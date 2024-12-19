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Британия может отправить военных на Украину - Times

Британия может отправить военных на Украину - Times - 19.12.2024 Украина.ру

Британия может отправить военных на Украину - Times

Великобритания может отправить военных на Украину для обучения ВСУ. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили

2024-12-19T07:50

2024-12-19T07:50

2024-12-19T08:03

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киев

рустем умеров

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"Британские войска могут быть отправлены на Украину для обучения (ВСУ - ред.), поскольку Великобритания стремится занять новую лидирующую роль в конфликте", - говорится в материале.Накануне Хили прибыл в Киев, где встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.Он заявил о новой помощи Великобритании Киеву объемом 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов) на следующий год. В пакет военных поставок войдут в том числе воздушные и морские беспилотники, а также системы противовоздушной обороны.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, великобритания, киев, рустем умеров, вооруженные силы украины