничено для всего частного транспорта. Так, на въездах в область разместят 5 контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Вижница, Орельцы, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. На них будут работать спасатели, полицейские и нацгвардейцы. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Карантинный режим заработал с полуночи 3 апреля. В то же время до 12:00 людям еще дали возможность покинуть область или заехать в нее. После этого пересечь административные границы края смогут только грузовики, транзитные авто, сельскохозяйственные машины, автомобили предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области. В то же время частные лица, зарегистрированные в Черновицкой области, смогут беспрепятственно вернуться — однако выехать из неё уже не смогут. Всех остальных в область пускать не будут. При этом, по словам Осачука, будут сняты все блок-посты внутри области, в том числе вокруг сёл-очагов коронавируса, поскольку теперь они потеряли смысл.

1 апреля губернатор Черновицкой области в сопровождении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна и ряда других чиновников торжественно открыл реконструированное здание областного перинатального центра, который находился на ремонте ещё с 2012 года. Запуск этого учреждения был одним из главных обещаний Осачука после назначения на пост, а ныне ОГА специально отметила, что центр в случае необходимости будет дополнительной базой для госпитализации инфицированных коронавирусом.

«Открытие» перинатального центра в Черновцах вызвало в области сразу несколько скандалов. Во-первых, оказалось, что государственная архитектурно-строительная инспекция разрешения на ввод реконструированного здания в эксплуатацию ещё не давала — соответственно, пользоваться ним запрещено. И хотя пресс-служба губернатора формально не заявляла об открытии объекта, написав только, что «медики готовят перинатальный центр к работе», но формально даже такая подготовка является незаконной. Во-вторых, губернатора сопровождал председатель облсовета, до 4 апреля отстранённый антикоррупционным судом от должности в связи с обвинением во взяточничестве (3 апреля отстранение было продлено на следующие два месяца). И в-третьих, количество чиновников на открытии явно превышало ограничение хоть в два, хоть в десять человек.

Никаких комментариев со стороны областной власти по всем упомянутым выше поводам не было. При этом на уходящей неделе неформальный «черновицкий клан» получил своего высокопоставленного представителя в Киеве. 2 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса своего нового заместителя — Игоря Мустецу. Мустеца с 2011 года был прокурором Шевченковского района города Черновцы, а с 2016-го — первым заместителем прокурора Черновицкой области Адриана Дутковского. Известный украинский журналист-расследователь Владимир Бойко назвал прокурора Мустецу «серым кардиналом буковинской контрабанды». Однако вряд ли это назначение понравится губернатору Буковины, поскольку Мустеца считается близким к авторитетному бизнесмену Илье Павлюку, который был против назначения Осачука главой Черновицкой ОГА. Коронавирус: Черновицкая область самоизолировалась от Украины © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Второе место на Западной Украине (и в целом по стране) по заболеваемости коронавирусом занимает соседняя с Черновицкой область — Тернопольская (114 инфицированных, 2 смерти). Тут, как и на Буковине, очаг заболеваемости размещён в сельской местности, конкретно — в Монастыриском районе. 1 апреля жители района, где насчитывается уже более 80 инфицированных COVID-19, среди которых более 30 медиков и пятеро детей, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Главу государства призвали вмешаться в ситуацию, и распорядиться об ужесточении карантинных мер, а также об обеспечении местной больницы, в которой отсутствует даже инфекционное отделение, соответствующими средствами защиты. Авторы обращения заявляют, что жители района пытаются закупить необходимые за собственные средства, а местная власть «демонстрирует бездеятельность». «Вирус стремительно распространяется по населенным пунктам района. Статистика неутешительная. Поэтому, к сожалению, городок может превратиться в «украинский Ухань», — говорится в обращении.

В ответ на это 3 апреля в область на вертолёте прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко — которого, судя по его собственным словам, больше всего волновала информация о том, что врачи и медсёстры Монастыриской районной больницы массово написали заявления на увольнение. «Информация оказалась неподтверждённой: медики, при обнаружении первого случая коронавируса, написали заявления, а на следующий день они все вышли на работу и отозвали свои заявления», — заявил Ляшко перед вылетом из Киева.

Как отмечают местные СМИ, визит главсанврача в Тернополь начался с откровенных нарушений карантинных норм: и в аэропорту, и по дороге от него, Ляшко был без маски. Так же, как и на трёхчасовом совещании в Тернопольской ОГА, где без масок были киевский начальник, губернатор области и ряд других местных чиновников. Правда, потом Ляшко маску всё же надел — по крайней мере, для фото в своём Facebook. При этом на своей личной странице в этой социальной сети Виктор Ляшко написал, что на совещании обсуждали, в какие именно больницы области ехать — несмотря на то, что эпицентром коронавируса на Тернопольщине остаётся Монастыриский район.

Монастырискую районную больницу главсанврач всё же посетил, а вечером 3 апреля на обращение жителей района отреагировал его адресат — Владимир Зеленский. Во время традиционного обращения к украинцам он отметил, что правительством были проведены переговоры с департаментом здравоохранения Тернопольской ОГА, и ныне состав медицинского персонала районной больницы полностью укомплектован и продолжает работать, за что всем большая благодарность. Зеленский пообещал, что в больницу будут поставлено дополнительное оборудование и средства защиты. «Отдельно отмечу, что следующие грузы из Китая будут прежде всего направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация самая сложная», — добавил президент.

В самом Тернополе случаев заболевания не так много, но и тут с 3 апреля ужесточены карантинные мероприятия. На въездах и выездах из областного центра оборудованы контрольно-пропускные пункты для санитарного осмотра автомобилей, пассажиров и багажа — пока, правда, только с семи утра до семи вечера, в остальное время контролем перемещения на дорогах будут заниматься автопатрули.

2 апреля блок-посты, действующие с 7-00 до 20-00, были установлены и вокруг Ивано-Франковска, со стороны Галича, Богородчан, Коломыи, Калуша и Тернополя. Это вызвало многокилометровые заторы на въездах в город — ведь на постах измеряют температуру всем водителям и пассажирам. Мэр города Руслан Марцинкив призвал людей без крайней необходимости не приезжать в Ивано-Франковск. В начале недели мэр заявлял, что пик эпидемии коронавируса в городе может начаться на второй декаде апреля. Кстати, ныне среди людей, у которых экспресс-тест подтвердил коронавирус, начальник полиции охраны области Михаил Чорнописький. Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

При этом село Волчковцы, что в Снятынском районе Ивано-Франковской области, не могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса, потому что оно выходит на государственную трассу Н-10, граничит со многими селами и имеет 8 въездов. Об этом сообщил председатель Волчковского сельского совета Иван Рурык. По его словам, ограничительные меры в Волчковцах ввели, как и везде, — 16 марта, но селяне их серьезно не воспринимали. Ситуация изменилась 20 марта, когда госпитализировали первых жителей села, а после летального исхода, когда по дороге в больницу умер мужчина из Волчковцев с подозрением на COVID-19, карантин в селе решили усилить.

«Да, у нас сложная ситуация… Магазины закрыты. Информационная кампания ведется: все заборы оклеены. Людей в селе практически нет, все на самоизоляции. Сработала сознательность людей. Село обрызгиваю ежедневно гидрохлоридом натрия. Помогает местный фермер», — подытожил председатель сельсовета. Он признается, что сам ежедневно возит продукты людям, которые на самоизоляции и не имеют родных, чтобы им помочь. Таких в селе 4 семьи, остальные жители села справляются сами, но из дома стараются не выходить.

Во всей Ивано-Франковской области по состоянию на 3 апреля подтверждён 81 случай заболевания коронавирусом, 6 человек умерло (по этому показателю область на втором месте на Украине). Причём две женщины умерло в областном перинатальном центре, одна из них — сразу после родов (к счастью, новорожденный жив и не инфицирован коронавирусом).

По 25 инфицированных коронавирусом обнаружено по состоянию на 3 апреля в Закарпатской и Ровенской областях. На Закарпатье, где смертей от коронавируса пока не зафиксировано, на самоизоляции находятся почти 16 тысяч местных жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров. По её словам, большинство инфицированных в области — контактные лица первой заболевшей, жительницы города Мукачево.

Чиновница также сообщила, что на Закарпатье не хватает врачей, и власти рассматривают вариант их ротации в специализированные больницы по борьбе с коронавирусом из других лечебных учреждений. Скажем, в палатке, установленной госслужбой чрезвычайных ситуаций перед родильным домом Ужгорода для приёма и сортировки больных коронавирусом, врачи пока не дежурят.

Однако режим карантина и самоизоляции не мешает различного рода криминальным элементам. Так, 1 апреля в цыганском лагере в селе Большие Лучки Мукачевского района Закарпатской области произошла перестрелка. По данным местного журналиста Виталия Глаголы, перестрелка произошла между одним из лидеров лагеря по имени Кароль Горват (кличка «Горбатый») и Ярославом Чава. Мужчины боролись за лидерство над лагерем. Контроль над лагерем через Горвата хотел установить Александр Шавром по криминальному прозвищу Джани. Однако стороны не смогли договориться, и произошла стрельба.

В результате конфликта пострадало несколько человек. Больше всего досталось жителю Мукачево, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, открытую проникающую, с повреждения глазного яблока, перелом бедра в трех местах и другие травмы. Он находится в тяжелом состоянии и сейчас врачи борются за его жизнь. Ещё двое пострадавших с легкими пулевыми ранениями отправлены на амбулаторное лечение. 2 апреля прокуратура Закарпатской области отчиталась о задержании членов «преступной группировки, члены которой занимались вымогательством денег от граждан». Среди пяти задержанных, по данным журналистов, и сам «Горбатый».

В тот же день госпогранслужба Украины сообщила о задержании участкового инспектора пограничной службы Мукачевского пограничного отряда отдела «Лужанка», которого подозревают в «крышевании» вывоза медицинских масок из Украины в Венгрию за взятку. По предварительным данным, задержание произошло в поселке Косино Береговского района во время получения пограничником взятки 10 000 гривен. За это военнослужащий должен был сообщить соучастникам о размещении на участке границы пограничных нарядов, что помогло бы незаконно переместить маски в Венгрию. Пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

А в Ровенской области 3 апреля подтвердили четвёртую смерть от коронавируса (как и три предыдущих, в селе Тынное Сарненского района). В тот же день областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о создании рейдовых бригад, которые, в том числе, будут противодействовать попыткам поджога сухой травы и кустарников. Эта проблема актуальна не только для Ровенской области — на днях от поджога травы сгорела вся растительность на одном из немногих островов на реке Днестр в пределах Черновицкой области. При этом в Ровенской области 1 и 2 апреля выявлено три случая незаконной добычи янтаря, все — в Дубровицком районе. Были изъяты автомобили, мотопомпы и другое оборудование.

Во Львовской области пока зафиксировано 13 инфицированных коронавирусом (среди них двое врачей), смертей от болезни нет. 1 апреля городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении правил карантина во Львове. По словам мэра города Андрея Садового, львовяне смогут войти в магазины, общественный транспорт и аптеки только в защитной маске. Также в городе ввели запрет на прогулки на детских площадках и принятие пищи или напитков в скверах и парках, так как это риск распространения инфекции, на пятницу-субботу усилят работу муниципальной стражи и полиции по патрулированию парков и скверов. При этом 2 апреля всем жителям Львова рекомендовано выходить из дому только с документами, удостоверяющими личность.

А 3 апреля глава Львовской ОГА Максим Козицкий обратился к жителям области с призывом соблюдать карантин и предупредил о возможном «полном ограничении въезда-выезда с территорий, где бушует коронавирус». Губернатор Львовщины также обратился к бизнесменам и «всем людям доброй воли» с призывом сделать свой взнос для закупки средств защиты и необходимого медицинского оборудования.

Правда, реальные попытки бизнеса помочь гражданам легче перенести карантин, на Западной Украине иногда вызывают обвинения в «непатриотичности» самих бизнесменов. Так, 1 апреля директор Львовской средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан Александр Козловский на своей странице в социальной сети Facebook, допуская грамматические и пунктуационные ошибки, написал, что «руководство школы приняло решение не рекомендовать родителям и детям использовать контент каналов 112, Zik и NewsOne для дистанционного обучения школьников нашей школы, а

учителям школы запрещается использовать контент дистанционного образования на этих каналах при подготовке собственных стрим-уроков, предметных презентаций и проведения on-line занятий». Как известно, эти каналы близки партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» и лично Виктору Медведчуку.

При этом для «настоящих патриотов» карантинные ограничения — например, о запрете занятий спортом на улице — во Львовской области не действуют. 3 апреля львовянин Ярослав Козак торжественно завершил свой 23-дневный пробег по административной границе Львовской области, посвящённый 30-летию первого поднятия жёлто-синего флага над ратушей Львова. Во время забега спортсмен-любитель также собирал деньги на лечение военных, которые находятся на лечении в Львовском военном госпитале.

К счастью, лечение не понадобилось жителям села Верещица Яворивского района Львовской области, в огород которых 2 апреля упал снаряд, прилетевший с территории так называемого «Международного центра миротворчества и безопасности», где несколько сотен инструкторов из стран НАТО готовят украинских военных к боевым действиям на Донбассе. Снаряд не разорвался, не был нанесён никакой материальный вред, пострадавших также нет. На место происшествия прибыла Военная служба правопорядка Западного территориального управления Вооружённых сил Украины, позже группа разминирования военной части изъяла элементы боеприпаса и перевезла их в безопасное место. Карантин превратил Львов в город-призрак — видео © Скриншот из видео Украина.ру

В Волынской области пока зарегистрировано 10 случаев коронавируса, один человек умер от него. Восемь из десяти зараженных — сотрудники Луцкой городской клинической больницы, по этому поводу начато расследование. «Эпидрасследования проводятся также эпидемиологами. Этот случай рассматривает и национальная полиция. Я бы воздержался от комментариев, потому что по-разному трактуют комментарии. С одной стороны, если у тебя первого нашли, это не значит, что ты источник. Занимаются этим и органы, и эпидемиологи», — рассказал журналистам начальник Волынского областного управления здравоохранения Игорь Ващенюк. При этом, по его словам, ныне в области ни один человек не пребывает на обсервации, несмотря на то, что только в Луцк из-за границы в последние дни вернулись 242 человека.

А полицейские Волыни прославились самым парадоксальным протоколом о нарушении карантинных ограничений. 30 марта они составили его на благочинного Нововолынской округи Владимир-Волынской епархии УПЦ МП, протоиерея Александра Горевича. Священника обвинили в собрании более 10 людей в помещении. Хотя богослужение происходило на улице, и присутствующие на нём находились на безопасном расстоянии, что подтверждает видео, ныне отцу Александру грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Меньше всего инфицированных на Западной Украине в Хмельницкой области — 7 человек, летальных случаев не зафиксировано. При этом вокруг города Хмельницкий также установлены блок-посты, на выездах в направлении Тернополя, Винницы, Каменца-Подольского и Староконстантинова. Там, кроме полицейских и нацгвардейцев, находятся также представители «муниципальной дружины» Хмельницкого. А улицы города Нетешин, рядом с которым расположена Хмельницкая АЭС, и вовсе патрулируют местные «казаки» — представители «Нетешинского казацкого полка».

Хмельницкая область на уходящей неделе прославилась ещё и тем, что именно сюда сбежали шесть людей из киевского отеля «Казацкий», которые должны были пройти там двухнедельную обсервацию после возвращения с Бали и Катара. 2 апреля заместитель главы Хмельницкой ОГА Оксана Ситницкая заявила, что эти жители области ныне находятся на самоизоляции у себя дома. Как сообщили в местной полиции, там ожидают доказательства и документы от столичных правоохранителей о нарушениях этими лицами правил карантина. Только когда они поступят в Хмельницкий, будут составлены административные протоколы, которые передадут в суд.