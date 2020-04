Отсутствие позиции - это тоже позиция. Как говорил товарищ Троцкий: ни мира, ни войны. Речь о президенте Белоруссии, который в условиях всеобщего ажиотажа встал и сказал: "Veto", назвав мировой коронавирусный тренд «психозом»

Дальше него пошел только глава Туркмении, который, как пишут СМИ, запретил в своей стране даже слово «коронавирус». В любом случае белорусский феномен совсем не означает легкомыслие или халатность. Это все не про Бацьку. Карантин в Белоруссии не объявлен, но больных, цепочки их связей устанавливает аппарат КГБ. И это вполне серьезно. До последнего времени среди заболевших не было жертв. Теперь, увы, есть. Но обо всем по порядку.

Детективная драма

Случайно или нет, но первый зафиксированный летальный случай в Белоруссии знаковый, со всеми признаками знамения. Первым белорусом, умершим «от коронавируса», стал театральный актер Виктор Дашкевич. Заслуженный артист Белоруссии. У него был официально подтвержден коронавирус. Но кавычки присутствуют, их стоит пояснить. «Катастрофа какая-то». Лукашенко признал наличие коронавируса в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Дело в том, что Лукашенко прав относительно того, что ажиотаж вокруг коронавируса, внезапная, глобального масштаба операция, сопровождающаяся закрытием границ и локализацией населения стран в своих домах, неадекватна реальной медицинской статистике. Заболеваемость коронавирусной инфекцией мизерна, смертность, в планетарном масштабе, микроскопична. Статистику никто не проверяет, как в разных странах считают «жертв», никому не известно. США, Италия и Китай далеко, зато Украина близко. И все, кто попал в статистику жертв, в связи с объявленной там пандемией, при ближайшем рассмотрении умерли совсем не от коронавируса.

А в Белоруссии, власти которой отказались от карантинных мер, тем более от «домашнего ареста» своих граждан, до 30 марта умерших вообще не было. Но вот на минувшей неделе анонимные телеграм-каналы, а затем и СМИ стали сообщать о том, что Витебская область Белоруссии «тайно заблокирована». Якобы «милиции запретили въезжать и выезжать». Это был фейк, его быстро опровергли, потому что блокпостов в реальности на дорогах не оказалось. Но дыма без огня не бывает: на Витебщине что-то шло не так.

Реконструируя ситуацию, можно найти и выделить следующие факты. Анонимные ТГ-каналы мистифицировали фейковый запрет для правоохранителей въезжать-выезжать в Витебскую область 29 марта. При этом они ссылались на якобы существующее распоряжение министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева от 27 марта. Значит, что-то случилось на Витебщине еще раньше. Лишь во вторник стало известно, что именно и когда. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

24 марта с диагнозом «двусторонняя пневмония» в больницу Витебска поступил Виктор Николаевич Дашкевич, актер городского драматического театра имени Якуба Коласа. Тест на коронавирус, который при таких симптомах в белорусских клиниках делают обязательно, показал наличие инфекции Сovid-19. Из-за этого артист теперь открывает счет в печальной статистике. Но важно уточнить, что у Виктора Николаевича были также другие заболевания: «хроническая обструктивная болезнь легких тяжелого течения, эмфизема, пневмосклероз, дыхательная недостаточность второй степени, хроническая недостаточность кровообращения» и проч. И это притом, что больному было 75 лет.

Дальше совсем детективно: в день госпитализации заслуженного артиста театр ставил премьеру. Виктор Дашкевич ходил на репетиции, тесно общался с труппой. Его жена также болела пневмонией, супругов вместе клали в больницу. Но у жены актера коронавирус не нашли, как и у других членов его семьи, например дочки. Перепуганная труппа подумала, что их всех отвезут на карантин, и актеры сами побежали сдавать тест. Но и у них результат был негативный. Загадка и то, от кого Виктор Николаевич Дашкевич мог получить Сovid-19. Официально утверждают, что от иностранного гостя. Но это не точно.

Разум против паники

Во всем мире переполох и невиданные со времен Второй мировой войны обструктивные меры. Белоруссия на этом фоне выглядит островком благоденствия посреди бушующего океана. Но вид этой разыгравшейся со всех сторон стихии, пусть даже управляемой, очень нервирует жителей «Синеокой». В свою очередь руководство страны намеренно выбрало позицию спокойствия и порядка для того, чтобы не нагнетать панику. «Руководство» — это лично Бацька, которого большинство в этом поддерживает. Белорусов устраивает, что их не посадили по квартирам под «домашний арест», что не ограничивают их свободу и личный комфорт, не лишают работы и заработка. Несмотря на первую смерть от якобы коронавируса, Минск не пойдет на экстраординарные меры. И это всех устраивает. Белорусы посмеиваются над окружающими странами, но говорят только о коронавирусе. Коронавирус Макрону не помеха. Рейтинг президента Франции растет, несмотря на рекордную смертность © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Обстановка, откровенно говоря, нервозная, чреватая неизвестно чем. Паника очень опасная вещь — она убивает и лишает шансов, если ей поддаться. Поэтому власти Белоруссии демонстрируют то, что держат события под контролем. В каждом общественном заведении на видном месте объявления и предостережения. Номера «горячих телефонов» сообщаются всеми способами. На каждом подъезде контакты социальных служб, которые предлагают обслуживание пожилых и одиноких людей, живущих в доме. Емкости с дезинфицирующим раствором для рук есть в каждом магазине, у кассы, в каждом спортзале возле гирь и штанг! Но ношение медицинских масок — дело добровольное. И не случайно: носящий маску защищает прежде всего не себя, а окружающих от себя. Ношение же медицинских перчаток в Белоруссии — что-то из области шизофрении депутатов Верховной Рады Украины.

Как официально предупредил Лукашенко, следствие по установлению цепочек связей выявленных больных ведет КГБ. Семашковская система здравоохранения, сохраненная и модернизированная, дает точные данные статистики. Цифры больше, чем на Украине. Но это как раз свидетельство того, что в Белоруссии цифры точны. А на Украине — нет.

Согласно официальным данным, за последние сутки в лечебные учреждения РБ с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на Covid-19 дал положительный результат. Проведено более 31 000 тестов, на 30 марта было зарегистрировано 152 человека с подтвержденным диагнозом, из них 47 пациентов уже выздоровели. От главы Минздрава стало известно, что в Витебске 10 врачей заразились от пациентов.

Если не читать анонимные телеграм-каналы, которые намеренно, очень упорно и целенаправленно шатают ситуацию, стремясь посеять панику, видно, что показатели заболеваемости низкие, а смертность вне любой погрешности. Во время эпидемии гриппа показатели значительно выше и хуже. Но паника, которую нагнали на государственном уровне ведущие западные страны, дала результат: народы ослепли от страха и отключили разум. Ну а Бацька, совершенно сознательно, пусть и в соответствии со своими представлениями о прекрасном, старается паники не допустить. Он прав в отношении умершего артиста: с «букетом» таких болезней, да в 75 лет, он не имел права игнорировать предупреждения (власти предупреждают!) и ходить на репетиции. Впрочем, теперь это уже поздно констатировать. А жаль.

СМИ против Лукашенко

То, что «последний диктатор Европы» играет на понижение против всего рынка, не на шутку взбеленило «свидетелей коронавируса». Главным образом прессу, которая изо всех сил информирует население стран об опасности, попутно нагнетая панику. «Диктатор» смеется над учеными и журналистами, именуя их психопатами, обещая раскрыть какие-то конспирологические «теории заговора» по окончании пандемии. Так что о Бацьке пишут.

Советы Лукашенко по профилактике и лечению коронавируса вышли в New York Post, The Independent, Deutsche Welle, Washington Post. То, что в Белоруссии, в отличие от всей Европы, продолжаются внутренние спортивные соревнования по футболу и хоккею, бесит обозревателей, хайпующих на коронавирусе. Бацька это знает и подкидывает дровишек: в воскресенье записал интервью в хоккейных доспехах. Портал CNN отозвался на это баннером: «Постсоветский авторитарный лидер рекомендует водку», под которым сорвали покровы с «тоталитаризма», сравнив Лукашенко с «красными баями» — Эмомали Рахмоном и Гурбангулы Бердымухамедовым, которые тоже скептически относятся к пандемии. Британская The Sunday Times цитирует насмешки в соцсетях.

«Европейский авторитарный лидер насмехается над вирусом» — с таким заголовком вышла статья Bloomberg. Daily Mail разумно предлагает устроить тотализатор для тех, кто желает проверить, сыграет ли ставка Бацьки против всего рынка планеты Земля. Forbes настроен более оптимистично: сравнивает Лукашенко с гимнасткой Ольгой Корбут. А таблоид The Sun, подняв «диктатора» на смех за то, что не отменил соревнования, тем не менее заботливо указал расписание игр белорусского чемпионата.

Хуже всего настроены по отношению к президенту Белоруссии «белорусские» анонимные телеграм-каналы. За всеми стоят граждане Белоруссии, которые живут и работают в России, где им было легко найти финансирование для своей деятельности. Ибо в Москве у Александра Лукашенко очень и очень много хейтеров. В тг-каналах «клиника»: белорусы массово мрут от коронавируса, врачи прячут статистику, больницы переполнены, в стране гуманитарная катастрофа. Особо отметился в такой подаче тг-канал «БелоРусский диалог», который уже был замечен Украиной.ру.

Впрочем, Telegram отнюдь не читаем большинством граждан Беларуси, так что подземная деятельность авторов, увы, уйдет в песок, ибо Яндекс и Гугл не собирают то, что пишут в мессенджере. Зато результаты политики Белоруссии в отношении коронавируса можно будет проверить уже скоро: это не тот случай, когда рассудит история.