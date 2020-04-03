Украинские власти собираются усиливать карантинные меры до режима «все в масках» и ограничения пребывания граждан на улицах. Возможность ввода более жестких карантинных мер обсудили на совещании под руководством Владимира Зеленского. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Офиса президента

В частности, обсуждалась возможность введения режима «все в масках» в период с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей на улицах, говорится в сообщении.

«Не усиливать, а снимать»

Далеко не все на Украине уверены в правильности введённых карантинных мер. У людей нет денег, чтобы долго сидеть дома. Что будет, когда сбережения закончатся? Голодные бунты? На этот вопрос сейчас ни у кого нет ответа.

Страдает и бизнес. Так, по данным Союза украинских предпринимателей (СУП), только четверть компаний выдержит карантин длительностью до трех месяцев, и всего 3% заявляют о готовности продержаться длительное время, но только при условии арендных каникул, перевода сотрудников на удаленную работу и пересмотра бизнес-модели. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В ходе проведённого СУП опроса треть опрошенных заявили о снижении доходов на 90-100% с момента ввода карантина, это стало причиной сокращения 50% сотрудников.

Тотальный карантин надо не усиливать, а вообще снимать, считает экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Просмотрев выдержанный в оптимистичных тонах первоапрельский ролик выступления президента Зеленского в эфире телеканала NewsOne, политик отметила, что президент, сказав много, не сказал ничего об обмене пленными, который должен состояться в марте-апреле этого года. По её словам, коронавирус замораживает все жизненно необходимые процессы, в том числе и Минский процесс.

«Я считаю, пора снимать карантин, не то что не усиливать — снимать. Идёт посевная, нужно сеять, нужно сажать, потому что пришла весна, и нужно освобождать наших людей», — сказала Савченко.

С иронией отнёсся к планам ужесточения карантинных мер депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. По его словам, если не пускают по 10 человек в автобус, то — «как президент мог собрать в парламенте четыреста человек, дать им одноразовые масочки и заставить сидеть в этом помещении 10 часов… ради того, чтобы принять закон о продаже земли».

«Им (власти. — Ред.) наплевать на народ, у них одна задача: распродать и сбежать. Эта власть опасна для нас, опасна для нашего народа, эту власть нужно менять», — заявил политик.

В то же время стоит отметить, что население достаточно сильно напугано. По данным опроса, проведённого социологами группы «Рейтинг», 58% респондентов считают введённые властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными, ещё 28% полагают, что они даже слишком мягкие. Лишь 6% опрошенных убеждены, что меры слишком жесткие.

«Стоп-кран» для экономики

Украинская экономика начала падение еще до прихода коронавируса, теперь же власть фактически вообще экономику остановила, отметил экономический эксперт Виктор Скаршевский. По его словам, сейчас доходы украинского бюджета «полностью провалены из-за этого тотального и очень жесткого карантина».

Эксперт напомнил, что Украине в течение ближайших двух лет необходимо выплатить 11 млрд долларов по внешнему долгу (5 млрд долларов до конца текущего года, с учётом уже выплаченных средств, и более 6 млрд долларов в следующем году). Денег на выплаты может не хватить. Так, гастарбайтеры, которые только в 2019 году обеспечили стране валютные поступления в размере 12 млрд долларов, в нынешних условиях сидят без работы (а предложение Зеленского создать для вернувшихся с заработков украинцев миллион рабочих мест вызывает у экспертов лишь недоумение). Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По мнению Скаршевского, Украине необходимо сейчас добиваться реструктуризации внешнего госдолга — «с учётом того же коронавируса», — чтобы освободившиеся от выплаты внешним кредиторам миллиарды перенаправить на развитие экономики. Но власти выбрали другой путь — путь «перекредитования и затягивания долговой петли», путь сотрудничества с МВФ. Это значит, что о развитии реального сектора экономики говорить не приходится…

«Поставили экономику на стоп-кран своим тотальным карантином и начали решать проблемы, к которым это привело, за счет наращивания государственного долга. Они хотят увеличить внешний долг, еще плюс 4 миллиарда долларов только в этом году. Не сократить его, а увеличить, потому что сами поставили экономику на стоп-кран на фоне и так очень плачевной экономической ситуации в Украине», — сказал эксперт, чьи слова приводит издание «Политнавигатор».

Скаршевский также напомнил, что промышленное производство на Украине сокращается уже в течение десяти месяцев (падение началось задолго до эпидемии), доходы бюджета проваливают «практически полгода».

Карантин и деньги

Согласно результатам социологического исследования, проведённого группой «Рейтинг», большинство (почти 60%) опрошенных заявили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц; 16% считают, что им хватит сбережений на срок до двух месяцев; 7% — до трех месяцев. Лишь 6% респондентов ответили, что продержатся до полугода, и 3% — до года и более.

Почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина опрошенных переживают из-за того, что не смогут купить необходимых продуктов (52% — не переживают), сообщили социологи.

При этом 44% оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% — как напряженное. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин и старшего населения.

Как сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на своей странице в Facebook, по состоянию на утро 2 апреля в стране заражены 804 человека, в том числе 135 случаев выявлены за последние сутки. 20 человек скончались.