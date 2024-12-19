Британия может отправить военных на Украину - Times - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059776869.html
Британия может отправить военных на Украину - Times
Британия может отправить военных на Украину - Times - 19.12.2024 Украина.ру
Британия может отправить военных на Украину - Times
Великобритания может отправить военных на Украину для обучения ВСУ. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили
2024-12-19T07:50
2024-12-19T08:03
новости
украина
великобритания
киев
рустем умеров
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_80de4f6f0cbd90ffa16b5e031426a2e4.jpg
"Британские войска могут быть отправлены на Украину для обучения (ВСУ - ред.), поскольку Великобритания стремится занять новую лидирующую роль в конфликте", - говорится в материале.Накануне Хили прибыл в Киев, где встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.Он заявил о новой помощи Великобритании Киеву объемом 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов) на следующий год. В пакет военных поставок войдут в том числе воздушные и морские беспилотники, а также системы противовоздушной обороны.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
украина
великобритания
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_64c4859e8c57d948e2ca784cba453061.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, великобритания, киев, рустем умеров, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Великобритания, Киев, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины

Британия может отправить военных на Украину - Times

07:50 19.12.2024 (обновлено: 08:03 19.12.2024)
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
Читать в
ДзенTelegram
Великобритания может отправить военных на Украину для обучения ВСУ. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили
"Британские войска могут быть отправлены на Украину для обучения (ВСУ - ред.), поскольку Великобритания стремится занять новую лидирующую роль в конфликте", - говорится в материале.
Накануне Хили прибыл в Киев, где встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Он заявил о новой помощи Великобритании Киеву объемом 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов) на следующий год. В пакет военных поставок войдут в том числе воздушные и морские беспилотники, а также системы противовоздушной обороны.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВеликобританияКиевРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров"
09:35Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
09:32Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря
08:58Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16
08:37Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда
08:19Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции
08:07Главное за ночь 19 декабря
07:50Британия может отправить военных на Украину - Times
07:33Блинкен снова пообещал Киеву членство в НАТО, но с условием
07:16Блинкен объяснил, почему не состоялись переговоры США и РФ по Украине
07:00Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
06:15Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ
06:12"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко
06:00Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев"
05:58Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящем
05:45Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова
05:31Зеленский устроит шоу, заключит сделку, а потом проиграет выборы. Украина в международном контексте
05:30Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении
05:15"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова
05:06Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами
Лента новостейМолния