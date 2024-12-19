Блинкен снова пообещал Киеву членство в НАТО, но с условием
07:33 19.12.2024 (обновлено: 07:49 19.12.2024)
Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в американском Совете по международным отношениям, заявил, что Украина должна стать членом НАТО
"Украина будет и должна быть в НАТО", - заверил он.
Госсекретарь добавил, что для этого Киев должен сделать "практические шаги", к которым Блинкен отнес реформы военных институтов и дальнейшее укрепление демократии.
Он также признал, что вступление Украины в НАТО будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию.
"Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах", - сказал он.
Накануне специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договоренности по этому вопросу в 2025 году остается под вопросом.
Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что членство Украины в НАТО для России категорически неприемлемо.
Подробнее - в материале Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.