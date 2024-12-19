Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров" - 19.12.2024 Украина.ру
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Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров"
Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров" - 19.12.2024 Украина.ру
Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров"
Боевые действия на Украине скоро завершатся. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное... Украина.ру, 19.12.2024
2024-12-19T09:45
2024-12-19T09:45
новости
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франция
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переговоры
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Боевые действия на Украине скоро завершатся. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.Отвечая на вопрос о продолжении поставок французского оружия я а Украину, Марин Ле Пен дала понять, что в этом не будет надобности.Она отрицательно ответил на вопрос о том, представляет ли Владимир Путин угрозу европейской безопасности."Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказал, что нам не следует недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена ельцинским разграблением, и ему удалось восстановить ей важную роль на мировой арене", - напомнила Ле Пен.Накануне о прекращении боевых действий в зоне СВО высказалось несколько западных политиков. В частности, 18 декабря его спецпосланник избранного президента США по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что Дональд Трамп выполнит обещание прекратить боевые действия на Украине. У него есть возможности и способности для этого, заверил Келлог.Также в новостях: Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
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новости, украина, россия, франция, марин ле пен, дональд трамп, владимир путин, нато, сво, переговоры, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, Франция, Марин Ле Пен, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, СВО, переговоры, Владимир Зеленский

Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров"

09:45 19.12.2024
 
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Боевые действия на Украине скоро завершатся. Об этом в опубликованном 19 декабря испанской El Pais интервью заявила лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
Отвечая на вопрос о продолжении поставок французского оружия я а Украину, Марин Ле Пен дала понять, что в этом не будет надобности.
"Эта война скоро закончится. Я сказала это с самого начала: Украина не сможет победить в этом конфликте. Мы подтолкнули ее к продолжению войны, которая стала настоящей резней среди военных и гражданского населения. Единственным способом победы для Украины было вмешательство НАТО, и это была бы Третья мировая война. Я верю, что Дональд Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров, и будет найдено дипломатическое решение", - сказала Ле Пен.
Она отрицательно ответил на вопрос о том, представляет ли Владимир Путин угрозу европейской безопасности.
"Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказал, что нам не следует недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена ельцинским разграблением, и ему удалось восстановить ей важную роль на мировой арене", - напомнила Ле Пен.
Накануне о прекращении боевых действий в зоне СВО высказалось несколько западных политиков. В частности, 18 декабря его спецпосланник избранного президента США по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что Дональд Трамп выполнит обещание прекратить боевые действия на Украине. У него есть возможности и способности для этого, заверил Келлог.
Также в новостях: Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
 
НовостиУкраинаРоссияФранцияМарин Ле ПенДональд ТрампВладимир ПутинНАТОСВОпереговорыВладимир Зеленский
 
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