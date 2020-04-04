В одиннадцатый раз Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Как ни странно, но на прошедшей неделе политический процесс на Украине вошёл в относительно нормальную колею — удалось даже провести заседание Верховной Рады. Три. Но обо всём по порядку.

30 марта 2020 года было поставлено два рекорда:

Во-первых, в один день проведено три заседания Верховной Рады, причём все три — внеочередные. До этого нормой являлось проведение двух заседаний — утреннего и вечернего.

Во-вторых, был поставлен рекорд длительности проведения внеочередного заседания — второе, на котором принимались изменения в бюджет, продолжалось пять минут.

Это правда. Так всё и было.

Ещё один рекорд Рада поставила на следующий день: голосование по закону, который открывает рынок земли сельскохозяйственного назначения прошло уже 31 марта, когда никакого заседания Рады не было.

Это правда. Если бы голосование прошло, как положено, в ходе пленарной недели, никаких вопросов не возникло бы.

Украинские депутаты открыли инновационный способ борьбы с коронавирусной эпидемией: если разрешить продавать землю и запретить Коломойскому вернуть себе «Приватбанк», то эпидемия пойдёт на спад.

Нет, это неправда. Предложенные меры направлены не против вируса, а против дефолта. Но могли бы, конечно, быть направлены и против вируса — эффективность была бы примерно такая же.





После принятия непопулярного закона о земле, в ходе которого фракция «Слуга народа» голосовала вместе с фракцией «Европейская солидарность», группа лауреатов премии Дарвина прошлых лет подарила Владимиру Зеленскому пистолет с оптическим прицелом, сопроводив его следующим посланием: «Нам нечасто удаётся видеть столь своеобразный способ политического самоубийства, как объединение со своим же политическим противником. Правда, мы знаем, что украинские политики знают толк в таких извращениях. К сожалению, по условиям карантина мы не можем вручить вам подарок лично, но уверены, что без оптического прицела вы не сможете попасть себе в ногу или голову».

Премия Дарвина — виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.

Это неправда. Как правило, премия Дарвина вручается людям немного неживым, а если и живым, то настолько тупым, что на написание столь связного текста они не способны. Да и подарок не по адресу — это ведь украинские избиратели ухитрились не заметить в программе Зеленского намерение ввести рынок земли…

Комментируя итоги голосования по земельному вопросу, один из депутатов от «Слуги народа» поинтересовался: кто же всё таки победил на прошлогодних президентских выборах — Пётр Алексеевич Зеленский или Владимир Александрович Порошенко?

Это правда. Поинтересовался.

29 марта депутат Гео Лерос опубликовал записи, в которых брат главы Офиса президента Денис Ермак пытается решать какие-то кадровые вопросы. Правоохранительные органы возбудили пять уголовных дел, причём только одно — по факту коррупции, а остальные — по факту произведения записи и её опубликования.

По украинскому законодательству, даже Гео Лерос (это, кстати, не уголовная кличка и не творческий псевдоним, а имя и фамилия) имеет право настучать на лицо, подозреваемое в коррупционных действиях. И ему за это ничего не будет. Однако в Государственном бюро расследований и Службе безопасности этих скучных подробностей не знают, но знают, что Лерос — нехороший человек (чистая, кстати говоря, правда), а Ермак, напротив, исполнен положительных качеств (что совершенно не обязательно).

Это правда.

Украинскому Кабмину удалось установить, что работники скорой помощи не принимают участия в борьбе с эпидемией, поэтому им не полагаются доплаты.

Нет, это неправда — не удалось. После протестов врачей министр Максим Степанов исправил эту несправедливость.

После того, как группа украинцев, направленная на принудительную обсервацию после возвращения из Дохи, просто разбежалась из отеля «Козацкий», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил побег граждан из карантина неистребимым стремлением к свободе.

Это неправда. Они не потому разбежались, что стремились к свободе, а потому, что условия в отеле скотские и питание за свой счёт…

Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, 1 апреля вступил в силу второй этап медицинской реформы, предполагающий существенное сокращение финансирования медицины (в частности, туберкулёзных и психоневрологических диспансеров).

Не пожелавший себя назвать соавтор медреформы сказал, что прекращение реформы обсуждалось, но министерство пошло на её продолжение из-за жалоб пациентов: «Они постоянно жалуются, что за ними непрерывно деньги ходят — в туалет сходить спокойно нельзя».

Возможно, это правда. Некоторым особо впечатлительным посетителям страницы Ульяны Супрун и избирателям партии «Голос» действительно может показаться, что за ними ходят деньги.