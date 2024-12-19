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Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда

Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда - 19.12.2024 Украина.ру

Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и проблему миграции в России, а также рассказал о новых потенциальных врагах России

2024-12-19T08:37

2024-12-19T08:37

2024-12-19T08:37

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00:23 - Об убийстве Игоря Кириллова.03:54 - Швеция как новый риск военной эскалации.07:58 – В каком положении оказывается Калининградская область? 08:26 - Об интересах Европы в Сирии.13:04 - О членстве в ЕС и суверенности выбора.17:07 – Готова ли Европа финансировать НАТО?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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