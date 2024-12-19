Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций - 19.12.2024 Украина.ру
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Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций
Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций - 19.12.2024 Украина.ру
Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций
Евросоюз в нынешнем виде действует против национальных интересов Франции и в этом большая негативная роль Еврокомиссии. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
2024-12-19T10:29
2024-12-19T10:29
новости
франция
европа
украина
марин ле пен
урсула фон дер ляйен
джорджи мелони
ес
еврокомиссия
европейская комиссия
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Бывший лидер французского "Национального фронта", а ныне парламентской фракции "Национального объединения" резко негативно охарактеризовала как современное состояние Евросоюза ("Европы" в контексте интервью), так и его руководящий орган – Еврокомиссию.Председатель Еврокомиссии, по мнению Ле Пен, проводит политику, направленную против интересов ЕС в целом и Франции в частности. В качестве примера она привела недавнее подписание соглашения с латиноамериканским объединением МЕРКОСУР – от ЕС документ подписала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Кроме того, отметила Ле Пен, Урсула фон дер Ляйен занимается политическими интригами и угрожает лидерам стран Евросоюза, препятствуя консолидации внутри ЕС. В качестве примера в интервью прозвучали угрозы главы ЕК в адрес итальянского лидера Джорджии Мелони, желавшей по межпартийной линии заключить союз с французским "национальным объединением. Мелони была вынуждена отказаться от этого под угрозой тотальной изоляции от фон дер Ляйен."Европейская комиссия фон дер Ляйен — это квинтэссенция всего, против чего мы боремся",- цитирует испанская газета Ле Пен.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря
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новости, франция, европа, украина, марин ле пен, урсула фон дер ляйен, джорджи мелони, ес, еврокомиссия, европейская комиссия, евроинтеграция
Новости, Франция, Европа, Украина, Марин Ле Пен, Урсула фон дер Ляйен, Джорджи Мелони, ЕС, Еврокомиссия, Европейская комиссия, евроинтеграция

Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций

10:29 19.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Евросоюз в нынешнем виде действует против национальных интересов Франции и в этом большая негативная роль Еврокомиссии. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
Бывший лидер французского "Национального фронта", а ныне парламентской фракции "Национального объединения" резко негативно охарактеризовала как современное состояние Евросоюза ("Европы" в контексте интервью), так и его руководящий орган – Еврокомиссию.
"Я убеждённый евроскептик. Я не против Европы, но считаю, что ее нынешнее функционирование недемократично, антинационально и полностью противоречит суверенитету наций. Когда страна больше не может защищать свои жизненно важные интересы, я не думаю, что это демократия", - сказала Ле Пен.
Председатель Еврокомиссии, по мнению Ле Пен, проводит политику, направленную против интересов ЕС в целом и Франции в частности. В качестве примера она привела недавнее подписание соглашения с латиноамериканским объединением МЕРКОСУР – от ЕС документ подписала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, отметила Ле Пен, Урсула фон дер Ляйен занимается политическими интригами и угрожает лидерам стран Евросоюза, препятствуя консолидации внутри ЕС. В качестве примера в интервью прозвучали угрозы главы ЕК в адрес итальянского лидера Джорджии Мелони, желавшей по межпартийной линии заключить союз с французским "национальным объединением. Мелони была вынуждена отказаться от этого под угрозой тотальной изоляции от фон дер Ляйен.
"Европейская комиссия фон дер Ляйен — это квинтэссенция всего, против чего мы боремся",- цитирует испанская газета Ле Пен.
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря
 
НовостиФранцияЕвропаУкраинаМарин Ле ПенУрсула фон дер ЛяйенДжорджи МелониЕСЕврокомиссияЕвропейская комиссияевроинтеграция
 
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