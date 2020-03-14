За минувшую неделю на Западной Украине зафиксирован один новый инфицированный коронавирусом - причём опять в Черновцах. В регионе, как и во всей стране, введён карантин

12 марта в Черновцах выявлен второй случай заболевания коронавирусом. Пациент был госпитализирован ещё 10 марта, он заразился от жены, которая за несколько дней до того приехала из Италии. Хотя женщина является носителем вируса, она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. «Однако женщина решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих», — сообщили в Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Кроме этого, 13 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. «Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта», — отметили в пресс-службе Черновицкой ОГА. Всего же по состоянию на 13.00 13 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы находились шесть человек с подозрением на коронавирус. Коронавирус в Италии: особенности национального карантина © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

При этом губернатор Черновицкой области Сергей Осачук и мэр областного центра Алексей Каспрук не сходят с экранов телевизоров, демонстрируя заботу о согражданах и критикуя друг друга. Городской голова Черновцов 12 марта был одним из героев программы «Право на власть» на телеканале 1+1 и заявил, что тестов на коронавирус в городе и области до сих пор нет. В ответ в ОГА сообщили, что тест-системы из Киева уже доставлены, как и во все другие области, а вскоре привезут ещё один набор, закупленный за средства резервного фонда областного бюджета.

«Одна тест-система рассчитана на сто реакций, что позволяет обследовать более 30 человек. Тестирование клинических образцов пациентов на местном уровне сократит время проведения исследований и позволит оперативно определить дальнейшую тактику ведения пациента», — говорится в сообщении. На протяжении будущей недели в область также поступят 800 быстрых тестов для диагностики СОVID-19 итальянского производства, закупленных за средства областного бюджета и бюджета Черновцов. «Это позволит проводить исследования непосредственно у кровати больного», — резюмировали в Черновицкой ОГА.

12 марта Черновицкая областная больница также получила гуманитарную помощь от Всемирной организации здоровья: 600 комплектов защиты для врачей, куда входят респираторы, очки, дезинфекционные препараты. Часть комплектов планируют передать Центру экстренной медицинской помощи и районным больницам.

13 марта на брифинге Осачук заявил, что городские власти Черновцов безответственно отнеслись к определению мест для обсервации людей, которые возвращаются из мест, где зафиксирован вспышка вируса. «На общее количество населения в 260 тысяч людей, официально было создано шесть таких койко-мест», — заявил губернатор. Таким образом, ныне все они заняты. В ответ Каспрук сообщил в Фейсбук, что Черновицкую городскую больницу №1 могут полностью перепрофилировать в учреждение для лечения пациентов, заболевших коронавирусом. При этом оба чиновника публично призывают жителей города и области, вернувшихся из-за границы, к самоизоляции — даже если у них нет никаких признаков болезни.

В большинстве других областей Западной Украины нет не только заболевших, но зачастую даже госпитализированных с подозрением на коронавирус. К примеру, хотя женщина из Житомирской области, умершая от коронавируса, возвращалась из Польши через Львов, где посетила родственников, никого из них в больницы не отправили. Также нет госпитализированных с подозрением на коронавирус в соседней Ивано-Франковской области. Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Грипп и пневмония были диагностированы у 44-летнего священника в Хмельницкой области, который недавно вернулся из паломничества на гору Афон, мужчина уже выписан из больницы после успешного лечения. На Волыни не подтвердилось заболевание у жительниц Киверец и Лцка, а в Ровенской области — у жительницы города Дубно. У всех трёх женщин, недавно вернувшихся из-за границы, был выявлен грипп. В Тернопольской области у госпитализированного с симптомами болезни семилетнего ребёнка, вернувшегося из Италии, также диагностирован грипп А. Правда, высока вероятность выявления коронавируса у жительницы Кременца, которая недавно вернулась из Италии и ныне госпитализирована в Тернополе. У неё тесты на все виды гриппа дали негативный результат, ныне врачи ждут результата тестов на коронавирус.

Как и по всей стране, на Западной Украине с 12 марта введён карантин. До 3 апреля запрещены массовые мероприятия, закрыты детские сада, учебные заведения, учреждения культуры и т.д., прекращается авиасообщение — как с Европой, так и с Киевом. Так, авиарейсы из Черновцов в Киев и обратно не будут отправляться с 16 марта по 3 апреля. Причём в некоторых областях местные власти решения о карантине начали принимать ещё 11 марта, не дожидаясь решений из Киева.

Введение карантина в регионе пытаются использовать и с целью заработка. К примеру, после того, как Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила закрыть на карантин один из самых больших на Украине «Калиновский рынок» (кроме продуктового сектора), глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет сообщил, что Хмельницкий вещевой рынок (главный конкурент «Калиновского») закрывать на карантин не будут.

Повышения цен на обычные продукты, спрос на которые в регионе несколько возрос, пока не зафиксировано. А вот средства дезинфекции и защитные маски либо вовсе исчезли из продажи, либо предлагаются по завышенным ценам. К примеру, супермаркет закарпатского депутата Балоги продает защитные маски с наценкой 2000% — по 14 гривен за штуку вместо 70 копеек, как до эпидемии.

Кроме того, маски постоянно пытаются вывезти из Украины за границу. Так, 11 марта представители пограничной службы задержали на границе с Польшей гражданина Украины, который незаконно пытался переправить в соседнее государство большое количество медицинских масок. «На украино-польской границе обнаружили 10 тыс 653 медицинские маски, которые гражданин Украины хотел незаконно вывезти из страны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что контрабанда была спрятана в двух специальных тайниках, а общая сумма одноразовых и марлевых повязок, обнаруженных пограничниками, составляет 356 тысяч гривен. Обнаруженный товар и автомобиль изъяты. А 13 марта таможенники остановили вывоз почти 40 тысяч масок: 28 тысяч на КПП «Шегини-Медыка», а 11 тысяч — на КПП «Рава-Русская-Гребенне» (оба — на границе с Польшей). На этот раз их не прятали и даже имели чеки о легальном приобретении масок в аптеках, потому товар и авто не конфисковали, а просто не выпустили за границу. Западная Украина со 2 по 6.03: коронавирус в Черновцах, первый премьер из Львова и годовщина ликвидации Шухевича © Украина.ру/Стрингер

Львовские же чиновники решили заработать на коронавирусе вполне легально. 12 марта Львовский областной совет дополнительно выделил на противодействие эпидемии 5 миллионов гривен, а вот на премии чиновникам Львовской ОГА в 2020 году — в семь раз больше, 35 миллионов. За счёт этого планируется поднять зарплату госслужащим в среднем на 15%. При этом никакого решения относительно эпидемии депутаты облсовета, которым перед сессией демонстративно измеряли температуру, так и не приняли.

Зато депутаты Львовского областного совета поддержали заявление о «недопустимости переговоров с представителями законодательной и исполнительной власти Российской Федерации». В документе осуждаются переговоры лидеров парламентской фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь» с Владимиром Путиным и представителями Государственной Думы РФ, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе.

А вечером 12 марта «Национальный Корпус Львовщины» и ветеранские организации вместе с другими «активистами» вышли под управление полиции во Львовской области с требованием «прекратить преследование ветеранов и патриотов». Речь шла о задержании людей, которые утром того же дня напали на советника секретаря СНБОУ Сергея Сивохо во время презентации «Национальной платформы примирения» в Киеве. Участники акции требовали «остановить пророссийские провокации власти в виде любых «платформ», а также открыть уголовное дело против Сивохо по статье «государственная измена». Аналогичные акции прошли также под зданиями управлений полиции в Тернополе и Ужгороде. Скорее всего, протесты националистов продолжатся и 14 марта, в «День добровольца», ведь суд отказался освободить часть задержанных, отправив их под домашний арест.

Объединят ли эти акции всю Западную Украину, пока неясно, а вот отдельные бизнесмены вполне буквально восприняли призыв «засыпать Збруч» (река, отделяющая Галичину от Подолья — прим.) В Тернопольской области фирма выкупила старую водяную мельницу на Збруче и насыпала на мелеющей реке плотину. «Если не восстановить русло реки, просто сойдутся берега, и будет маленький ручеек. Ценные породы рыбы уже исчезли из Збруча», — говорят местные жители. Хотя полиция открыла уголовное производство по статье «порча земель и их ресурсов», что карается штрафом до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, но никаких следственных действий не происходит. А в государственной экологической инспекции заявили, что почти месяц ждут из Киева разрешение для проведения проверки. Так что Збруч, который больше ста лет является символической границей между Западной и остальной Украиной, может скоро исчезнуть, и политика тут будет ни при чём.