Малоизвестная страница истории: 31 марта 1954 года Украина подала заявку на… членство в НАТО. Не сама, конечно, – вместе с СССР и Белоруссией. Обоснование заявки состояло в том, что обе мировые войны начались с формирования противостоящих военных блоков, и отказ от этого – гарантия недопущения новой войны

Ответ, разумеется, был такой же, как в Бухаресте в 2008 году, — категорическое «нет», поскольку «нереальная природа предложения не заслуживает обсуждения». А в 1955 году была создана Организация Варшавского договора.

Вряд ли советское руководство было настолько наивным, что не отдавало себе отчёта в подлинных целях НАТО, созданного в 1949 году. Однако оно исходило из того, что после смерти Иосифа Сталина произойдёт некоторая разрядка международной напряжённости и, возможно, будет действительно расширить диалог с Западом. Ну а СССР был выгоден любой ответ, поскольку что в НАТО, что вне НАТО у страны оставались широкие возможности для ведения внешней политики.

Чтобы понять, почему страны НАТО ответили СССР отказом, достаточно вспомнить планы войны против Советского Союза, гриф секретности с которых был снят ещё при существовании Союза.

Кажется, самым известным из таких планов был «Dropshot» (буквально — «выстрел в падении», иногда переводится как «короткий удар», а вообще это один из приемов в теннисе), утверждённый Комитетом начальников штабов 15 декабря 1949 года.

Он стал объектом массовой культуры задолго до рассекречивания — после того как план утратил актуальность, его сдали в утиль, и на обломках журнал «Collier's» 27 октября 1951 года соорудил спецвыпуск на тему того, как можно принудить СССР к демократии позитивным примером и ядерной бомбой (интересно, что нынешние взгляды на ядерную войну примерно такие же, как были тогда).

Разработчики плана исходили из того, что «лидеры СССР стремятся к мировому господству и установлению коммунистических режимов во всём мире, и это их стремление является главной и единственной угрозой безопасности США». Правда, даже они вынуждены были признать, что «на настоящий момент нет признаков, чтобы СССР целенаправленно планировал широкомасштабную агрессию, но, тем не менее, по ряду причин, риск возникновения войны высок».

В общем, по мнению американского командования, СССР и Монголия нападут на США 1 января 1957 года.

Это вообще прекрасно, когда обороняющаяся сторона строит планы нападения за сторону нападающую. Особенно, если нападать она не собирается. Остаётся только надеяться, что КНШ поставил в известность Советский Генштаб о его планах. А то бы совсем неудобно получилось…

Вы спросите — почему Монголия? Потому что это очевидно — где вы найдёте более агрессивную страну? Ведь в своё время конники Чингис-хана дошли до самой Адриатики, чем наверняка составили бы угрозу безопасности США, если бы они тогда существовали.

Но если быть честными, кроме Монголии предполагалось, что союзниками СССР будут Польша, Финляндия (тоже агрессор из агрессоров), Чехословакия, Венгрия, Албания, Румыния, Болгария, Маньчжурия, Корея и коммунистический Китай. А Югославия останется нейтральной (у Тито были некоторые противоречия со Сталиным).

Далее американцы будут героически оборонять Европу от советских полчищ, одновременно выбамбливая СССР в каменный век ядерными бомбами.

План предполагал на первом этапе сбрасывание 300 атомных и тысяч обычных бомб на 100 городов, из них 25 атомных бомб — на Москву, 22 — на Ленинград, 10 — на Свердловск, 8 — на Киев, 5 — на Днепропетровск. В результате этого должно было погибнуть до 60 миллионов жителей Союза.

Любопытно, что на момент принятия плана в США не верили в способность СССР разработать ядерную бомбу и достаточно мощный двигатель для межконтинентального бомбардировщика.

На самом деле все оказалось не совсем так. Ядерная бомба была испытана ещё 1 сентября 1949 года, причем КНС об этом знал, но учесть этот фактор в плане успели чисто формально. Ту-4 (полная копия Б-29) мог долететь до целей на севере США в один конец. Ту-95 с дозаправкой научился летать с возвратом в 1956 году. Межконтинентальная ракета с достаточной дальностью действия была испытана в 1957 году.

Впрочем, все это было позже, а от использования плана отказались по другой причине — провели командно-штабные игры с элементами математического моделирования и установили, что поразить одним ударом все цели в европейской части СССР с баз в Европе и на Ближнем Востоке не получится, а нанести второй удар сил не хватит даже чисто технически — потери стратегической авиации составят более 50%. Не говоря о моральном состоянии уцелевших летчиков.

Как мы уже написали выше, самым интересным в этом плане были цели войны, которые вообще никак не соотносились с идеологическим противостоянием.

После американской победы Россия:

— не должна быть настолько сильной в военном отношении, чтобы влиять на соседей;

— должна предоставить широкую автономию национальным меньшинствам (речь шла о республиках СССР — интересно, что об их независимости речь не шла);

— должна экономически зависеть от внешнего мира;

— не должна установить новый «железный занавес».

Удивительно ли, что СССР отказали в членстве в НАТО и, более того, позже отказали России? Правда, Россия официально заявок не подавала, но Ельцин в середине 90-х и Путин в 2000-м в беседе с Клинтоном обсуждали такую возможность.

Понятно и почему было отказано Украине — её по инерции считали неотъемлемой частью России, и такая точка зрения присутствует в политическом классе США по сей день (её озвучил незадолго до ухода с поста президента Барак Обама).