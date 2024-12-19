Британия может отправить военных на Украину - Times
07:50 19.12.2024 (обновлено: 08:03 19.12.2024)
Великобритания может отправить военных на Украину для обучения ВСУ. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили
"Британские войска могут быть отправлены на Украину для обучения (ВСУ - ред.), поскольку Великобритания стремится занять новую лидирующую роль в конфликте", - говорится в материале.
Накануне Хили прибыл в Киев, где встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Он заявил о новой помощи Великобритании Киеву объемом 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов) на следующий год. В пакет военных поставок войдут в том числе воздушные и морские беспилотники, а также системы противовоздушной обороны.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.