В среду, 18 марта, на Украине вступили в силу транспортные ограничения в связи с карантином. Совершенно случайное совпадение: в этот же день 358 лет назад в Париже появился первый общественный транспорт – омнибус. Зеленский как специально подгадал

Больше всего порадовались, разумеется, пассажиры междугороднего транспорта. Приводим мемуары пользователя Facebook Светланы Кушнир с минимальными изъятиями:

«Ещё утром я была спокойна: билет на руках, еду пережидать карантин подальше от столицы.

Уже с 11:00 дня начались "качели" и стало ясно, что мой билет на 18-е число никак мне не поможет выехать из Киева. Ибо УЗ (Украинская железная дорога. — Авт.) решила, что поезда по расписанию уйдут только до 23:59 17 марта.

К обеду я с горем пополам купила билет на 17 марта, на ночной поезд. И была спокойна. Карантин оказал положительное влияние на Киев — Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ровно до того времени, как сообщили, что УЖЕ сегодня, 17-го числа, поезда будут отменены. И мой 126-й — тоже!

Йо! Паника и злость! Ну да ладно, мне же всё равно надо ехать. Ищу другими путями. Могу доехать только до Запорожья. А потом — авто, ибо между областями автобусы не ходят. Фиг с ним. Нашла с кем из Запорожья доехать до Харькова. Ну а потом уже внутри области — почти дома. Не беда, что 150 км. до пункта назначения.

Не доеду, так дойду, не дойду — ползком буду.

Далее начался полный трэш. Ибо никуда не дозвониться. Информация — только на вокзале. Информация меняется каждый час.

Короче, административный бардак. Логика в том, чтобы выпустить сегодня до 23:59 все поезда по графику. Но это — моя логика, а что там у главных в головах — потёмки!

Приехала на вокзал — жду. Три раза стою в Справочную. В итоге, когда до отправления поезда на Запорожье осталось 20 минут, в списках появился и мой 126.

Но. Наш мир не был бы так чудесен, если бы на посадку не подали сразу два поезда на Константиновку, с похожими номерами 124 и 126, и похожим временем отправления 21:20 и 22:20, и на соседних платформах!

На перрон ринулись люди, те, что в спешке не поняли, что и куда, напутали. На перроне — ни одной души работников вокзала. Вагоны 126-го, который аж в 22:20 уйдет, — никто не открывает. Люди мечутся по перрону, не понимая, как сесть в поезд, но это не их маршрут! И спросить — не у кого!

Понимаю, что больше люди сегодня ни чем не уедут. И вспомнила, что я — внучка железнодорожника, старшего билетного кассира станции Харьков-Пассажирский. Стояла на выходе на перрон и спрашивала, что у людей в билетах. Отправила на соседнюю платформу человек 20. Пусть все доедут домой! Счастливого пути!

Еще раз. Не хвастовста пост, а констатация факта, что мы — не готовы. Маски? Теплотермометры? Дистанция? Отсев пассажиров с кашлем и явными признаками ОРВИ? Информация в прямом и понятном доступе? Нет, этого ничего не было. Был раздрай и бардак. Вот о чём хотела сказать».

Телеграм-канал «Политика Страны» сообщает о ситуации в Киеве:

«1. Огромные пробки на въезде в город (пригородный транспорт не функционирует).

2. Много людей пытается на остановках поймать попутки, чтоб ехать в Киев, но мало кто останавливается.

3. Перед мостом Метро и на мосту огромная пробка.

4. На остановках общественного транспорта людей больше обычного. В маршрутки и автобусы запускают намного больше людей, чем положено по утверждённым нормам (до десяти пассажиров в маршрутках и до двадцати — в трамваях, автобусах и троллейбусах). Почти никто эту норму не соблюдает.

5. Очень много людей (явно больше половины, по нашим наблюдениям) заходят в общественный транспорт без масок».

Власти Киева пояснили, как карантин скажется на работе общественного транспорта © Ukraina.ru

Продержался этот режим недолго — после 9 часов стали брать сколько влезет (в первую очередь это касается Левого берега). Люди обращают внимание на то, что в метро такой давки (и, соответственно, риска заболеть) не было бы.

Наличие масок никто не контролирует.

Масса людей из пригородов, да просто из отдалённых районов города не приехала. Отчасти это компенсировано тем, что многие не смогли уехать ранее.

Центр города, соседние магазины — аптека и продуктовый супермаркет.

В первой — один провизор, которая живёт на конечной остановке троллейбуса. Остальные — кто с Троещины (отдалённый район на левом берегу), кто из Вишнёвого (город-спутник), приехать не смогли. Может к середине дня пешком дойдут.

В продуктовом получше — штат продавцов регулярно обновляется, поэтому владельцы неподалёку устроили общежитие в отдельной квартире. Все продавцы на работе, но из остального штата кто-то не пришёл. Заведующая телеграфирует, что застряла в пробке на Броварском проспекте (ехала на своей машине из частного дома в пригороде).

В Харькове множество людей из-за закрытия метрополитена вышли на остановки маршруток и трамваев еще в 5-6 часов утра, чтобы избежать давки. Весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, но он не справляется. Но там хотя бы соблюдалось заполнение примерно в 10-15 человек. В троллейбусах этого обеспечить не смогли.

Карантин оказал положительное влияние на Киев — Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Частный сектор (огромные районы Диёвка, Сухачёвка, Амур и др.) оказались полностью отрезаны от транспорта — там ходили только маршрутки.

В Запорожье и Кривом Роге шутят: говорят, что у них открыли метро, но сразу закрытое — из-за карантина.

P.S.: О хороших новостях в транспортной сфере пишет киевский пользователь «Фейсбука» Мария Мирабелла: «После четырёхмесячного перерыва у меня в доме заработал лифт. НОВЫЙ лифт! И на свой восьмой этаж я уже не пилила, матюкаясь, а как белый человек подымалась в новенькой кабинке».

Добрые читатели интересуются, соблюдается ли наполняемость этого общественного транспорта и кто контролирует использование масок.