Блинкен объяснил, почему не состоялись переговоры США и РФ по Украине
07:16 19.12.2024 (обновлено: 07:32 19.12.2024)
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
Возможные переговоры между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине оказались бы "пустой тратой времени". Таким мнением поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен в американском Совете по международным отношениям
"Думаю, если бы за последние пару лет мы чувствовали, что Россия готова к серьезному разговору об урегулировании на Украине надежным образом, мы были бы первыми, кто провел этот разговор. Мне бы ничего не хотелось больше, чем иметь возможность поговорить. К сожалению, вся имевшаяся у нас информация указывала нам, что они просто не были настроены серьезно, и это было бы пустой тратой времени", - сказал Блинкен.
Он заявил, что США допускают продуктивность будущих обсуждений с Россией по урегулированию конфликта при администрации избранного президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что РФ готова к переговорам по Украине. Минувшим летом он указал, что Москва готова немедленно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территорий новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.