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Главное за ночь 19 декабря

Главное за ночь 19 декабря - 19.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 19 декабря

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Кривом Роге, Харькове, Черкассах, а также в Кировоградской, Сумской и... Украина.ру, 19.12.2024

2024-12-19T08:07

2024-12-19T08:07

2024-12-19T08:07

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Кривом Роге, Харькове, Черкассах, а также в Кировоградской, Сумской и Черкасской областях.Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона над российской территорией, сообщило Минобороны России. 36 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, 21 – над Брянской областью, 14 – над Белгородской областью, шесть – над Воронежской областью, по три - над Курской и Тамбовской областями и один - над Краснодарским краем.ВС РФ продвигаются вперед в Дзержинске (Торецк), а также у Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и на Красно-лиманском направлении, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.ВСУшники добивают раненых и сдающихся в плен сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.Военных ВСУ запирали в лагере НАТО на обучении в Чехии, не выпускали в город, опасаясь побегов, рассказал проходивший там обучение пленный украинский боец.Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (начался после атаки БПЛА) ликвидирован, информировал врио губернатора Ростовской области.Госсекретарь США впервые допустил возобновление диалога с Ираном по ядерной программе, добавив, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции Тегерана.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ростовская область, лнр, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато