Ольга Куриленко - украинская модель и актриса - вылечилась от Covid-19. Как у нее протекала болезнь, от кого она заразилась, что чувствовала она и ее ребенок, находясь в домашнем лазарете, Куриленко подробно описала в свом посте в Инстаграм

Напомним, что пару недель назад звезда кино, которая сыграла главные роли в партнерстве с Томом Крузом, Дэниэлом Крэйгом, объявила о своем диагнозе. Лечение она проходила дома, находясь в Лондоне. Почувствовав себя нехорошо, Куриленко сдала тест и получила позитивный результат. После обследования в больнице, врачи пришли к выводу, что Куриленко может остаться дома и не нуждается в госпитализации. В изоляции она оказалась вместе с ребенком. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Я не знаю как и где (заразилась —ред). Вирус меня не предупредил в тот момент. А так как он сейчас везде, это могло быть где угодно. Я обсудила этот вопрос с медработниками в больнице (оставить ребенка рядом или нет — ред), и мне сказали оставаться с ребенком. Проблема была в том, что он уже мог быть носителем коронавируса. А значит он мог заражать других людей. Поэтому мне сказали ни к кому его не подпускать, кроме меня. Но так как с нами была и няня, то мы все втроем изолировались»,- поделилась информацией Ольга Куриленко со своими подписчиками.

Актриса подчеркнула, что даже ее собственная мать не могла помочь ей в тяжелую минуту и находиться рядом. Болел ли ребенок Куриленко, она не знает. У него был небольшой насморк и недомогание, без высокой температуры. Тест ему не делали. Такие же симптомы наблюдались и у няни. Очевидно, что они перенесли заболевание в легкой форме, либо у них сформировался иммунитет.

«К сожалению, из-за дефицита тестов никто кроме меня в моей семье не смог сделать тест. По этой же причине я не смогла сделать повторный тест себе. Мне врачи посоветовали принимать только парацетамол для понижения температуры и снятия боли. Антибиотики при вирусах не помогают. Больше никаких медикаментов я не принимала»,- утверждает Куриленко. В новый мир с новым человеком. Будущая мать Анна Ревякина о том, каково рожать во время пандемии © Анна Ревякина

На пост актрисы откликнулись многие подписчики, описывая свой опыт борьбы с коронавирусом. Один из них написал, как пережил болезнь. Точно такие же ощущения подтвердила и Ольга Куриленко: «Пять дней стояла температура 38-8.9 сбивалась только до 37-5, на пятые сутки прошла сама по себе, и начался кашель, где-то неделю кашель как будто стеклом, потом еще неделю остаточный был. При температуре состояние было ужасное, в свои 30 думала сдохну, старикам такое реально трудно перенести».

Также Ольга Куриленко прокомментировала тяжелое положение в Италии. Там в плену эпидемии оказались несколько ее друзей: «Про Италию правда. У меня там много друзей. Многие переболели и хорошо себя чувствуют. Некоторые потеряли друзей и коллег (они умерли). У всех разные формы. У некоторых как простая простуда. А некоторым так плохо, что при смерти лежат. У меня двое знакомых при смерти были по 10 дней в больнице лежали. Один до сих пор в больнице!!! Только пошёл на поправку».