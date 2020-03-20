Всего заболевание унесло жизни 10 594 человек, однако 87 388 удалось выздороветь. Кроме Китая, откуда и начала распространяться инфекция, больше 10 тысяч человек заразились в Италии, Иране, Испании, Германии, США и Франции.
На Украине, согласно последним данным, больны 26 человек, трое скончались, и один поправился. При этом власти ввели довольно жесткие карантинные меры, которые включают в себя запрет на междугороднее и межобластное сообщение, серьезные ограничения на поездки в общественном транспорте и закрытие заведений сферы услуг.
На Украине все будет строже
По мнению многих экспертов, опрошенных изданием Украина.ру, такое решение было вполне обоснованно: учитывая слабость системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб в стране, справиться с проблемами было бы гораздо сложнее.
Если судить по высказываниям чиновников в различных регионах, власти на скорые послабления не рассчитывают и даже готовятся к новым ограничениям.
В частности, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассматривает возможность введения пропусков в общественный транспорт как одно из возможных ограничений в случае выявления случаев коронавируса в городе.
По его замыслу, общественный транспорт будет работать без изменений, однако в автобусы и троллейбусы будут пропускать только по удостоверениям и пропускам, выданным горсоветом.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также предлагал ввести в городе режим чрезвычайного положения. По его мнению, горожане пренебрегают карантином, поэтому он считает необходимым подключить Нацгвардию к охране порядка.
Рассказал о своем самочувствии ранее заразившийся коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов, отметив, что, хотя его температура относительно нормальная, чуть более 37,3, у него появилось головокружение, кашель и жидкий стул.
Парламентарий при этом подчеркнул, что новости о коронавирусе вызывают у людей панику, из-за которой они и начинают болеть.
При этом, несмотря на определенную паузу в связи с пандемией, политическая жизнь страны при этом не думает затихать.
Telegram-канал «Источники Шаурмы Зеленского», в частности, сообщают, что предыдущий президент Петр Порошенко надеется заслужить поддержку украинцев с помощью пиар-кампании за борьбу против коронавируса, причем деньги на это ему якобы выдадут из фонда Сороса.
Отмечается, что в скором времени должны появиться заказные статьи, рассказывающие о поездках экс-президента и фото с информацией о закупках экспресс-тестов, аппаратов для вентиляции легких и других реанимационных предметов для медучреждений.
Рост числа заболевших в России и борьба с фейками
В России тем временем зафиксировали еще 54 случая заражения коронавирусом в девяти регионах страны. В Москве число инфицированных увеличилось на 33 человека, еще шесть заболевших обнаружили в Якутии.
В Санкт-Петербурге и Самарской области — по четыре, в Кировской и Новосибирской областях — по два. В Ульяновской, Тюменской и Московской областях зафиксировали по одному случаю заражения. Таким образом, общее число больных COVID-19 достигло 253 человек.
Все пациенты в минувшие две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Их госпитализировали в инфекционные боксы. Помимо этого специалисты установили круг контактов зараженных.
Хорошие новости состоят в том, что, несмотря на ранее возникшие проблемы, авиакомпания «Победа» вернула в Москву из Черногории всех своих пассажиров, которые не могли улететь из страны после закрытия воздушного пространства в связи с коронавирусом.
Российская власть в определенном смысле тоже выступает за ужесточение требований безопасности. Так, глава Крыма Сергей Аксёнов выступил за введение уголовной ответственности для граждан, которые будут скрывать сведения о поездках в Европу, так как они подвергают опасности жизни других.
К тому же Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на эту тему, в число которых попало и интервью политолога Валерия Соловья «Эху Москвы».
Он утверждал, что в стране якобы подтвердилось 1,6 тысячи случаев смерти от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч. Согласно инкриминируемой статье КоАП, он может заплатить до 100 тысяч рублей штрафа.
Бывший СССР. Рост числа больных и просроченные паспорта
Тревожные новости поступают из стран постсоветского пространства, которые также борются с инфекцией. Так, общее число заразившихся коронавирусом в Молдавии выросло до 66, в пятницу было подтверждено 17 новых случаев.
В Грузии, где закрыты школы, детсады, вузы и все места скопления людей, а почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы, число инфицированных коронавирусом увеличилось до 44 человек.
Туркмения с 20 марта по 20 апреля ограничивает пересечение государственной границы гражданами своей страны, иностранцами и лицами без гражданства.
А сейм Латвии разрешил использовать паспорт с просроченным сроком годности для идентификации личности на время чрезвычайной ситуации в стране.
Остальной мир. Угроза заражения и медсестра без еды
В других странах мира, который активно борется с инфекцией, не обошлось без курьезных случаев. Так, аргентинца, который сбежал из-под карантина в одной из уругвайских больниц, могут осудить на 15 лет за распространение коронавируса среди 400 пассажиров парома.
А в Великобритании медсестра, отработавшая 48-часовую смену, поделилась в «Фейсбуке» видео, на котором в слезах рассказала, что не смогла купить себе еды после тяжелого рабочего дня, так как люди сметают с полок продукты. Она призвала общественность не делать так, иначе такие, как она, останутся ни с чем.
Но, как бы ни было сейчас трудно, отмечает политолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру, ситуация с коронавирусом может принести определенные плюсы, когда люди начнут отделять важное от второстепенного, а структура власти будет существенно откорректирована.