Главное за ночь 19 декабря - 19.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 19 декабря
Главное за ночь 19 декабря - 19.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 декабря
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Кривом Роге, Харькове, Черкассах, а также в Кировоградской, Сумской и... Украина.ру, 19.12.2024
2024-12-19T08:07
2024-12-19T08:07
новости
россия
ростовская область
лнр
денис пушилин
андрей марочко
вооруженные силы украины
нато
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Кривом Роге, Харькове, Черкассах, а также в Кировоградской, Сумской и Черкасской областях.Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона над российской территорией, сообщило Минобороны России. 36 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, 21 – над Брянской областью, 14 – над Белгородской областью, шесть – над Воронежской областью, по три - над Курской и Тамбовской областями и один - над Краснодарским краем.ВС РФ продвигаются вперед в Дзержинске (Торецк), а также у Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и на Красно-лиманском направлении, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.ВСУшники добивают раненых и сдающихся в плен сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.Военных ВСУ запирали в лагере НАТО на обучении в Чехии, не выпускали в город, опасаясь побегов, рассказал проходивший там обучение пленный украинский боец.Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (начался после атаки БПЛА) ликвидирован, информировал врио губернатора Ростовской области.Госсекретарь США впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе, добавив, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции Тегерана.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
лнр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростовская область, лнр, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Ростовская область, ЛНР, Денис Пушилин, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, НАТО

Главное за ночь 19 декабря

08:07 19.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Кривом Роге, Харькове, Черкассах, а также в Кировоградской, Сумской и Черкасской областях.
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона над российской территорией, сообщило Минобороны России. 36 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, 21 – над Брянской областью, 14 – над Белгородской областью, шесть – над Воронежской областью, по три - над Курской и Тамбовской областями и один - над Краснодарским краем.
ВС РФ продвигаются вперед в Дзержинске (Торецк), а также у Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и на Красно-лиманском направлении, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУшники добивают раненых и сдающихся в плен сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Военных ВСУ запирали в лагере НАТО на обучении в Чехии, не выпускали в город, опасаясь побегов, рассказал проходивший там обучение пленный украинский боец.
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (начался после атаки БПЛА) ликвидирован, информировал врио губернатора Ростовской области.
Госсекретарь США впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе, добавив, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции Тегерана.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияРостовская областьЛНРДенис ПушилинАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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