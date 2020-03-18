Пандемия паники против хэджирования туалетной бумаги

Судя по всему, кто-то решил сыграть по-крупному. Но пригласил за стол массу мелких игроков, которые понятия не имеют, правил не знают и только путают все карты. Да еще и находятся на пересечении геополитических интересов, разбросав своих заробитчан по всем соседям. Пришло время собирать come in

И вот возвращаются эти блудные сыны и дочери (ничего личного) в лоно своей неньки, а лоно им и говорит: «Вы носители не европейских ценностей, а коронавируса и его осложнений! Но переводов ваших денежных через Western Union животворящий я не видело и давно их потратило». Так что спасение утопающих, сами понимаете, не вакциной единой.

«Фейк, поклеп, инсинуация и прочая! — может сказать пратриотично настроенный спикер. — Наша нация сильна своей сплоченностью в трудные времена!»

Так-то оно так, но сплачиваться сейчас велено не более чем по 10 человек в маршрутке, а уже 11-му пассажиру отказывают, могут и штраф влепить в 11 000 гривен, будь он хоть последним другом Оушена, хоть предпоследним апостолом. Есть ли тут какая-то пропорциональная зависимость (12-му — 12 000, 13-му — 13 000 и так далее), неизвестно. Потому что народ как ездил «бочкой в селедке» в часы пик, так и продолжает. Водители едут, но пассажиров не пересчитывают. Говорят, что «Киевпасстранс» обратился в Нацполицию за помощью в этом неблагодарном деле, но расценивать это стоит, скорее, как страховку на случай претензий: дескать, мы сообщали, а они не хотят бабушек в подземных переходах оставить без присмотра. Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк



Так что девиз «Єднаймося, бо ми того варті!» (объединяемся, потому что мы того стоим — укр.) наполняется вполне конкретным содержанием. В отличие от аптек и полок магазинов. Смотришь — вроде бы на них ничего нет. А присмотришься и видишь: они уже почти сплошь заполнены паникой. Это она заставляет граждан, независимо от вероисповедания, вести себя не по-Божески. Кстати, в одном анекдоте верующий спрашивает у ребе: «А что мне можно кушать, когда я заболею коронавирусом?— Только мацу, потому что ничто другое под твою дверь мы не просунем».



Но вернемся к конспирологии. Как известно, бенефициары любой вселенской смуты себя не афишируют. А наши «властители на час», сколько ни пытай, паролей не выдадут, явок не провалят, ибо им ничего не было сказано: маленькие еще. И уже не вырастут, сколько бы ни федерализировались под видом децентрализации. Именно сейчас во весь рост встала проблема институциональной незрелости украинского государства как административного аппарата.

Что такое эти громады, в которые должны были все объединиться, но до сих пор наполовину говорят закону «фиг вам»? Юридически совершенно никчемная структура, название которой русскоязычное ухо может воспринять как «гром ада», — это ли не наказание свыше? Вот вам еще одна конспирологическая версия, и тут должен быть смайлик с улыбкой, но не до смеха. Подписав «антивирусный» закон №3220, президент Украины Владимир Зеленский разрешил, в том числе крупным производителям с обширными производственными площадями (то есть олигархам), не платить земельный налог, а это существенные поступления в местные бюджеты, о чем уже громко возопили мэры городов Украины. Кому пандемия, а кому и мать родная



Поэтому разрыв финансовой, то есть кровеносной, системы в тех местах, где возникли очаги какого-никакого самоуправления, для этих очагов дело гиблое — социальный сепсис, гангрена и отмирание целых территорий дело времени. Которое, впрочем, при нарастании разрыва между потребностями и возможностями вполне можно использовать для объявления дефолта. Удобный случай, исторический, можно сказать, когда еще пандемия вселенской паники подвернется? Поэтому не стоит удивляться, что сначала те, кто были в теме и в доле, вывезли стратегические запасы масок в Китай, потом поделили деньги, а потом сказали: «Масок и денег больше нет!»

«А что, отец, невесты в городе есть?» — вопрошал легендарный персонаж незабвенного произведения. «А кому и кобыла невеста», — получал он вполне понятный для того времени ответ. Сейчас же это прозвучит как пароль и отзыв: можно решить, что человек интересуется наличием маски, а ему советуют использовать для этого какое-нибудь другое средство предохранения и защиты. И тут выражение «на голову не натянешь» уже не релевантно, потому что все средства могут быть хороши в достижении образа и подобия homo panic. И с крылышками, и без — паника сильнее реальной эпидемии. А благосостояние среднего украинца можно будет скоро замерять по количеству масок на нос.

Полезная, надо сказать, вещица, эта голубоватого цвета нашлепка на лицо, особенно для народных слуг. Тут ты только что был в ответе за всю страну, а надел — и уже нуждаешься в личном пространстве. Надо бы предложить фракциям Верховной Рады закрепить за собой цвета: «Слуга народа» под предводительством Давида Арахамии, понятное дело, пусть будет в зеленоватых. «Голос» экс-лидера Святослава Вакарчука — в голубых, тут вне конкуренции. Подпевалы экс-президента Петра Порошенко — в кроваво-красных, чтобы все видели, кто развязал гражданскую войну. И так далее — радуги на всех извращенцев хватит.



Что делает обычно так называемый цивилизованный мир? Правильно, хэджирует. То есть открывает сделки на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Что делает Нацбанк Украины? Решает: дезинфицировать поступаемую от инкассации из торговых сетей наличную гривну или уничтожать ее, не распечатывая мешки, и печатать новую. Во-первых, в условиях дефицита туалетной бумаги это негуманно и антинародно. Ну и что, что она может носить следы COVID19, — бывают случаи, когда все остальное до известного места, а когда еще придется позволить себе употребить, например, купюру в 500 гривен? А во-вторых, кто будет сравнивать количество утилизированной и вновь напечатанной национальной валюты? Кажется, что на известной разнице кое-кому можно будет неплохо пережить всю эту рукотворную панику. А на остальное ему просто чихать.