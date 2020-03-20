Коронавирусной инфекцией во всем мире заразились уже более 262 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus-monitor.com, который детально отслеживает эту информацию

Нас убивает не коронавирус, а информация о нем © CC0, Pixabay

На Украине, согласно последним данным, больны 26 человек, трое скончались, и один поправился. При этом власти ввели довольно жесткие карантинные меры, которые включают в себя запрет на междугороднее и межобластное сообщение, серьезные ограничения на поездки в общественном транспорте и закрытие заведений сферы услуг.

На Украине все будет строже

По мнению многих экспертов, опрошенных изданием Украина.ру, такое решение было вполне обоснованно: учитывая слабость системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб в стране, справиться с проблемами было бы гораздо сложнее.

Если судить по высказываниям чиновников в различных регионах, власти на скорые послабления не рассчитывают и даже готовятся к новым ограничениям.

В частности, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассматривает возможность введения пропусков в общественный транспорт как одно из возможных ограничений в случае выявления случаев коронавируса в городе.

По его замыслу, общественный транспорт будет работать без изменений, однако в автобусы и троллейбусы будут пропускать только по удостоверениям и пропускам, выданным горсоветом.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также предлагал ввести в городе режим чрезвычайного положения. По его мнению, горожане пренебрегают карантином, поэтому он считает необходимым подключить Нацгвардию к охране порядка.

Рассказал о своем самочувствии ранее заразившийся коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов, отметив, что, хотя его температура относительно нормальная, чуть более 37,3, у него появилось головокружение, кашель и жидкий стул.

Парламентарий при этом подчеркнул, что новости о коронавирусе вызывают у людей панику, из-за которой они и начинают болеть.

При этом, несмотря на определенную паузу в связи с пандемией, политическая жизнь страны при этом не думает затихать.

Telegram-канал «Источники Шаурмы Зеленского», в частности, сообщают, что предыдущий президент Петр Порошенко надеется заслужить поддержку украинцев с помощью пиар-кампании за борьбу против коронавируса, причем деньги на это ему якобы выдадут из фонда Сороса.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Рост числа заболевших в России и борьба с фейками

В России тем временем зафиксировали еще 54 случая заражения коронавирусом в девяти регионах страны. В Москве число инфицированных увеличилось на 33 человека, еще шесть заболевших обнаружили в Якутии.

В Санкт-Петербурге и Самарской области — по четыре, в Кировской и Новосибирской областях — по два. В Ульяновской, Тюменской и Московской областях зафиксировали по одному случаю заражения. Таким образом, общее число больных COVID-19 достигло 253 человек.

Все пациенты в минувшие две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Их госпитализировали в инфекционные боксы. Помимо этого специалисты установили круг контактов зараженных.

Хорошие новости состоят в том, что, несмотря на ранее возникшие проблемы, авиакомпания «Победа» вернула в Москву из Черногории всех своих пассажиров, которые не могли улететь из страны после закрытия воздушного пространства в связи с коронавирусом.

Российская власть в определенном смысле тоже выступает за ужесточение требований безопасности. Так, глава Крыма Сергей Аксёнов выступил за введение уголовной ответственности для граждан, которые будут скрывать сведения о поездках в Европу, так как они подвергают опасности жизни других.

К тому же Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на эту тему, в число которых попало и интервью политолога Валерия Соловья «Эху Москвы».

Он утверждал, что в стране якобы подтвердилось 1,6 тысячи случаев смерти от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч. Согласно инкриминируемой статье КоАП, он может заплатить до 100 тысяч рублей штрафа.

Бывший СССР. Рост числа больных и просроченные паспорта

Тревожные новости поступают из стран постсоветского пространства, которые также борются с инфекцией. Так, общее число заразившихся коронавирусом в Молдавии выросло до 66, в пятницу было подтверждено 17 новых случаев.

В Грузии, где закрыты школы, детсады, вузы и все места скопления людей, а почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы, число инфицированных коронавирусом увеличилось до 44 человек.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

А сейм Латвии разрешил использовать паспорт с просроченным сроком годности для идентификации личности на время чрезвычайной ситуации в стране.

Остальной мир. Угроза заражения и медсестра без еды

В других странах мира, который активно борется с инфекцией, не обошлось без курьезных случаев. Так, аргентинца, который сбежал из-под карантина в одной из уругвайских больниц, могут осудить на 15 лет за распространение коронавируса среди 400 пассажиров парома.

А в Великобритании медсестра, отработавшая 48-часовую смену, поделилась в «Фейсбуке» видео, на котором в слезах рассказала, что не смогла купить себе еды после тяжелого рабочего дня, так как люди сметают с полок продукты. Она призвала общественность не делать так, иначе такие, как она, останутся ни с чем.

Но, как бы ни было сейчас трудно, отмечает политолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру, ситуация с коронавирусом может принести определенные плюсы, когда люди начнут отделять важное от второстепенного, а структура власти будет существенно откорректирована.