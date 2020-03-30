Народный депутат Ирина Геращенко 29 марта сообщила, что министр финансов Оксана Маркарова и министр здравоохранения Илья Емец подали в отставку. Украину ожидают очень трудные времена, и не все могут выдержать тяжелый груз ответственности

Вечером 29 марта народный депутат Ирина Геращенко сообщила о грядущей отставке двух украинских министров.

«Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку — в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Буславец, здравоохранения — Максимом Степановым и финансов — Сергеем Марченко», — написала Геращенко в Facebook.

Позже ее слова подтвердились. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среди, Марченко — министром финансов и Степанова — министром здравоохранения Украины.





При этом тот же Емец 29 марта заявлял, что не собирается покидать свою должность. Такая смена настроения может свидетельствовать о том, насколько глубока пропасть, в которую падает Украина. Украинские судьи потеряют почти ползарплаты из-за коронавируса © пресс-служба НАБУ

«Мерцающий» Емец

Воскресенье, 29 марта, подтвердило известную максиму о том, что на Украине об отставке чиновника зачастую достоверно не знает никто, даже сам «виновник торжества». Практически в то же время, когда Геращенко писала об отставке Емца и называла его преемника, сам министр здравоохранения Украины уверенно заявлял о том, что он остается на посту и ни в какую отставку не собирается.

«Не просто не собираюсь [в отставку], а после сегодняшнего визита президента у меня есть абсолютная поддержка для того, чтобы внедрить продолжение реформы в нашем варианте», — заявил Емец в комментарии каналу «1+1».

Так он прокомментировал постановление фракции партии «Голос» о его отставке.

Однако уже спустя несколько часов стало известно, что отставка Емца — вопрос уже практически решенный.

Остается только гадать, как сам Емец воспринял кадровые перестановки. Можно предположить, что он не очень-то расстроен. Сейчас украинское здравоохранение испытывает небывалую нагрузку в связи с коронавирусом. И так полуживая еще при правлении президента Виктора Януковича система была добита реформами следующего президента Петра Порошенко и и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

«Остановить «медицинскую реформу» им. Супрун, которая оказалась неспособной противостоять эпидемии. Дыры, пробитые ей в системе здравоохранения, правительство вынуждено латать в авральном порядке. Но необходимо сделать более системные шаги — остановить «второй этап реформы», принять меры для восстановления доступной медицины. В том числе восстановить закрытые медицинские заведения, сохранить медицинский персонал, увеличить бюджетное финансирование медицины», — призывал украинский правозащитник Владимир Чемерис, описывая то, чему мир научила пандемия коронавируса.

Реформа Супрун была остановлена естественным путем: в то время, как украинские больницы полнятся пациентами, не до перестройки системы здравоохранения. Впрочем, последняя находится в стадии, которая была описана в советском мультфильме «Буратино»: «пациент скорее жив, чем мертв». А количество инфицированных на Украине растет с пугающей скоростью: оно уже перевалило за полтысячи.

«Говорят, наш новый министр здравоохранения (тот, который реально врач и даже немного работал в правительстве Азарова) таки подал в отставку, не успев толком ничего наздравоохранять. Т.к. системы здравоохранения на Украине после известных реформ практически не осталось (у нас в Запорожье на днях, например, закрылся кожвендиспансер), то абсолютно все равно, кто будет следующим министром. Думаю, что дизайнер интерьеров или собачий парикмахер вполне подойдут. Как раз в тренде. А вы кого бы предложили?» — написал запорожский журналист Павел Волков после известий об отставке Емца.

Однако стресс испытывает не только украинское здравоохранение.

Пугающий призрак нищеты

В субботу, 28 марта, в Германии на железнодорожных путях было найдено тело министра финансов федеральной земли Гессен, члена правящей партии ХДС Томаса Шефера. Следователи заявили о том, что речь идет о суициде. Перед тем, как броситься под поезд, Шефер оставил прощальное письмо, в котором описал причины своего решения уйти из жизни. При этом содержание письма не обнародовали. Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье, преемником которого считали Шефера, в тот же день выразил соболезнования семье погибшего.

«Мы шокированы и едва можем поверить, что Томас Шефер ушел из жизни так неожиданно и внезапно», — написал он в Facebook.

Но уже на следующий день — 29 марта — Буфье заявил: суицид Шефера мог быть связан с коронавирусом.

«Он явно не видел больше никакого выхода (из сложившейся ситуации. — Ред.). Он был в отчаянии и покинул нас. Это меня потрясло», — отметил премьер-министр Гессена. Коронавирус в Европе: повторит ли Германия судьбу Италии и Испании? © REUTERS, MDA/Axel Schmidt | REUTERS, MDA/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

По его словам, последствия пандемии вызывали у главы Минфина Гессена «очень сильное беспокойство». Шефер работал над преодолением экономических последствий пандемии и переживал по поводу того, удастся ли оправдать ожидания населения, рассчитывающего на финансовую поддержку. За несколько дней до гибели он представил в земельном парламенте многомиллиардный план, предполагающий прежде всего поддержку бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии.

При этом нужно понимать, что Гессен — это одна из самых экономически развитых земель в Германии. По данным издания Die Welt, в 2018 году рост ВВП Гессена составил 2,2% по отношению к предыдущему году. Выше, с показателем 3,1%, был только Берлин.

Германия — одна из богатейших стран мира, флагман экономики Евросоюза. А вот состояние экономики Украины в последнее время оставляет желать лучшего.

«Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь — это провал этих законов. Затем — упадок экономики и даже угроза дефолта», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинскому народу 29 марта.

При этом Зеленский заверил, что Украине окажут международную помощь.

«Все мы сделали это, мы — договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь очередь за народными депутатами», — отметил он.

В то же время возникает вопрос, как страны мира, испытывающие экономический кризис, будут помогать Украине.

В таких условиях стать министром финансов — взвалить на себя колоссальную ответственность. И, как свидетельствует случай Шефера, для многих такая ноша оказывается очень тяжелой и порой непосильной. Поэтому понятно, отчего Маркарова не захотела и дальше возглавлять Минфин.

Украину ожидают трудные времена. И многие члены правительства, очевидно, понимают, что не смогут справиться с надвигающейся катастрофой.