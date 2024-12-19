https://ukraina.ru/20241219/1059776693.html

Блинкен снова пообещал Киеву членство в НАТО, но с условием

Блинкен снова пообещал Киеву членство в НАТО, но с условием - 19.12.2024 Украина.ру

Блинкен снова пообещал Киеву членство в НАТО, но с условием

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в американском Совете по международным отношениям, заявил, что Украина должна стать членом НАТО

2024-12-19T07:33

2024-12-19T07:33

2024-12-19T07:49

новости

украина

россия

киев

энтони блинкен

сергей рябков

дональд трамп

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:179:4595:2764_1920x0_80_0_0_aa9d37956e5bd309ed354329e5a173b5.jpg

"Украина будет и должна быть в НАТО", - заверил он.Госсекретарь добавил, что для этого Киев должен сделать "практические шаги", к которым Блинкен отнес реформы военных институтов и дальнейшее укрепление демократии.Он также признал, что вступление Украины в НАТО будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию.Накануне специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договоренности по этому вопросу в 2025 году остается под вопросом.Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что членство Украины в НАТО для России категорически неприемлемо.Подробнее - в материале Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, энтони блинкен, сергей рябков, дональд трамп, нато