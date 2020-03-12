Торжественное шествие по просторам мира, и Украины в том числе, пандемии коронавируса обострило проблему состояния украинской медицины. Двадцать лет назад здесь все было так плохо, что скорая помощь в северные области Украины ездила по вызову 03 из Белоруссии. Это чистая правда и исторический факт. Но, по нынешним временам, это было не дно

В 2014-м украинская скорая в Киеве отказывалась оказывать помощь детям из Донбасса, если их родители-беженцы боялись назвать свой домашний адрес. А конкретно на сегодняшний день жители Украины не могут получить даже элементарную помощь, которую все еще гарантирует Конституция. Идет XXI век, девятая попытка «реформировать» семашковскую систему здравоохранения далеко не закончена.

Семашко и Украина

Николай Александрович Семашко — русский, с Орловщины. Это самый главный тезис для тех, кто, рассуждая про основателя советского здравоохранения, обращает внимание на малороссийское окончание его фамилии, записывая его в «украинцы». Это обычная русская фамилия. Посол Белоруссии в России тоже Семашко, но он белорус, а знаменитому «революционному» персонажу совсем не родственник. Медицина, долги и инновации: Кабмин представит проект госбюджета Украины на 2020 год © Андрей Лубенский

Николай Александрович был русским человеком и русским врачом, плотью от плоти русского взгляда на здравоохранение, которое всегда базировалось на самых гуманистических основаниях. Первое из которых: медицинская помощь должна оказываться всем и бесплатно. Советская система здравоохранения, она же «семашковская», была плодом социальной революции в России. Именно Семашко довелось воплотить многовековые чаяния: дать медпомощь всем, подобно Прометееву огню. Это была истинная революция, а теперь мы кипятим на ней воду. Единственное, что осталось от лучшей в мире советской системы здравоохранения, это то, что в конституциях она все еще бесплатна. Само собой, есть нюансы, они есть и весьма, но главное то, что в основных законах ничего трогать не посмели. И это хорошо.

Дальше начинаются сами конкретные нюансы, причем на Украине — самые чудовищные и омерзительные. Коррупция. Самая уродливая разновидность постсоветской медицины и здравоохранения, безусловно, на Украине. Масштабы чудовищны: переступив порог медицинского учреждения, гражданину страны площадью больше Франции выдают список лекарств, которые он должен купить в указанной доктором аптеке. Даже если пациент — ребенок. Списки диктуют длинные, в них препараты иностранного производства, и не факт, что они нужны в данном, конкретном случае. Дальше — больше.

Врачи-вредители по своему усмотрению решают, что делать с пациентом. Буквально речь идет о том, оказывать или не оказывать ему медицинскую помощь. Даже если невмешательство приведет к летальному исходу. Доказать, при самом плохом исходе, ничего невозможно: здравоохранение Украины представляет собой закрытый, преступный клан. И это не просто слова. Далее речь пойдет только об этом. При чем тут Семашко? Он для фона. Это итог русского ХХ века.

Врачи-вредители

Украина унаследовала разветвлённую и хорошо структурированную систему здравоохранения Украинской ССР, которая была создана на основе идей академика Семашко. После получения незалежности и обрушения экономики стало очевидно, что страна не способна содержать такой сложный комплекс учреждений и институций самостоятельно, и в результате возникла необходимость передачи финансовых и административных полномочий на региональный уровень. Проще говоря, почти каждый врач получил от СССР свою должность, которую превратил в доходный бизнес. Почти каждый директор почти каждой больницы богат, почти каждый руководитель НИИ живет в особняке. Еще проще говоря: советская, «семашковская» система здравоохранения существует под прикрытием статьи Конституции о «бесплатном» лечении, а на самом деле представляет собой отрасль экономики, где все услуги платные. Даже «скорая помощь», и та собирает деньги с пациентов. Таковы реалии, и чтобы убедиться в том, что эти строки не лгут, достаточно обратиться в любое медицинское учреждение Украины. Простой пример: процедура стентирования на Украине стоит в районе 100 000 гривен. В Белоруссии она бесплатна. Если человек заболел раком, ему показывают список лекарств и процедур, в конце которого сумма прописью. Если искомой цифры нет — время умирать. Это не метафора.

Согласно данным ЦРУ США, смертность на Украине составляет 139,80 человек на сто родившихся. Впереди — Болгария, Литва, Латвия, Венгрия, Словения, Сербия, а ещё Монако. Монако не потому хуже Украины по смертности, что там то же самое. Это княжество богатых, и там другая история. Украина — государство нищих, но цены на лечение чудовищны и поражают количеством нулей. Как новая власть Супрун пересупрунила © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С 1 апреля Минздрав Украины начнет «покупать» услуги у больниц, которые теперь станут коммунальными предприятиями. Госфинансирование продолжит покрывать только элементарные услуги профильных врачей. За другие медуслуги украинцам придется выложить деньги из своего кармана. Список бесплатных услуг включает первичную и экстренную помощь; медицинскую реабилитацию; семейного врача; медицинскую помощь при родах; получение лекарств по программе «Доступные лекарства». Но это фикция. Надувательство. Врачи немедленно слили необходимую для разоблачения обмана информацию, нажаловавшись на то, что официальные расценки на медуслуги, выставленные Нацслужбой, отличаются от рыночных. Этим они выдали, что теневая экономика здравоохранения есть, и она дороже того, что втюхивает государство под прикрытием Конституции.

Прайс-лист

Роды, по расчетам МОЗ, должны стоить 8136 гривен. Де-факто — 10 000. В официальном прейскуранте не указаны цены на дополнительные услуги. Например, пребывание ребенка в кювезе, если оно требуется, а также просто в палате. За это роженицам дополнительно приходится платить около семи тысяч гривен.

Для того, чтобы больницы продолжили получать деньги из госбюджета, им необходимо соответствовать «требованиям» Национальной службы здоровья. От медучреждений требуют конкретное количество медперсонала с необходимой квалификацией, спецоборудования и лекарств. Врачи опасаются, что после внедрения второй части медреформы (Квиташвили-Супрун) придется закрыть часть специализированных больниц, например, тубдиспансеры и психиатрические лечебницы.

Президент Всеукраинского совета по защите прав пациентов Виктор Сердюк заявил, что после 1 апреля «тысячи больных с психическими расстройствами будут бродить по Украине». Он, наверное, пошутил. На Украине психиатрическая помощь давным-давно, с 90-х, не оказывается бесплатно. Больные в больницах не содержатся, если за их содержание не платят. Давным-давно установлена практика использования труда психически больных на хозяйственных работах, а также их «выписка» на выходные и праздники, даже если их содержание оплачено. Но и тут есть нюансы. «Из всего количества больных почти две тысячи человек по решению суда должны быть на принудительном лечении. С 1 апреля даже для них не предусмотрено ни лекарств, ни питания», — говорит правозащитник Сердюк, сообщая, что квалифицированная психиатрическая помощь в Украине теперь станет недоступной. Много вопросов также вызывает требование обслуживать большое количество пациентов. За это врачи смогут рассчитывать на надбавку к зарплате. Правда, это может обернуться тем, что медперсонал не будет успевать браться за тяжелые случаи. А это ведет к неизбежной смерти пациентов в критических ситуациях. Занавес…

От Семашко к Супрун

После победы «революции достоинства» и до прихода Зеленского ни разу министром здравоохранения Украины не назначался чиновник родом из Украины. То грузинский гражданин Квиташвили, то гражданка США Супрун. Это разные люди, но кое-что их роднит: они стремились, вопреки ст. 49 Конституции Украины, сделать медицину платной. Это главная проблема всех постсоветских «реформаторов»: они начинали с нарушения Основного закона. При этом, стартуя на должности министра здравоохранения, никто даже не пытался обращаться к парламенту или президенту с логичным требованием изменить 49-ю статью. Причина понятна: ни один глава государства, в здравом уме и твердой памяти, не станет лезть в это гиблое дело. Вызывают горькую усмешку резоны всех этих «варягов» типа Квиташвили или Супрун: в США медицина платная, хотим, как в США! Но, ёлки-палки: по данным ВОЗ, США занимают 44-е место в мире по эффективности системы здравоохранения, Обама был президентом 10 лет потому, что обещал «обамакэйр». Но своих избирателей «обаманул». По данным исследовательской компании IMS Health, за год от передозировки болеутоляющих умирает 15 000 американцев — больше, чем от героина и кокаина, вместе взятых. Не говоря за коронавирус. Коронавирус в Европе: западные соседи Украины вводят чрезвычайное положение © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Но это просто сатирический пример, совершенно не связанный с украинской реальностью.

Здравоохранение Украины продажно и прогнило до корней: купить можно все, начиная с больничного листа. Продажность — это не только мелкие взятки или списки «рекомендованных» лекарств абсолютно всем обратившимся в больницу, поликлинику или вызвавшему «неотложку». Все гораздо хуже: врачи-вредители и вредители-чиновники от медицины создают мнимые «дефициты» в вопросах оказания медпомощи. Нуждающиеся вынуждены ожидать месяцами, а за определённую плату помощь оказывается немедленно. При этом сама оплата не гарантирует должное качество услуг. Коммерциализация медицинских учреждений привела к тому, что персонал многих клиник состоит не из квалифицированных врачей, а из «коммерсантов от медицины».

Такая модель коррупционной деятельности воспринимается большинством граждан Украины наиболее болезненно потому, что в общественном сознании профессия врача ассоциируется с высокими морально-этическими стандартами. Особо мрачную репутацию на Украине имеют родильные дома, наркологические диспансеры и онкологические больницы. Несмотря на то, что отдельные украинские медработники попадаются на вымогательстве и оказываются под следствием, на системе это никак не сказывается. И это далеко не все, потому что госзакупки лекарств и их лицензирование — отдельная мрачная тема, с чудовищными примерами из повседневной практики.