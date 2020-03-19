Беспрецедентные ограничительные меры, предпринятые властями в середине марта 2020 в связи с эпидемией коронавируса, могут добить украинскую экономику. Об этом говорят политики, эксперты, представители малого и среднего бизнеса. Об этом говорят и рядовые граждане, не понимающие, как им теперь зарабатывать на хлеб и кормить семьи

Приостановлена работа многих предприятий в сфере обслуживания, закрыты границы, остановлено внутреннее сообщение. Многие украинцы (никто не назовёт сейчас точное их количество) отправлены в отпуска без содержания, многие из сохранивших пока свои рабочие места не могут добраться до работы из-за ограничений в работе транспорта. Всё это усиливает социальную напряжённость и порождает панические настроения.

Между тем, как отметил в своём блоге экс-депутат Верховной Рады, лидер партии «Наши» Евгений Мураев, «конца света никто не прогнозирует и не ждет».

«Все точно не умрут, есть болезни и пострашнее, с большей в разы летальностью. Но вводимые властью ограничения беспрецедентны. Экономические потери и запущенные в их результате процессы будут непоправимыми», — предостерёг политик.

Как живёт Украина на жёстком карантине. Взгляд из Киева, Львова, Житомира, Черновцов и Днепра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Люди в ловушке

Получится ли у «зелёной команды» быть умнее и ответственнее? У многих есть сомнения. В результате непродуманных карантинных мер в ловушку попал весь малый и средний бизнес, государство не поддержит предпринимателей в необходимых объёмах, и это будет разрушать и без того больную украинскую экономику, считает депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Качный.

Он отметил, выступая в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина», что ряд антикризисных мер, за которые проголосовал парламент, не вполне продуман, и то, что поможет одним, для других обернётся серьёзными проблемами — в частности, в проигрыше окажутся местные бюджеты.

«Нам уже обещали 20 миллионов смертей»

Качный призвал обратить внимание на то, что под маской борьбы с коронавирусом меняются правила игры: страны замыкаются в своих границах, принимаются законы, ограничивающие гражданские свободы, например свободу передвижения, и т.д. По мнению политика, истерика вокруг коронавирусной эпидемии искусственно разгоняется. Он напомнил, что каждый день в мире от туберкулёза умирают три тысячи людей, от СПИДа гибнут 2,5 тысячи человек в день. От коронавируса погибают в настоящее время 200-300 человек в день.

При этом, продолжил политик, вызывают вопросы сами предпринятые карантинные меры, которые «бьют по экономике, но не останавливают эпидемию».

С этим не все участники дискуссии согласились, приведя в качестве аргумента пугающие высказывания западных политиков о неизбежном широком распространении коронавируса. Но Качного это не смутило. Он напомнил о «предвыбоной» эпидемии «свиного» гриппа, когда «нам уже обещали 20 миллионов смертей». К счастью, не сбылось.

А что же с экономическими прогнозами? Они неутешительны. Экс-министр транспорта Евгений Червоненко выразил мнение, что нынешний кризис для Украины вполне может закончиться дефолтом. Такой же прогноз дала в эфире одного из украинских телеканалов экс-депутат Рады Надежда Савченко, заявившая, что в грядущий период ей более всего будет не хватать… её наградного оружия.

Судя по всему, нас ждёт интересное время.

Земельный вопрос и «трещинки» в президентской фракции

Но есть и хорошие новости. Вызывающий столько эмоций земельный вопрос, кажется, действительно отложен на какое-то время, быть может — навсегда. Политический эксперт и журналист Владимир Кацман в эфире телеканала «112 Украина» рассказал о посвящённых земле ночных переговорах у спикера Разумкова, о том, что «парламент показал свой характер».

Карантин не страшен, когда нужно выживать: украинцы по всей стране нарушают запреты властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Кацман также рассказал об изменениях — «трещинках» — в президентской фракции (например, не хватало голосов у монобольшинства для утверждения генпрокурора, помогли депутатские группы и внефракционные депутаты). По словам эксперта, он не уверен в том, что у «Слуги народа» хватит сейчас голосов для принятия законопроекта по земле. По его мнению, в других фракциях таких голосов не очень много, а среди мажоритарщиков голосов за рынок земли может вообще не быть — им ведь предстоят встречи с избирателями в своих округах.

Сыграла свою роль и эпидемия.

«Конечно, коронавирус немножко отодвигает этот вопрос, потому что хотя бы он даёт понять, что скоро может случиться так, не дай Бог, что земли каждому будет предостаточно, лишь бы только жить на этой земле дай Бог нам всем удосужиться», — сказал Кацман, добавив, что «чем дальше вопрос о земле отодвигается, тем меньше шансов на то, что он найдёт своё воплощение».

По его словам, всё больше «слуг народа» понимают, что это путь в никуда.