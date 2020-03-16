Вся троица - видные в «азовском» движении люди, воевавшие в этом добровольческом батальоне еще с мая-июня 2014 года, а многие и до этого участвовали в уличных боях с пророссийскими активистами в Донецке и Харькове

На подмогу задержанным вышла целая коалиция. «Национальный корпус», «Национальные дружины», «Ветеранское братство», Движение ветеранов Украины, Движение отпора капитуляции, С14, «Гонор», «Традиция и порядок», «Молодая кровь», «Щит и меч», «Авангард», «Серебро розы», фанаты «Динамо», «Братство»*, побратимы из добровольческих подразделений и бригад ВСУ», — перечисляет Андрей Билецкий.

Чем же так важны для них трое задержанных за акцию против Сивохо?

Фамилии задержанных назвал 13 марта журналист издания «Гордон» — это Сергей Тамарин, Юрий Капля и Александр Демидов, — добавив, что первых двух Печерский районный суд Киева отпустил под личное поручительство народного депутата Сергея Бондаря, а третьего отправил под домашний арест. Толкнувшего Сивохо радикала отправили под домашний арест © Страна.ua

Бывший командир разведывательно-диверсионный роты «Азова», а ныне начальник центрального штаба партии «Национальный корпус» Родион Кудряшов упомянул в своем канале в Telegram позывные задержанных: «Всех знаю лично! Друг Собер, друг Волков, друг Змей». (В данном случае друг это принятое еще в ОУН-УПА* обращение вроде советского «товарищ», дополняющее позывной или звание.) Но в целом перечисление позывных создает атмосферу, напоминающую «Бешеных псов» Тарантино.

Итак — mr. Sober, mr. Volkov, mr. Zmej.

Mr. Sober

О своей ранней биографии Тамарин рассказал в интервью «РБК-Украина» 3 июля 2017 года: «Я после окончания Харьковской юридической академии в 2010 году работал следователем в милиции. После трех лет службы зарекся что-то общее иметь с МВД и уволился. Год до начала войны — работа в крупной телекоммуникационной компании менеджером по персоналу. Но жизнь распорядилась за меня — с приходом на восток Украины российских террористов, я тут же присоединился к тогда еще безымянным «черных человечкам». Впоследствии, после того, как в феврале 2014 года из харьковского СИЗО вышел Андрей Билецкий и парламент его признал политзаключенным, мы стали «Азовом».

Речь идет про созданный 1 марта 2014 года вооруженный отряд «Черный корпус».

Далее, рассказывает Тамарин: «Уже вместе с «Азовом» я участвовал в освобождении Марьинки, Мариуполя, в боях за Широкино. Имел тяжелые травмы и контузии. К счастью, смог вернуться в строй за чуть более чем через два года. Собственно, звание майора я и получил внеочередным порядком, после боев в Мариуполе и успешного штурма Марьинки. Потому что из МВД в мирное время я освобождался в звании старшего лейтенанта… Долгий период уже после окончания интенсивных боевых действий в АТО, я занимался организацией физической защиты Билецкого, а также руководил отделом аналитики и информационной безопасности «Азова», когда Андрей шел на выборы (осенью 2014 года. — Авт.), и когда уже был народным депутатам. В структуре «азовского» движения я отвечал за информационную безопасность». Волков: На примере Сивохо Зеленскому показали, кто на самом деле власть в стране © news-front.info | news-front.info | Перейти в фотобанк

Позже Тамарин вернулся на службу в МВД, в часть, которую открыто называли «младшим братом «Азова». Если заглянуть в опубликованные электронные декларации, первая в качестве командира роты патрульной службы полиции особого назначения «Восточный корпус» была подана им за 2016 год. При этом, сам Тамарин в упомянутом выше интервью «РБК-Украина» говорил, что возглавил роту лишь четыре месяца назад, то есть в начале марта 2017-го. Возможно, причина в том, что декларацию за 2016 год Тамарин подал 30 марта 2017 года, уже будучи на посту начальника роты.

Аналогичные декларации о командовании ротой (переименованной в 2018 году в «Восток») Тамарин подавал и за 2017-й, и за 2018-й, и за 2019-й годы, в последней, поданной 10 июня 2019 года, прямо указано «перед увольнением». В тот же день на сайте «Национального корпуса» появилась публикация о том, что Тамарин возглавил отделение партии в городе Киев, сменив на этом посту буйного футбольного ультраса Сергея Филимонова.

Mr. Zmej

Юрий Цапля был участником Евромайдана, в том числе штурма Администрации президента Украины, предпринятого националистами 1 декабря 2013 года. Это следует из его участия в праздновании «Дня провокатора», проведенного «азовцами» 1 декабря 2019 года на Банковой улице: «Среди спикеров акции были Юрий Капля (участник событий 1 декабря 2013, ветеран полка «Азов», начальник штаба ВОО «Национальные дружины»), Николай Кравченко (участник Революции Достоинства, исследователь новейшей истории Украины, ветеран полка «Азов»)». Кстати, тут поминается его нынешний высокий статус в правом движении — глава штаба Всеукраинской общественной организации (ВОО) «Национальные дружины».

О своем участии в Евромайдане, а тем более в каких-то событиях до Революции Достоинства Капля сейчас рассказывает очень лаконично и явно неохотно, но в интервью 7 февраля 2018 года крымскотатарскому телеканалу ATR он упомянул, что весной 2014 года вступил в «Азов», где у него было «немало старых знакомых».

О службе в «Азове» информацию можно получить по позывному Капли — «Змей». «Завтра швырнут на пол не Сивохо, а самого Зеленского». Главные темы соцсетей 13 марта © Страна.ua

13 июня 2019 года в интервью городскому сайту Мариуполя бывший командир «Азова» в 2016-2017 годах, а ныне руководитель «Терен Схид», объединения отделений партии «Нацкорпус» в восточных областях Украины Максим Жорин упомянул при описании штурма Мариуполя 13 июня 2014 года: «Одному из бойцов моего подразделения, позывной «Змей», ему вообще не хватило оружия. Но он все равно захотел участвовать в операции и вооружился одними гранатами».

Боец с таким же позывным упоминается в сообщениях пресс-службы полка, посвященных гибели 12 декабря 2014 года бойцов Игоря Белошицкого (позывной «Белаз») и Игоря Сливки (позывной «Тихий») при подрыве мины в поселке Павлополь под Мариуполем: «Тогда же… получили ранения трое бойцов первой сотни «Азова» с позывными «Буба», «Змей», «Джигун».

Об этих эпизодах Юрий Капля рассказал 7 февраля 2018 года в интервью крымскотатарскому телеканалу ATR, упомянув также, что, вылечившись, «спустя год вернулся в «Азов»… исполнял обязанности командира полка по воспитательной работе».

Позже Капля был комиссован по состоянию здоровья, и на гражданке стал одним из создателей «Национальных дружин».

Как представитель «Нацдружин» Капля появляется в СМИ уже в сентябре 2017 года, когда это военизированное крыло «азовского» движения помогало эвакуации жителей в селе Калиновке Винницкой области, где взрывались склады с боеприпасами. На аффилированном с «Нацкорпусом» сайте «Национальный корреспондент» тогда было опубликовано «интервью, данном одним из руководителей координационного штаба «Нацдружин» Юрием (друг «Змей»)».

После нашумевшего марша «Национальных дружин» по Киеву «Украинская правда» опубликовала 7 февраля 2018 года большой материал об этой организации. Одним из спикеров в том материале стал упомянутый как «один из основателей «НД» Юрий Капля».

Тогда же Капля дал интервью крымскотатарскому телеканалу ATR, будучи представлен уже не только как основатель, но как и глава штаба «Национальных дружин».

Наконец, немаловажную роль Капля играл во время событий, развернувшийся в начале октября 2019 года в поселке Золотом Луганской области, куда прибыл десант ветеранов «Азова». В репортаже журнала «Новое Время» из Золотого упоминается «Юрий Капля, ветеран АТО, который координирует в Золотом работу всеукраинской акции «Нет капитуляции!».

Mr. Volkov

Демидов — наименее титулованный и в целом наименее медийный деятель из трех задержанных. Вообще большинство журналистов и даже самих «азовцев» называют его только по позывному «Волков», очевидно, не зная реальной фамилии.

Чтобы проинформировать соратников о его заслугах, на сайте «Национального корпуса» разместили 13 марта специальную публикацию: «Саша Волков». Эти два слова наводили ужас, злость и беспомощное раздражение в пророссийских сепаратистов в Донбассе во времена Майдана. За информацию о его местонахождении или хотя бы о том, как он на самом деле выглядит, враги Украины назначали денежные вознаграждения друг другу. А в то же время Саша Волков почти самостоятельно — с небольшой группой молодых украинских патриотов оказал действенный сопротивление «русскому миру» в Донбассе».

О своей партизанской деятельности в Донецке Демидов рассказал 6 апреля 2018 года в посвященном ему материале телеканала Hromadske. Первой акцией его отряда был разгром в ночь с 9 на 10 марта 2014 года палаточного лагеря у памятника Ленину в центре города. Потом, по его словам, «стали накрывать их (ДНР. — Авт.) патрули, нападать на их баррикады, вылавливать — шла взаимная охота некоторое время». «Аваков снова показал, что он здесь власть» - Коцаба о нападении на Сивохо © Страна.ua

«Но в Донецке мало кто боролся, силы были неравны», — вспоминает он.

Данный отряд, судя по приведенным в материале упоминаниям Демидов и скриншотах сообщений из их паблика, относил себя к «Правому сектору» Донецкой области. Сам Демидов, как можно видеть в репортаже и опубликованных позже фотографиях, буквально забит правыми татуировками — на левом предплечье свастический коловрат, на правом — «волчий крюк» и «черное солнце», за левым ухом — огромная руна «тюр».

Позже Демидов вступил в добровольческий батальон «Донбасс», затем оказался в «Азове». Точных дат, когда он примкнул к последней части, нет, но в соцсетях сейчас публикуют фотографии, на которых Демидов, предположительно, среди участников штурма Мариуполя 13 июня 2014 года. Видных постов в полку он не занял, как и в «Нацкорпусе», но авторитетом, очевидно, пользуется.

* Организации запрещены Верховным судом РФ