Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда - 19.12.2024 Украина.ру
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Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда
Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда - 19.12.2024 Украина.ру
Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и проблему миграции в России, а также рассказал о новых потенциальных врагах России
2024-12-19T08:37
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россия
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00:23 - Об убийстве Игоря Кириллова.03:54 - Швеция как новый риск военной эскалации.07:58 – В каком положении оказывается Калининградская область? 08:26 - Об интересах Европы в Сирии.13:04 - О членстве в ЕС и суверенности выбора.17:07 – Готова ли Европа финансировать НАТО?
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видео, россия, швеция, европа, трухачев, игорь кириллов, нато, ес, сбу, всу, генерал, газ, москва, прибалтика, турция, эрдоган, фрг, дональд трамп, видео
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Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда

08:37 19.12.2024
 
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и проблему миграции в России, а также рассказал о новых потенциальных врагах России
00:23 - Об убийстве Игоря Кириллова.
03:54 - Швеция как новый риск военной эскалации.
07:58 – В каком положении оказывается Калининградская область?
08:26 - Об интересах Европы в Сирии.
13:04 - О членстве в ЕС и суверенности выбора.
17:07 – Готова ли Европа финансировать НАТО?
 
ВидеоРоссияШвецияЕвропаТрухачевИгорь КирилловНАТОЕССБУВСУгенералгазМоскваПрибалтикаТурцияЭрдоганФРГДональд Трамп
 
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