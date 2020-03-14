Более 30 лет назад один из претендентов на участие в президентских выборах от Демократической партии Берни Сандерс, как стало известно из статьи в американской газете New York Times, опубликованной 5 марта, прикладывал много усилий для налаживания отношений между США и СССР

В 1980-х годах, когда в СССР наступила эпоха перестройки, американские города устанавливали побратимские отношения с советскими городами, не стал исключением и Берлингтон (крупнейший город штата Вермонт), мэром которого в 1981-1989 годах был Берни Сандерс.

Американский сенатор — друг советского народа

Журналисты New York Times изучили документы в Государственном архиве Ярославской области и узнали, что в те годы Сандерс противостоял намерениям администрации президента Рональда Рейгана разработать для американских городов планы эвакуации на случай ядерной войны и обратился к СССР через организацию из Виргинии с предложением наладить партнёрство с противником по холодной войне по линии городов-побратимов в попытке устранить угрозу ядерного уничтожения. Тут вам не здесь. Как адвокат Трампа Джулиани стал мэром поселка Анатевка в Киевской области © AP, Andrew Harnik | AP, Andrew Harnik | Перейти в фотобанк

На роль побратима американскому политику предложили рассмотреть Ярославль. Сандерсу эта идея понравилась, и он сообщил о желании возглавить делегацию для посещения этого советского города. Среди тем, которые хотелось бы обсудить, мэр Берлингтона назвал экономическое развитие, полицию, уборку улиц в зимний период, библиотеки, системы водоснабжения и канализации. Он хотел прилететь 9 мая, но в результате визит делегации США в составе 12 человек состоялся в начале июня 1988 года, но сначала они посетили Москву и Ленинград. Сандерс назвал поездку «очень странным медовым месяцем» — прямо накануне поездки в Советский союз он женился на Джейн О'Мире Дрисколл.

В Ярославле у американских гостей был насыщенный график — посещение школ, театров и многое другое. Как вспоминает адвокат Говард Сивер, работавший над соглашением о городах-побратимах, последний вечер делегация провела в доме отдыха сотрудников нефтеперерабатывающего завода. По его рассказам, после традиционной бани с вениками участники встречи сели за стол друг напротив друга и узнали, «что могут сделать с человеком несколько водочных тостов подряд», — вспоминает Сивер.

Yaroslavl, where Bernie Sanders spent his 1988 Soviet "honeymoon," feels the Bern: https://t.co/lptgsesG5W pic.twitter.com/blXumwvii0 — Paul Sonne (@PaulSonne) January 29, 2016

Спустя два дня после прибытия в Штаты Сандерс попросил у посольства СССР в США помощи в организации программы городов-побратимов между Берлингтоном и Ярославлем.

«Я твёрдо убеждён в том, что если наша планета хочет выжить, и если мы хотим передать сотни миллиардов долларов, которые США и Советский Союз сейчас тратят на оружие массового уничтожения, в сферы созидательного человеческого развития, необходимо значительно расширить контакты между гражданами», — написал он в письме.

Рассказывая о своей поездке журналистам, политик так описывал Ярославль: «Люди там кажутся вполне счастливыми и довольными. Я не заметил каких-то больших лишений».

В июле 1988 года стороны объявили об установлении побратимских отношений между городами. За ускорение этого процесса Сандерс поблагодарил руководителя Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову, к слову, уроженку Ярославской области. «От Крыма до Рима»: Правда о побратимстве Италии и Крыма

Для подписания соглашения о побратимстве Сандерс организовал 7-дневный визит советской делегации в Берлингтон. Как рассказывал в одном из интервью член делегации Юрий Новиков, в американском городе их водили на фабрику мороженого Ben & Jerry's, где соучредитель компании Бен Коэн разрешил им взять в сувенирном магазине всё что хотят.

«Программа городов-побратимов была чем-то вроде кульминационного момента активной деятельности берлингтонского муниципалитета в сфере внешней политики на протяжении почти 10 лет. Будучи мэром, Сандерс выступал за реализацию целого ряда международных идей, которые сближали его с левыми движениями и лидерами других стран и настраивали против администрации Рейгана, проводившей, по его словам, политику военной эскалации и усиливавшей угрозу ядерной войны. Сандерс призывал городские власти выступать против американской интервенции в Никарагуа и Сальвадоре, а также против вторжения на Гренаду», — пишет New York Times.

Взгляд из будущего

Предвыборный штаб сенатора подтвердил подлинность опубликованной информации.

«Мэр Сандерс был горд присоединиться к десяткам американских городов, которые стремились покончить с холодной войной посредством программы городов-побратимов, нашедшей активного сторонника в лице самого президента Рейгана. Продолжающиеся по сей день обмены между Берлингтоном и Ярославлем подтвердили точку зрения Сандерса, которой он придерживался издавна: встречаясь лицом к лицу, мы можем разрушать препятствия и стереотипы, существующие между народами и странами», — сказал пресс-секретарь штаба Майк Каска.

Сам Сандерс, комментируя эту тему, заявил в эфире телеканала Fox News, что в The New York Times поняли это очень и очень неверно. Он подчеркнул, что сейчас программа развития побратимских связей всё ещё существует и включает в себя студенческие обмены, а недавно в Берлингтоне побывала хоккейная команда из Ярославля.

«Хочу внести ясность. Я считаю, что это была отличная идея. Я бы хотел увидеть больше такого. Вместо того чтобы тратить миллиарды на вооружения, я бы хотел, чтобы дети со всего мира могли посетить США», — добавил Сандерс.

Берлингтон и Ярославль регулярно проводят ежегодный фестиваль «Мост через океан»/Дни американской культуры в Ярославле, Дни русской культуры в Берлингтоне, выставки рисунков ярославских детей в Центральной библиотеке Берлингтона. Северный Вермонтский университет и Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского планируют запустить программу студенческих обменов. Кроме того, в октябре 2019 года в Москве прошёл I Российско-американский муниципальный форум, который стал первой подобной площадкой на территории России, собравшей руководителей муниципалитетов и органов власти двух стран для обсуждения актуальных вопросов городского сообщества.