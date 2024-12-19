https://ukraina.ru/20241219/1059777215.html
Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции
Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции - 19.12.2024 Украина.ру
Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном
2024-12-19T08:19
2024-12-19T08:19
2024-12-19T08:19
новости
франция
украина
париж
эммануэль макрон
владимир зеленский
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059613196_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_1d13d2da42efacc2eb9feb66c28b34fc.jpg
"Поблагодарил (Макрона - ред.) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - написал он.В ходе визита в Брюссель Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.В феврале, после конференции по поддержке Украины в Париже, Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что не посоветовался с парламентом.Подробнее о попытках французского лидера повлиять на конфликт - в материале Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко на сайте Украина.ру.
франция
украина
париж
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059613196_496:0:2751:1691_1920x0_80_0_0_cc5a0d0b2cb5e5776219243d026fc132.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, украина, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
Новости, Франция, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном