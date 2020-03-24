Не оказывая помощи нуждающимся государствам-членам, руководство ЕС не оставляет им другого шанса, кроме укрепления сотрудничества с Москвой и Пекином, тем самым в очередной раз доказывая, что европейская солидарность существует только на бумаге

Европейский союз проверку коронавирусом на прочность пока проходит плохо. Сейчас на первый план выходят национальные правительства — за последнее время многие забыли, что власти стран могут самостоятельно принимать решения, они просто выполняли переданные из Брюсселя распоряжения, причём часто в ущерб собственным интересам, как, например, с антироссийскими санкциями, ведь меры по борьбе с эпидемией разрабатывает и вводит каждый сам. Государства-члены сразу попытались заручиться поддержкой у руководства ЕС, но, поняв, что реальной помощи не получат, начали действовать самостоятельно. Ярким примером стало бездействие в тот момент, когда в Италии счёт на заражённых вёлся на тысячи. Правда, некоторые страны всё же не бросают в беде ближнего своего. Федеральная земля Баден-Вюртемберг ФРГ (с центром в Штутгарте) согласилась принимать больных коронавирусом из французского Эльзаса, пока в местных больницах есть свободные аппараты искусственной вентиляции лёгких. Дипломатия самоизолировалась: как коронавирус изменил мировую политику © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

А союза на самом деле-то и нет

Пока страны, закрыв границы, будут, опираясь исключительно на собственные силы, бороться с коронавирусом, интеграционные механизмы в Европе ослабнут или временно перестанут действовать вовсе, ослабнет также роль транснациональных корпораций, которые зачастую определяют политическую повестку в отдельных отраслях.

«Отсутствие европейской солидарности в кризисный период — это не пропаганда недоброжелательных евроскептиков, а факт. Коронавирус заставил всех вернуться к жёстким, даже жестоким, правилам национального эгоизма», — пишет польская газета Polonia Christiana.

Действительно, о какой солидарности можно говорить в ситуации, когда, например, Германия задерживает часть медицинских масок, которые Италия, остро в них нуждающаяся, заказала в Китае? А поляки больше прислушиваются к заявлениям своего Министерства здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы, чем к Еврокомиссии. Жители разных стран принимают и соблюдают (не все, конечно, но многие) ограничения, введённые национальными правительствами, и никто не возмущается, что нарушают его право на свободу передвижения, потому что понимают, это необходимо для общей безопасности. «Такого не было даже во время Второй мировой»: Рар о настроениях в Европе в связи с коронавирусом © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Другое польское издание — Onet — уверено, что если меры, предпринятые правящей партией «Право и справедливость» (закрытие границ, общественных учреждений, запрет на массовые мероприятия), остановят развитие пандемии в стране, то правые могут всерьёз задуматься об очередном сроке, а если нет, то президент Анджей Дуда рискует проиграть на предстоящих выборах.

«Если Китаю удастся победить коронавирус быстрее, чем демократическим государствам, тот факт, что он несёт ответственность за вспышку эпидемии, утратит значение. У людей короткая память. Модели либеральной демократии будет грозить серьёзная опасность, а авторитарные и популистские партии приобретут новых сторонников. Будет снижаться также уровень доверия к Европейскому союзу и поддержки инициатив по углублению интеграции», — говорится в публикации.

Друг познаётся в беде

Тем временем на помощь европейским странам, где эпидемиологическая обстановка самая напряжённая, пришли Китай, где коронавирус зародился и где первыми начали проверять различные меры предотвращения его распространения, а также Россия, эффективность действий которой признаёт Всемирная организация здравоохранения. Министерство обороны РФ сообщило, что в Италию прибудут восемь мобильных бригад военных вирусологов и медиков, кроме того, доставят автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, медицинское оборудование. Пекин несколько дней назад передал Риму груз с гигиеническими средствами и масками.

«Поскольку многие итальянцы из-за страшных показателей смертности и без того чувствуют, что европейские партнёры бросили их в беде, не в последнюю очередь и Германия — справедливо это или нет, вопрос открытый, — китайская и российская помощь не останется незамеченной. Эта помощь несёт в себе и политический сигнал. Европа мало помогает Италии, одной из ключевых стран ЕС и члену НАТО. Вероятно, Италия ощутит ещё более тесную связь с Китаем и Россией», — пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Общее дело. Козак договорился о возвращении россиян из Украины из-за коронавируса © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Свой вклад в сдерживание пандемии на европейском пространстве внесла и Украина. Власти Чехии арендовали у украинской компании Antonov Airlines Ан-124 «Руслан» для доставки из Китая респираторов, масок и других средств защиты. Такие борты многие государства НАТО давно арендуют у Киева, потому что содержать собственные большие транспортные самолёты накладно. Как поясняет чешское издание DeníkN, 22 марта военные республики связались с координационным центром Североатлантического альянса в Эйндховене, и чешский представитель, который работает там, первым спросил у украинцев о наличии свободного самолёта, ему повезло — один борт был, а странам, которые обратились с аналогичным запросом чуть позже, сказали, что до 22 апреля всё занято. В тот же день Ан-124 вылетел из Киева в сторону Китая, следуя над акваторией Чёрного моря, минуя Крым, далее по воздушным коридорам Грузии, Азербайджана и республик Средней Азии. Из Поднебесной с грузом весом 106 тонн (2 млн респираторов, 5 млн масок, 80 тысяч защитных очков, 120 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч тестов) летит над Бангладешем, Индией и Пакистаном с дозаправкой в Карачи.

Не оказав помощь Италии и остальным нуждающимся странам, Европейский Союз в очередной раз сам себя дискредитировал как организацию. Евроскептические настроения и так усиливались, что подтвердил успех правых партий на выборах в Европарламент в мае 2019 года, а теперь у них будут реальные доказательства несостоятельности интеграционной структуры. Да, ЕС даже в XXI веке пережил много потрясений — и мировой финансовый кризис 2008 года, и наплыв мигрантов в 2015 года — тогда многие предрекали ему распад. Не распался Евросоюз тогда, не распадётся он и сейчас, но прежним он точно не будет. Хорватская газета Advance пишет, что именно вирус COVID-19 представляет сейчас самую большую опасность для ЕС и его существования, причём решающим фактором станет не число погибших и даже не экономический кризис, а то, что граждане в очередной раз поймут, что он не заботится ни о ком, кроме себя.

И в такой ситуации обвинения властей Чехии или Италии в симпатии к России (Маттео Сальвини в бытность главой МВД Италии обвиняли в получении финансирования в Москве, а он просто купил матрёшку и игрушку Маши и медведя из одноимённого мультфильма для своей дочери), которые так любят делать на Западе, и Китаю будут как минимум неуместными, потому что у правительств стран, где бушует эпидемия, не оставалось выхода, кроме как принять помощь у Москвы и Пекина. Руководство ЕС своими руками подталкивает своих членов к налаживанию более тесного сотрудничества с третьими странами и зарождению сомнений, что на помощь Брюсселя можно рассчитывать в любой ситуации. Неспроста в Бундестаге уже звучат призывы отменить антироссийские санкции, хотя все понимают, что даже такой глобальный вызов, как коронавирус, не заставит этого сделать в ближайшей перспективе.