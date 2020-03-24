Сразу несколько источников заявили об отставке главы украинского Минздрава Ильи Емца в понедельник 23 марта. И хотя в Минздраве эти новости опровергли, то, что происходит на Украине, ставит под вопрос будущее как самого Емца, так и всей существующей системы здравоохранения в стране

Министр здравоохранения Украины Илья Емец настаивает на введении чрезвычайного положения на Украине. Об этом заявила пресс-служба Минздрава в понедельник, 23 марта.

«Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус», — сообщила пресс-служба Минздрава.

Несколькими часами ранее появилась информация, что Емца уволят. Причина — провал борьбы с распространением коронавируса по территории Украины.

Министр под вопросом

В понедельник, 23 марта, сразу два народных депутата сообщили о грядущей отставке Емца с занимаемого поста.

«Сегодня министр здравоохранения Емец заявит о своей отставке», — написал в Telegram-канале народный депутат из фракции «Слуги народа» Александр Дубинский.

Он также обещал позже рассказать подробности на своем YouTube-канале. Ходаковский сказал, что Донбасс будет делать с военными, если они заболеют коронавирусом © из личного архива А.Ходаковского

«Он понял, что вместо денег он столкнется с коронавирусом, десятками тысяч заболевших и тысячами смертей, и решил, что ну его нах*й (к чёрту — Ред.) здоровье грабить под эту историю», — рассказал Дубинский уже в своём видео.

Емец, по словам Дубинского, не придумал ничего лучшего, как соврать, что у него — коронавирус. Для этого он отправил даже фото ложноположительного теста, чем вызвал панику в правительстве: общался-то он с разными министрами. Те поспешили провериться. А когда результаты показали отсутствие инфекции, к Емцу отправили повторную проверку. Тому пришлось оправдываться и, в конечном итоге, его послали.

Дубинский заявил, что если отставка Емца и не произойдет 23 марта, то уж 25 марта в среду точно — на очередном заседании Кабмина.

Всё это могло бы быть выдумкой Дубинского, однако практически одновременно об этом сообщил другой депутат — Алексей Гончаренко. При этом его политсила — «Европейская солидарность» — враждует со «Слугой народа».

«Министр здравоохранения Емец уходит в отставку», — написал Гончаренко в Telegram.

В комментарии «Украинской правде» пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко информацию об отставке не подтвердил. В то же время другие источники издания заявили, что Емец угрожал отставкой, если в стране не введут чрезвычайное положение.

«Он говорит: я налажу вертикаль, но мне нужна полнота полномочий в здравоохранении. Вы не понимаете, я легенда», — рассказал источник издания.

Впрочем, вертикали как таковой и нет. «Евросоюз уже исчез со сцены» — немецкий эксперт Рар о последствиях коронавируса © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Это абсурдная история, но она показывает абсолютную разрушенность, разбалансированность системы госуправления, с которой мы входим в проблему пандемии десятков тысяч, поверьте, случаев заболевания, тысяч смертей и абсолютной беспомощности государственной машины», — подытожил Дубинский свое видео.

С ним солидарны многие. И речь в первую очередь о системе украинского здравоохранения, которая не перенесла испытание пандемией.

Наследство горе-реформаторов

Емец не впервые на посту министра здравоохранения. В 2010-2011 годах он уже возглавлял Минздрав Украины. Однако то министерство, которое Емец получал тогда, разительно отличалось от нынешнего. Да и система здравоохранения Украины была другой.

Теперь же Минздрав достался Емцу после реформ предшественников, да еще и во время не только украинского, а общемирового кризиса.

«Пандемия коронавируса показала не только неспособность «реформированной» и «оптимизированной» медицины бороться с подобными вызовами, но и поставила глобальную систему капитализма на грань коллапса. Существенное падение производства и услуг, банкротство целых отраслей, рост безработицы и социального неравенства — результат циклического кризиса рыночной экономики, лишь многократно усиленный всплеском вирусной инфекции. Мировой кризис очень больно отразится на Украине, стране зависимого, периферийного капитализма», — написал украинский правозащитник Владимир Чемерис 22 марта в Facebook.

По его словам, сейчас украинцам нужно пересмотреть направление, по которому двигалась Украина в последнее время, и «неолиберальные рыночные «реформы» заменить социальными изменениями».

«Остановить «медицинскую реформу» им. Супрун, которая оказалась неспособной противостоять эпидемии. Дыры, пробитые ей в системе здравоохранения, правительство вынуждено латать в авральном порядке. Но необходимо сделать более системные шаги — остановить «второй этап реформы», принять меры для восстановления доступной медицины. В том числе восстановить закрытые медицинские заведения, сохранить медицинский персонал, увеличить бюджетное финансирование медицины», — написал Чемерис. Золотарев объяснил, почему на Украине ситуация с коронавирусом после апреля будет еще хуже © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Народный депутат Дубинский в своем видео был более скромен и касался не реформы всей системы здравоохранения, но подбора профильного министра.

«Если мне позволено будет посоветовать, просто обращаю внимание на руководителей облздравов по стране. Это люди, которые управляют системами здравоохранения в областях десятками лет: 10-15. Они знают всё: от скорой помощи до поликлиники районной. И поэтому понимают, что нужно и как эту систему быстро построить, чтобы она работала. Поэтому хватит емцев», — отметил Дубинский.

Но рядовые украинцы все же уверены: корень всех бед — в неудачной реформе системы здравоохранения.

«Сейчас все пишут о второй погибшей от коронавируса, но необходимо посмотреть и проанализировать, как действовала наша система здравоохранения, которую реформировала Супрун. Женщина, у которой только после смерти нашли коронавирус, пыталась получить медицинскую помощь с 9 марта. Двумя днями ранее у неё резко поднялась температура — но вы ж понимаете: село, длинные выходные… Итак, 9 марта она вызвала врача из соседнего посёлка. Ей поставили диагноз «пневмония» и назначили… антибиотики (притом, что у пациентки чувствительность к ним была низкая, и врачи об этом знали)», — писал один из пользователей в сообществе «Новая Каховка. Мысли вслух и без цензуры» в Facebook.

Далее он описывал злоключения женщины, в итоге приведшие к ее смерти, и то, как смерть от коронавируса попытались скрыть.

«Причиной смерти врачи указали… эпилептический припадок, которых у женщины никогда не было. Вопрос: на что эти убийцы в белых халатах надеялись? Во-первых, всё хотели списать на «папередников»: в 2016-м женщина успешно перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Вспомните заявления профильных чиновников Черновицкой ОГА: мол, у пациентки была сопутствующая неврологическая патология. А во-вторых, они явно были уверены, что уж у мёртвой-то никто коронавирус искать не будет», — отмечал он.

В итоге пользователь сделал неутешительный вывод: когда министр Емец говорил, что от вируса умрут только пожилые люди, он был слишком оптимистичен. От напасти при современной системе здравоохранения на Украине могут погибнуть и молодые.

В общем, с Емцем или без, но украинское здравоохранение нужно менять. Правда, сделать это во время пандемии почти невозможно. Тут надо УЖЕ людей спасать, а не ЕЩЕ создавать для этого систему.