Чрезвычайные меры, предпринимаемые украинскими властями в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, ударят по экономике и неизбежно приведут страну к дефолту. Его последствия будут ощущаться очень долго, предостерегают политики и эксперты

Ранее министр здравоохранения Илья Емец попросил Верховную Раду ввести на Украине чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Неожиданно для многих против режима ЧП высказался глава МВД Арсен Аваков. По его мнению, в сложившихся условиях достаточно общего карантина и режима чрезвычайной ситуации, тогда как введение чрезвычайного положения «может быть только крайней мерой».

Однако уже в среду, 25 марта, правительство Украины установило режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и ввело тотальный карантин на 30 дней.

«Будем честными»

Даже нынешние меры неминуемо осложнят положение рядовых граждан. Впрочем, «осложнят» — это слишком мягкое определение. Аваков фактически предупреждает о грозящем стране голоде.

«Будем честными, большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений, многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты… А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов. Пройдет месяц — и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — написал глава МВД на своей странице в Facebook. Повестка дня Зеленского: утраченные возможности © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По мнению Авакова, в связи с этим необходимо предпринять ряд мер: ввести специальные выплаты из госбюджета в качестве пособия по вынужденной безработице, запретить увольнение людей с госслужбы, договориться с банками и остановить начисление процентов по кредитам для частных лиц, на время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50-75%, и т.д. Для этого — пересмотреть госбюджет, увеличив дефицит «миллиардов на 200 как минимум».

При этом Аваков считает нужным «обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса». Кроме того, министр предлагает «немедленно и в кратчайшие сроки провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы».

«Дефолт неизбежен»

После эпидемии коронавируса и применяемых властями приёмов борьбы с распространением инфекции Украину неминуемо ждёт дефолт, беспрецедентное обесценивание национальной валюты, замирание деловой активности. И всё это может растянуться на годы. Такой мрачный прогноз сделал экс-депутат Рады, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

По его словам, дефолт неизбежен. Более того, для Украины это единственный выход. Однако в том случае, «если это будет стихийный, неподготовленный шаг, если не будет предварительных договоренностей, если большинство обязательств не удастся реструктуризировать или перезанять где-то деньги без политических условий», у дефолта будет очень много негативных последствий.

«В первую очередь, это будет сумасшедшая девальвация национальной валюты, где-то 300-400 [гривен] за доллар. Второе — это долгое время снижения бизнес-активности и полное недоверие со стороны наших соседей», — пояснил политик, выступая в эфире телеканала «Наш».

Он напомнил об опыте Аргентины: «Где-то десять лет они выходили из этой ситуации». В то же время, по мнению Мураева, на сегодняшний день дефолт — «это единственный выход, потому что он неизбежен».

На помощь Европы Киеву рассчитывать не стоит, ведь Украине нечего предложить, а у России есть огромный рынок, РФ — поставщик газа, и скоро сможет поставлять его в ЕС без помощи Украины. В общем, «им (Европе и России — Ред.) есть что делить и что зарабатывать вместе», отметил Мураев. Он добавил, что Европе и России проще «дружить» против Украины — и так и произойдёт «в мгновенье ока», если Киев, например, в одностороннем выйдет из Минских соглашений. Тогда, предсказал политик, санкции с России будут сняты и их применят уже против Украины. «Альтернативный президент». Что предполагает антикризисный план Авакова © пресс-служба А.Авакова

«Мы уже в состоянии дефолта»

Что касается дефолта, то о его неизбежности говорят многие. Политолог Андрей Золотарёв в скайп-интервью изданию Украина.ру напомнил, что Украине в этом году необходимо выплатить по внешним долгам 17 млрд долларов — где их взять? В случае введения в стране режима чрезвычайного положения, влекущего за собой паралич экономики, дефолта можно ожидать уже в мае, считает эксперт. При этом «дефолт, скорее всего, пойдёт по аргентинскому сценарию, с разгромленными магазинами, хаосом и анархией на улицах».

В свою очередь сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович прямо заявил, что в условиях тотального карантина Украине нужно прекратить выплачивать долги, поскольку это попросту невозможно. И кредиторы, по мнению политика, «должны это понять».

«Мы сегодня имеем экономических обязательств больше, чем в состоянии выплатить. Мы уже в состоянии дефолта», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что правительство пытается оттянуть крах, набирая новые долги, но — «так не бывает». По мнению Рабиновича, дефолт не очень отразится на простых гражданах страны, поскольку тот долг, который Украине надо выплатить, «хуже того дефолта». Политик отметил, что кредиторы дали Киеву столько денег, что просто вынуждены будут пойти на переговоры о реструктуризации долга лет на 20-50.

«Не надо бояться слова «дефолт», — призвал Рабинович, подчеркнув, что «дефолт был в 2014 году, когда произошёл государственный переворот».

Правительство тем временем демонстрирует оптимизм. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленной, чем в 2008 году». У страны, по его словам, «и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии». Поэтому правительство не видит оснований говорить о реструктуризации государственного долга.

Оппозицию такие заверения премьера ни в чём не убеждают.

«С чем ты входишь (в кризис. — Ред.) сильнее? — обратился с экрана Рабинович к главе правительства. — Может, конкретно ты входишь сильнее. Мы — нет. Мы ослабленная страна с убитой экономикой».

Сопредседатель фракции ОПЗЖ констатировал, что нынешняя власть привела страну к катастрофе, и призвал немедленно установить мир на востоке Украины и мобилизовать усилия «по всем направлениям» — и в борьбе с эпидемией коронавируса, и в решении экономических проблем.