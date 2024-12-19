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Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции

Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции - 19.12.2024 Украина.ру

Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном

2024-12-19T08:19

2024-12-19T08:19

2024-12-19T08:19

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"Поблагодарил (Макрона - ред.) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - написал он.В ходе визита в Брюссель Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.В феврале, после конференции по поддержке Украины в Париже, Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что не посоветовался с парламентом.Подробнее о попытках французского лидера повлиять на конфликт - в материале Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко на сайте Украина.ру.

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новости, франция, украина, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины