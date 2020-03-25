Украинская тема на фоне пандемии коронавируса в исполнении европейских аналитиков окрасилась в апокалиптические тона. На взгляд европейцев, бедная Украина с ее разваливающейся экономикой и нестабильными территориями вполне может не пройти сквозь общемировой идеальный шторм. Ну, или пройти, но не вся

С кем вы, украинские политики?

Французское издание L Opinion выражает совокупные сомнения международных организаций, которые встревожены последними действиями украинского президента. По их наблюдениям, и назначение нового генерального прокурора, и отставка правительства Алексея Гончарука откровенно льют воду на мельницу Дональда Трампа. Новый глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль, очевидно, является ставленником «олигарха, считавшегося самым богатым человеком в стране», как загадочно выражаются французы, имея в виду Рината Ахметова. Цепочка взаимовлияний тут очевидна: Ахметов давний противник Коломойского, а последний не в чести у американского лидера. Выходит, что, меняя правительство, Зеленский делает выбор между олигархами, олицетворяющими не столько украинскую, сколько американскую повестку. Сократить зону влияния Коломойского — значит освободить место для прореспубиканских сил в политике Украины.

Тот же тренд просматривается и в перестановках в Генпрокуратуре. Бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку на его посту сменила 41-летняя профессор гражданского права Ирина Венедиктова. При этом ни для кого не секрет, что Рябошапка был равнодушен к интересам Республиканской партии США, что в глазах Трампа большой грех. «Руслан Рябошапка уволил судью за слухи о коррупционных делах отца и сына Байдена и отказался расследовать действия бывшего президента Украины Порошенко из-за отсутствия достаточных, по его мнению, доказательств. Он уже не в милости у Владимира Зеленского, хотя ранее был одним из его советников. Злые языки не преминули установить связь этих событий с давлением со стороны Дональда Трампа по поводу того, чтобы он более серьезно расследовал дела семьи Байденов…» — отмечает автор статьи Жиль Сенжес. Венедиктова на тропе войны. Новый генпрокурор Украины и старые дела © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Венедиктова в этом грехе не замечена. Она известна тем, что уже несколько лет настаивает на расследовании гибели 13 сотрудников правоохранительных органов во время событий Майдана-2013 и выступает за отмену амнистии, предоставленной участникам демонстраций, среди которых погибло 78 человек. «Любопытно то, что именно об этом настойчиво просят сторонники Дональда Трампа, которые подозревают администрацию Обамы в том, что та стояла за операцией, направленной на втягивание Украины в западный лагерь», — подчеркивает Сенжеc. Из всего этого со всей очевидностью следует, что, выбирая между демократами и республиканцами, украинский президент решил поддержать последних. Трамп радуется, Байден расстраивается, а украинские граждане недоумевают — когда же избранная ими власть начнет заниматься проблемами собственной страны, а не США?

Развал страны на деньги МВФ

Другое французское издание Agoravox тоже беспокоится о судьбе Украины, но по другому поводу. Автора статьи Кристеля Неана тревожат сразу две вещи: экономический кризис на Украине и ее национальная разобщенность. Во-первых, кризис. «Драконовские меры карантина на фоне (официально) небольшого числа случаев заражения наводят экспертов вроде Андрея Головачева на мысль, что Зеленский стремится создать атмосферу паники, чтобы надавить на МВФ, то есть занимается «ситуативным маркетингом», — пишет Неан. — Головачев подчеркивает опасность такого близорукого взгляда на вещи: каждым решением подобного рода Зеленский приближает собственный политический крах, а Украина больше потеряет, чем выиграет в стратегическом плане при предоставлении нового транша МВФ». Французский аналитик разумно замечает, что МВФ никому еще не давал деньги просто так. А рост внешнего долга для и без того хрупкой украинской экономики может и вовсе привести к потере контроля над ситуацией. «Если украинские власти предполагают падение ВВП на 5% и дефицит бюджета в 7% в 2020 году в результате коронавируса по самому оптимистическому сценарию, можете сами представить, как все будет на самом деле», — пишет Неан, обнаруживая неплохое знание реалий украинской политики.

Экономические проблемы, на взгляд француза, осложняются еще и тем, что на Украине фактически нет единой нации. Это значит, что любое критическое падение экономических показателей может довести страну до такой степени дестабилизации, что она просто развалится. Неан ссылается на мнение старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, который «напоминает, что на самом деле существует несколько Украин, и что любой кризис может усилить раскол между регионами страны: «Объективно говоря, Украина неоднородна экономически и политически, а также в своей ментальности. Можно уверенно говорить о Западной Украине, о Южной Украине — это Одесская, Херсонская, Николаевская области, о Восточной Украине — это прежде всего ДНР, ЛНР, и можно говорить о Центральной Украине. Украинский кризис 2014 года ослабил связи между этими регионами. Об этом ослаблении по типу распада уже высказывались и бывшие руководители Украины, и другие политики. Я бы сказал, что такая обеспокоенность имеет основание. К тому же любые дополнительные кризисные явления, к которым относятся коронавирус и непредсказуемость цен на углеводороды, конечно, усиливают центробежные явления между регионами Украины».

Согласны с Оленченко и известный украинский ведущий Дмитрий Гордон, и даже бывший украинофил Михаил Саакашавили. Последний не без ехидства замечает, что Украина не готова к экономическому кризису. Для подтверждения своих слов он зачем-то сравнивает свою вторую родину с Россией, что, конечно, на пользу Украине не идет. По его словам, «у России имеется подушка безопасности (570 миллиардов долларов резервов), тогда как Украине нечего противопоставить надвигающемуся цунами: «У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов». Возможно, бывший президент Грузии и преувеличивает, но точно ненамного.

Зеленский против радикалов, или Кто кого сборет

И, наконец, третье французское издание Le Figaro решило посвятить материал последним событиям на площадке Минских переговоров. Автор издания Стефан Сиоан рассказывает читателям о событии, которое в буквальном смысле может повернуть ход украинской истории, но тем не менее осталось почти не замеченным европейскими аналитиками. Речь идет о подписании 11 марта в Минске документа о формировании «консультативного совета», в котором «сепаратисты» станут собеседниками Киева. Эпохальную суть этого акта француз понимает правильно: «Десять советников со стороны Киева и столько же от Донецка и Луганска, которые в результате впервые признаются политическими субъектами в рамках международных переговоров. Этот маневр позволяет России отойти с первого плана, получив в совете статус «гаранта и наблюдателя» наравне с Францией и Германией». Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Но понимает Сиоан и то, что любое движение президента Зеленского в сторону реального осуществления Минских договоренностей будет даваться ему с колоссальным трудом. Как-то незаметно так получилось, что в сознании европейских аналитиков и радикально настроенных украинцев подписанные и десять раз заверенные Украиной и прочими членами Нормандской четверки договоренности о мире из плана урегулирования конфликта превратились в страшный пророссийский план чуть ли не коварного захвата Украины. По крайней мере, именно так считает та часть проукраински настроенных соотечественников Зеленского, которая немедленно ответила на его мирные инициативы яростной агрессией. «Отныне я считаю это правительство российскими коллаборационистами», — негодует координатор «Движения сопротивления капитуляции» Александр Иванов, говоря о «государственной измене».

Вообще-то речь идет о мирных переговорах и возвращении на родину республик Донбасса, но реакция общества, а точнее стабильных 8% радикально настроенного населения, такова, что можно подумать, Зеленский подписал договор об отмене украинской государственности. Особенно печально, что подобные настроения разделяют не только уличные радикалы, но и сторонники президента: «12 марта 60 депутатов партии «Слуга народа» направили президенту письмо с жесткой критикой «непрозрачных переговоров с Россией», — рассказывает французский журналист. — Первая публичная фронда для Зеленского. «Мы хотим объяснить президенту, что существует красная линия, через которую нельзя переступать, — объясняет „Фигаро" депутат Егор Чернов. — Нам говорят, что у консультативного совета не будет законной силы, но для России он представляет собой первый этап на пути к тому, чтобы избежать ответственности за этот конфликт, который она хочет превратить в простую гражданскую войну, навязав нам прямые переговоры с марионеточными властями Донецка и Луганска».

Стефан Сиоан считает, что подобное противодействие курсу мирного урегулирования может привести страну к катастрофическим последствиям. На фоне экономического кризиса и пандемии коронавируса на Украине вполне может вспыхнуть и новый политический конфликт. «Вечером 13 марта Владимир Зеленский объявил о закрытии национальных границ и призвал граждан воздержаться от политических демонстраций, пока коронавирус не будет побежден, — пишет Сиоан. — Как бы то ни было, неделю спустя несколько тысяч человек не побоялись вируса и устроили собрание перед зданием президентской администрации, чтобы выразить протест против измены главы государства».

Это значит, что теперь у Украины уже три врага: вирус, кризис и собственное население. Каждый из них может превратить страну в руины. Но, видимо, самим украинцам приятнее думать, что они борются не сами с собой, а с мифической страной-агрессором. Так жить, конечно, проще.