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Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций

Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций - 19.12.2024 Украина.ру

Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций

Евросоюз в нынешнем виде действует против национальных интересов Франции и в этом большая негативная роль Еврокомиссии. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.

2024-12-19T10:29

2024-12-19T10:29

2024-12-19T10:29

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Бывший лидер французского "Национального фронта", а ныне парламентской фракции "Национального объединения" резко негативно охарактеризовала как современное состояние Евросоюза ("Европы" в контексте интервью), так и его руководящий орган – Еврокомиссию.Председатель Еврокомиссии, по мнению Ле Пен, проводит политику, направленную против интересов ЕС в целом и Франции в частности. В качестве примера она привела недавнее подписание соглашения с латиноамериканским объединением МЕРКОСУР – от ЕС документ подписала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Кроме того, отметила Ле Пен, Урсула фон дер Ляйен занимается политическими интригами и угрожает лидерам стран Евросоюза, препятствуя консолидации внутри ЕС. В качестве примера в интервью прозвучали угрозы главы ЕК в адрес итальянского лидера Джорджии Мелони, желавшей по межпартийной линии заключить союз с французским "национальным объединением. Мелони была вынуждена отказаться от этого под угрозой тотальной изоляции от фон дер Ляйен."Европейская комиссия фон дер Ляйен — это квинтэссенция всего, против чего мы боремся",- цитирует испанская газета Ле Пен.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря

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новости, франция, европа, украина, марин ле пен, урсула фон дер ляйен, джорджи мелони, ес, еврокомиссия, европейская комиссия, евроинтеграция