По состоянию на 21:00 1 апреля в мире зафиксировано почти 904 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 45 тыс. человек скончались, свыше 190 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Первенство по количеству смертей по-прежнему удерживает Италия. В этой стране смертельными жертвами пандемии стали более 12 тысяч человек. Катастрофическая ситуация сложилась и в Испании, где коронавирус унес жизни свыше девяти тысяч человек. Во Франции число смертей превысило 3,5 тысячи человек.

Что касается Китая, откуда началось распространение вируса, то там зафиксировано более 82,5 тыс случаев заражения, более 3,3 тысяч случаев смерти, и почти 76, 5 тыс случаев выздоровления. Как заявил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, в стране выздоровели 93,5% инфицированных.

Как отмечал политолог Эдуард Полетаев, сегодняшний интерес человечества к коронавирусу напоминает некую олимпиаду в условиях отмены реальных международных спортивных соревнований, когда люди в режиме реального времени узнают количество заболевших, выздоровевших и умерших, считая, у какой страны их больше или меньше.

Ситуация на Украине. Принудительное лечение и страхи общества

За сутки на Украине количество случаев COVID-19 увеличилось на 24 и выросло до 669. Спасти жизни пациентов с этим диагнозом врачам не удалось в 17 случаях. Десять человек выздоровели.

Согласно постановлению правительства №245 от 25 марта, больницы получили право принудительно обследовать тех, кто контактировал с больными COVID-19 либо имеют симптомы коронавирусной инфекции.

Медицинские учреждения также получили право проводить принудительную госпитализацию и отправлять на карантин заразившихся COVID-19 или тем, кто имеет соответствующие симптомы.

Обязательная госпитализация вводится для детей лиц, госпитализированных с диагнозом COVID-19 — в том случае, если невозможно их временно устроить в семьи родственников или знакомых. Выполнение принудительных медицинских мероприятий возложено на Нацполицию и Нацгвардию.

Как показал опрос социологической группы «Рейтинг», хотя многие украинцы не довольны действиями властей в борьбе с пандемией, больше всего людей волнует, как эта ситуация отразится на их финансовом состоянии.

Исследование в частности показало, что 4% респондентов уже потеряли работу, 32% пришлось взять неоплачиваемый отпуск. На те сбережения, которые есть, до года смогут прожить всего 3%, до полугода — 6%, до трёх месяцев — 7%, до двух — 16%, а большинство — 63% — протянут не больше месяца.

Тем не менее, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, идет подготовка программы по созданию рабочих мест для тех, кто лишился работы в разгар кризиса. Их планируют отправить на строительство дорог, укладку тротуаров и уборку территорий.

Ситуация в России. Закрытие Чечни и оптимизм в Подмосковье

В России на сегодняшний момент зафиксировано 2780 случаев заражения (+443 за сутки), 27 случаев смерти (+7) и 204 случаев выздоровления (+62).

Общественное мнение времён коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

Также кабинет министров получит право ограничивать торговлю медизделиями, вводить особый порядок регистрации и обращения медицинских средств, предназначенных для использования в условиях военных действий, ЧС, для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, республика из-за распространения коронавируса с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд. Он также призвал жителей региона вернуться на родину к этому времени. Глава Чечни уточнил, что ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что вопреки различным слухам никакой блокировки региона и самой российской столицы не предвидится. Он напомнил, что в Подмосковье действует режим самоизоляции и поблагодарил ответственно относящихся к нему граждан.

Остальной мир. Надо меньше работать

Пандемия неминуемо сказалась на продовольственной безопасности в мире. По данным ООН, ВОЗ и ВТО, во многих странах наблюдаются трудности с поставками продовольствия, что в ближайшее время вызовет рост цен на продукты. Международные организации рекомендовали правительствам не нарушать цепи поставок продовольствия.

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объединение предложит механизм сокращенного рабочего дня под названием SURE для смягчения экономических последствий пандемии.

По ее словам, это окажет наиболее пострадавшим от вируса Италии и Испании, поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантина», — сказала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что механизм будет работать как господдержка для компаний, которые переводят работников на сокращенный график, и будет финансироваться совместно странами Евросоюза.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица