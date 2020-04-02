Большинство экспертов полагают, что нынешняя эпидемия окажет очень сильное влияние на общество. Появятся новые правила общежития, связанные с защитой от вирусов, как это произошло в связи с появлением санитарии в XIX веке

Итак. Как же будет вести себя человек посткоронавирусной эпохи?

— Он будет очень тщательно относиться к чистоте. Мыть руки до, после и вместо еды. Регулярно отваривать бельё. Все поверхности в доме систематически обрабатывать 40%-ным раствором С 2 Н 5 ОН (подобно тому, как это делал Лариосик в «Днях Турбиных»). И зубы им же чистить.

— Он будет очень тщательно соблюдать дистанцию на улице и в транспорте. Носить марлевые повязки и перчатки по случаю и без оного. Стараться пореже выходить из дома и вообще не ходить в гости. И, разумеется, никогда не заниматься сексом — это же грубейшее нарушение карантина.

— Он будет следить за соседями и докладывать по инстанции о злостных нарушителях карантина и посетителях «Макдональдса» (там ведь руками едят — без посуды). Причём отсутствие карантина его смущать не будет.

— Он будет убеждённым патриотом и с сомнением относиться ко всему заграничному — а вдруг там вирус? Соответственно, он не будет отправляться в отпуск в эти ваши заграницы, а отдыхать, не выезжая из своей страны, а ещё лучше — из своей области. И лучше будет относиться к власти, потому что, как показал опыт 2020 года, только национальные правительства в состоянии оказывать хоть какое-то противодействие эпидемиям.

Мы начали писать этот текст к 1 апреля как смешной и внезапно обнаружили два печальных момента.

Во-первых, никакой он не смешной.

Уже сейчас мы на каждом шагу сталкиваемся с неглупыми и даже циничными людьми, которые совершенно реально «поехали кукухой» на фоне эпидемии, вытирают водкой дверные ручки в квартире и совершенно серьёзно рассуждают о том, что, если в результате карантина старики и старухи будут умирать от голода (а в странах победнее, вроде Украины, так и будет), это лучше, чем если бы они умерли от коронавируса. И им бесполезно объяснять, что человек обязательно должен сталкиваться с вирусами и бактериями — только так можно выработать защиту от них (они это знают и часто даже положительно относятся к прививкам).

И совершенно непонятно, придут ли они в себя после того, как ВОЗ заявит о прекращении эпидемии. Конечно, после «свиного гриппа» 2009 года в себя пришли, но тогда и масштаб паники был поменьше — всеобщий карантин с выходом из дома по пропускам не вводили.

Во-вторых, вот этот вот список особенностей поведения явно нам что-то напоминал… Вспоминали мы вспоминали и таки вспомнили! Это же вылитый «товарищ Огилви» — легендарная личность, созданная прямо на рабочем месте в «министерстве правды» героем романа Джорджа Оруэлла «1984».

Напомним, что, по Оруэллу, идеальный гражданин тоталитарного государства обладает следующими качествами:

— не употребляет спиртного и не курит (в нашем случае не совсем так, потому что алкоголь — обязательный элемент обеззараживания, правда, употреблять его при этом необязательно);

— активно и регулярно занимается спортом (в нашем случае — индивидуальным);

— настроен крайне патриотически по отношению к своей стране и крайне враждебно по отношению к её странам-соперницам (соперниц нет — просто там вирусы);

— отрицает семейные и любые другие общечеловеческие ценности, способные отвлечь от служения правящему режиму (в нашем случае — способные нарушить режим карантина);

— поддерживает любые государственные начинания, включая самые нелепые и откровенно абсурдные (если они направлены на борьбу с вирусом);

— занимается поиском шпионов и мыслепреступников в своём окружении (нарушителей карантина);

— не существует в действительности (что естественно, потому что выдержать режим полного карантина можно только в глухом лесу, но там ведь тоже вирусы есть).

Мы уже писали, что глобализм и «открытое общество» особого восторга не вызывают, но то, что идёт им на смену, — уж точно со страниц Оруэлла… А механизм один — массовое натягивание медицинских масок и кастрюль имеет одну природу. Хотя первое более обоснованно — маска защищает от заражения с большей вероятностью, чем кастрюля от пуль.