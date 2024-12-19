Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции - 19.12.2024 Украина.ру
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Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции
Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции - 19.12.2024 Украина.ру
Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном
2024-12-19T08:19
2024-12-19T08:19
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"Поблагодарил (Макрона - ред.) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - написал он.В ходе визита в Брюссель Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.В феврале, после конференции по поддержке Украины в Париже, Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что не посоветовался с парламентом.Подробнее о попытках французского лидера повлиять на конфликт - в материале Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, франция, украина, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
Новости, Франция, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины

Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции

08:19 19.12.2024
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
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Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном
"Поблагодарил (Макрона - ред.) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - написал он.
В ходе визита в Брюссель Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
В феврале, после конференции по поддержке Украины в Париже, Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что не посоветовался с парламентом.
Подробнее о попытках французского лидера повлиять на конфликт - в материале Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко на сайте Украина.ру.
 
НовостиФранцияУкраинаПарижЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
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