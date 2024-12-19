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Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда
Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда - 19.12.2024 Украина.ру
Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и проблему миграции в России, а также рассказал о новых потенциальных врагах России
2024-12-19T08:37
2024-12-19T08:37
2024-12-19T08:37
видео
россия
швеция
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трухачев
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00:23 - Об убийстве Игоря Кириллова.03:54 - Швеция как новый риск военной эскалации.07:58 – В каком положении оказывается Калининградская область? 08:26 - Об интересах Европы в Сирии.13:04 - О членстве в ЕС и суверенности выбора.17:07 – Готова ли Европа финансировать НАТО?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и проблему миграции в России, а также рассказал о новых потенциальных врагах России
00:23 - Об убийстве Игоря Кириллова.
03:54 - Швеция как новый риск военной эскалации.
07:58 – В каком положении оказывается Калининградская область
?
08:26 - Об интересах Европы
в Сирии
.
13:04 - О членстве в ЕС
и суверенности выбора.
17:07 – Готова ли Европа финансировать НАТО?