Разразившийся в конце марта скандал с «плёнками Ермака» сильно ударил по главе Офиса Зеленского, и теперь он стал слишком неудобным для президента. Если Зеленский решит оставить Ермака, это будет и дальше понижать его рейтинг, говорят политэксперты

В воскресенье, 29 марта, уволенный с должности советника президента депутат от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в коррупции и в предательстве национальных интересов.

В подтверждение своих обвинений Лерос опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеозаписи разговоров Дениса Ермака — брата главы Офиса президента — где тот в августе-октябре 2019-го обсуждает вопросы назначений за деньги неких лиц на различные должности, в том числе в киевскую таможню.

Кроме того, в интервью украинскому изданию «Цензор.нет» Лерос утверждает, что в коррупционных связях замешаны и другие известные представители команды президента. Речь может идти о его коллеге по фракции Николае Тищенко и руководителе СБУ Иване Баканове.

Ермак обещал не вмешиваться в расследование, к Леросу пришла СБУ

Через 2 дня на онлайн-брифинге Ермак заочно ответил Леросу. Заявил, что считает того «инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной, а с украинской властью, с командой президента».

Брат за брата. Офис Зеленского попал в громкий коррупционный скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также глава Офиса президента обещал, что власти не будут вмешиваться в расследование по делу «плёнок Ермака». При этом 1 апреля обыски дома у Лероса провела СБУ.

Скандал продолжается. А в целом вся эта история сильно ударила по Ермаку и задела президента Зеленского, так как Ермака считают его человеком.

Кому выгодна атака на Ермака, как будет действовать Зеленский, а также удастся ли ему удержать свою фракцию в Раде после скандалов, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

След Коломойского и интерес западных элит

Атака на главу Офиса президента выгодна для многих, но организовать её мог только Коломойский, уверен политолог Ростислав Ищенко.

«Президент под видом влияния Ермака продавливал несколько антиколомойских законов, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ). Причем неизвестно, получит ли он кредит, а вот то, что законы уже приняты, — это факт. По поводу Приватбанка во втором чтении, а закон о земле принят полностью.

Поэтому, я думаю, что это работа Игоря Валерьевича», — сообщил эксперт.

Скандал с братом очень ослабил Ермака в системе власти, говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Эти «плёнки» делают Ермака временной фигурой, а всё, что он делал, тоже становится временным и малореалистичным.

Небоженко о коррупционном скандале: Нужны допросы Ермака, но кто на это решится © Facebook/ Виктор Небоженко

Вторая группа — это часть западных элит, которая не заинтересована в успехе работы тандема Ермака и (замглавы Администрации президента РФ Дмитрия) Козака в урегулировании российско-украинских отношений и конфликта в Донбассе.

Вот эта часть западных элит, в распоряжении которых есть информационные ресурсы, максимально раздувает этот скандал. Они в том числе, конечно, не удовлетворены отставками Рябошапки и людей, которые были с ним связаны, в том числе вследствие прихода Ермака в Офис президента», — рассказал Бортник.

Месть за Минск или «ответка» Богдана?

Брат подставился, заигрался и подставил своего высокопоставленного родственника этими играми во власть и вокруг власти, отмечает политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Скорее всего, либо продали эти записи те, кто их имел, либо противники урегулирования конфликта в Донбассе в компромиссной с Россией форме решили использовать этот компромат, чтобы сбить Ермака и тем самым полностью разрушить те договоренности, о которых шла речь в Минске 11 марта (о создании Консультационного совета по политическому урегулированию. — Ред)», — сообщил эксперт.

Есть и другая версия, добавил он: записи могли оказаться у экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, а он уже дал им ход, чтобы отомстить Андрею Ермаку, который занял его должность.

«Могли использовать этот компромат противники Зеленского. Либо люди, связанные с Порошенко, другие политические противники, в том числе и те, кто категорически против реализации Минских соглашений. Поэтому версий может быть много, я озвучил некоторые из них. Точно сейчас никто не может сказать, кто стоял за Гео Леросом, который огласил соответствующие записи», — подчеркнул Фесенко.

Уволит или нет: как поведёт себя Зеленский

Романенко: У Зеленского больше нет монобольшинства и управляемой Рады © Facebook, Юрий Романенко

Ермак — достаточно эффективный менеджер, однако под влиянием информационной дискредитации Зеленский уже не делает ставку на Ермака, говорит Руслан Бортник, «и срок работы Ермака исчисляется максимум месяцами».

«Долгое время на своей должности он не сможет сохраниться: дискредитация достаточно серьезная. А с учетом сохранения большого влияния Запада на украинскую политическую систему, зависимости от внешних кредиторов Ермаку удержаться будет достаточно сложно», — сказал политолог.

Зеленский уволит Ермака в двух возможных ситуациях, отмечает Владимир Фесенко. Первая — если будет подтверждение прямой причастности Ермака к каким-либо коррупционным действиям. Например, если станет известно, что выплачивались какие-то суммы, и хотя бы часть этих денег попала к Андрею Ермаку.

«Второй возможный сценарий: Ермак на какое-то время может остаться на этой должности. Но если токсичность, конфликтность, проблемность вокруг него будет нарастать, как это в свое время случилось с Богданом, Гончаруком и Рябошапкой, Зеленский может утратить к нему доверие, и тогда через какое-то время Ермак сможет повторить судьбу Андрея Богдана», — обрисовал ситуацию политолог.

«Слуга народа»: монобольшинства Зеленского больше нет

Внутри фракции «Слуги народа» продолжаются конфликты, что показали недавние скандальные голосования в Раде: «антиколомойский» закон и открытие рынка земли.

Более того, у Зеленского вообще уже нет фракции в Верховной Раде, уверен Ростислав Ищенко: «там есть группа Коломойского, группа Ахметова, группа Пинчука-Сороса. О своей фракции Зеленский теперь может забыть».

«Теперь ему, чтобы проводить какие-то решения, нужно обращаться к конкретным олигархам. К Петру Алексеевичу или к Славе Вакарчуку, как он последний раз собирал голоса… Но своя собственная фракция — это уже фикция», — заявил политолог.

Их связал рынок земли. Эксперты о развале «Слуги народа» и коалиции Зеленский-Порошенко-Вакарчук © REUTERS, AP

«Монобольшинства не существует, и парламент перешел в режим ситуативного большинства. По ключевым решениям теперь необходимо сформировать ситуативное большинство то с «Европейской солидарностью», то с «Голосом», то с «Довирой», а то и даже с «Оппозиционно платформой», — сообщил политолог.

Дальше, прогнозирует он, ситуация будет усугубляться, «и уже в этом году вполне возможно формальное формирование новой коалиции «Слуги народа» с какой-то другой партией, чтобы удержать численность депутатов».

«Почти все проголосовали за инициативы президента Зеленского»

Проблемы во фракции «Слуги народа» действительно есть, и очень серьёзные, уверен Владимир Фесенко.

Они усилились в марте, а возникли в связи с отставкой правительства и генпрокурора, когда появились недовольные. А также после подписания упомянутых документов в Минске появилась демократическая платформа, которая выступила против этих документов и с критикой Андрея Ермака.

«Но все эти люди, или почти все, проголосовали за инициативы президента Владимира Зеленского. И ни один из «слуг народа» не подал заявление о выходе из фракции. Поэтому статистически монобольшинства не было только по причине болезни, а уровень контроля над фракцией не стал меньше», — подытожил Фесенко.