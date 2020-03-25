По данным на 15:00 среды, 25 марта, в мире коронавирус был выявлен у 425,4 тысячи человек, 109 тысячам людей удалось выздороветь. Заболевание унесло жизни 18,9 тысячи людей

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Европе по количеству зараженных коронавирусом по-прежнему лидирует Италия: 69,1 тысячи заболевших, 8,3 тысячи выздоровевших, 6,8 тысячи погибших.

В связи со стремительным увеличением числа зараженных в Италии увеличат сумму штрафа за нарушение правил всеобщего карантина — нарушителям придется заплатить от 400 до 3 тысяч евро (33,5 тыс. руб. — 251,8 тыс. руб.)

В Испании зафиксировано 42 тысячи больных (скончались 2,9 тыс.), в Германии — 33,5 тысячи (171), во Франции — 22,6 тысячи (1,1 тыс.), в Швейцарии — 9,9 тысячи (135), в Великобритании — 8,1 тысячи (423).

Тем временем Кларенс-Хаус сообщил о том, что коронавирусом заразился 71-летний принц Чарльз. В настоящий момент наследник английского престола самоизолирован в Шотландии, у него легкие симптомы заболевания. На наличие коронавируса также проверили герцогиню Корнуольскую, её тест показал отрицательный результат.

Украина и коронавирус

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались, один выздоровел.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Одессе. Никаких подробностей в связи с этим глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый не озвучил, но призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Также первый случай заражения зафиксировали в Волынской области — там вирус обнаружили у семилетней девочки. У ребенка поднялась температура и начался кашель. Сейчас состояние девочки стабилизировалось, в госпитализации она не нуждается — ее отправили на карантин.

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Несмотря на увеличение числа заболевших в стране, сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, которые успели создать отечественный тест для выявления коронавируса, отправили в неоплачиваемый отпуск до конца марта.

Режим ЧС на Украине

Кабинет министров Украины принял решение установить режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и ввел тотальный карантин на 30 дней. На этот же срок продляются все карантинные меры.

Как уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, режим ЧС не будет ограничивать конституционные права граждан, а «консолидирует усилия в борьбе с угрозой».

Ситуация в России

В России новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 20 регионах. Большинство инфицированных обнаружили в Москве — 120 человек.

В Подмосковье и Крыму выявили по шесть зараженных, по четыре — в Краснодарском крае и Псковской области, по три — в Якутии и Оренбургской области, в Пермском крае, Кабардино-Балкарии, Коми, а также в Тульской и Брянской областях — по два. Еще по одному случаю зафиксировали в Башкирии, Ставропольском крае и Калининградской, Ростовской, Архангельской, Пензенской, Нижегородской и Челябинской областях.

Всего в стране коронавирус выявили у 658 человек, 29 из них выздоровели и были выписаны из больницы.

Власти Москвы разрешили лечиться на дому тем, у кого коронавирус проявляется в легкой форме. Госпитализировать будут, если температура тела больного поднимается выше 38,5 градуса и наблюдается лихорадка.

В столице из-за распространения заболевания закрываются кинотеатры, досуговые центры и библиотеки. Регионам также было поручено временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

Ситуация в ближнем зарубежье

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт по странам Прибалтики Александр Носович, ситуация с коронавирусом в Литве, Латвии и Эстонии пока не критичная, но уже приближается к ней.

Согласно последним данным, в Латвии коронавирус выявили у 221 человека — за последние сутки заболели более 20 человек.

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Самая крупная вспышка заболеваемости в Прибалтике зарегистрирована в Эстонии: здесь выявлено 404 случая заражения COVID-19.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Армения приостановила пассажирские перевозки между областями страны на автобусах и микроавтобусах. Ограничения не коснулись легкового транспорта, однако согласно другому приказу властей подвозить на автомобиле пока что можно лишь одного человека.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица