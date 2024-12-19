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Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16
Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16 - 19.12.2024 Украина.ру
Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16
Бельгия не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. Об этом сообщило бельгийское издание Soir
2024-12-19T08:58
2024-12-19T08:58
2024-12-19T09:03
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"Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено", - признала министр обороны страны Людивин Дедондер.Задержку поставок она объяснила отсутствием подготовленных украинских пилотов, а также нехваткой запасных частей.В то же время издание указывает на значительное отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16.При этом в апреле та же Дедондер заверяла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года.По данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.Подробнее о проблемах с истребителями - в материале "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16 на сайте Украина.ру.
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новости, бельгия, f-16, ввс, нато, f-35, украина, киев
Новости, Бельгия, F-16, ВВС, НАТО, F-35, Украина, Киев
Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16
08:58 19.12.2024 (обновлено: 09:03 19.12.2024)
Бельгия не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. Об этом сообщило бельгийское издание Soir
"Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено", - признала министр обороны страны Людивин Дедондер.
Задержку поставок она объяснила отсутствием подготовленных украинских пилотов, а также нехваткой запасных частей.
В то же время издание указывает на значительное отставание от графика поставок из США
новых F-35
для бельгийских ВВС
, которые должны заменить устаревшие F-16.
При этом в апреле та же Дедондер заверяла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года.
По данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО
.