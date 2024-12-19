Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Евросоюз в нынешнем виде действует против национальных интересов Франции и в этом большая негативная роль Еврокомиссии. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
Бывший лидер французского "Национального фронта", а ныне парламентской фракции "Национального объединения" резко негативно охарактеризовала как современное состояние Евросоюза ("Европы" в контексте интервью), так и его руководящий орган – Еврокомиссию.
"Я убеждённый евроскептик. Я не против Европы, но считаю, что ее нынешнее функционирование недемократично, антинационально и полностью противоречит суверенитету наций. Когда страна больше не может защищать свои жизненно важные интересы, я не думаю, что это демократия", - сказала Ле Пен.
Председатель Еврокомиссии, по мнению Ле Пен, проводит политику, направленную против интересов ЕС в целом и Франции в частности. В качестве примера она привела недавнее подписание соглашения с латиноамериканским объединением МЕРКОСУР – от ЕС документ подписала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, отметила Ле Пен, Урсула фон дер Ляйен занимается политическими интригами и угрожает лидерам стран Евросоюза, препятствуя консолидации внутри ЕС. В качестве примера в интервью прозвучали угрозы главы ЕК в адрес итальянского лидера Джорджии Мелони, желавшей по межпартийной линии заключить союз с французским "национальным объединением. Мелони была вынуждена отказаться от этого под угрозой тотальной изоляции от фон дер Ляйен.
"Европейская комиссия фон дер Ляйен — это квинтэссенция всего, против чего мы боремся",- цитирует испанская газета Ле Пен.
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