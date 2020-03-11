Большой резонанс вызвал совместный рейд ультраправых по железнодорожному вокзалу Киева, проведенный совместно с министром инфраструктуры Виталием Криклием. И особую остроту этому факту придает то, что нацисты из С14 (не скрывавшие до сегодняшнего дня, что они расисты, отсюда и название движения) станут политической партией

Начнем с того, что 5 марта Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала «1+1» показал в вечерний прайм-тайм репортаж «Кровь, слезы и криминал», снятый на железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский». Первая часть репортажа снята в ходе рейда, проведенного полицией и социальными службами по вокзалу, вторая — с нацистом из С14: «Мы ходим по вокзалу совместно с активистом Сергеем Бондарем, который транслирует все (увиденное. — Авт.) в соцсети. Находит воришек и заставляет возвращать владельцам украденное. Воровки сразу его узнают и начинают общаться с полицией. Другая организованная группа бежит к полиции и просит ее арестовать». Лицензия на убийство. В Украине хотят легализовать парамилитарные структуры © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Напомним, что С14 — это довольно заметная расистская структура, действующая на Украине. С14 расшифровывается по количестиву слов в известных расистам лозунгах.

Действительно, репортаж с вокзала — это своеобразное погружение в круги ада. Тут же спящие и блюющие бомжи, целые группы ромок (термин "цыган" считается устаревшим и неточным, а на Украине так и вовсе ругательным) разного возраста, промышляющих тут уже не первый год (например, одну из ромских женщин, уверявшую, что «она не успела на метро», журналисты ТСН фиксировали там и в 2018-м, и в 2019-м), которые справляют тут же нужду — как в плане поиска денег, так и чисто физиологическую.

Полиция жалуется журналистам, что сделать с этим ничего не может. Во-первых, потому что через вокзал в день проходит 300 тысяч человек, а им, то есть полиции, еще надо поддерживать порядок. Во-вторых, а что они могут сделать? Максимум задержать на несколько часов, но для тех же ромов это не проблема, они в отделении отдыхают, поют и танцуют.

И тут возникают вопросы. В теплом ламповом СССР такая проблема решалась быстро путем высылки нежелательных граждан на 101-й километр, но сейчас не тоталитарные времена. Тем не менее, зная, например, реалии работы российской милиции в том же метро, я скажу, что они могут на основании своих внутренних приказов задержать человека на срок до трех суток для выяснения личности, если у него нет документов или таковые вызывают сомнения. А так даже в отделениях можно спокойно «припаять» 15 суток «за нарушение порядка», а по их окончании — еще, а потом — и еще.

Полицейские патрули в репортаже ТСН похожи не на грозных стражей порядка, а скорее на молодежь, которая прячется в МВД от призыва в армию (это частая проблема на постсоветском пространстве) и не вызывают у преступников никакого страха. Скорее они сами всего боятся, про таких говорят, что «они ходят в метро по двое, чтоб их не побили».

Неудивительно, что на вокзале — и не только там — процветает преступность.

На этом фоне 9 марта С14 устроила рейд, одним из лидеров которого и был тот самый Бондарь. Что неудивительно, если вспомнить, что он давно состоит в этой праворадикальной группировке, участвует в ее шествиях, а с декабря 2017 года возглавляет «Муниципальную варту» (общественное формирование для охраны порядка, созданное мэрией столицы) в Голосеевском районе Киева. Правда, вокзал-то находится не на территории Голосеевского района, но это не помешало бойцам Бондаря наводить здесь порядок вместо полиции.

На рейд «Муниципальной варты» был приглашен и депутат Верховной Рады от 222-го избирательного округа, территория которого рядом, Роман Грищук.

В ходе стрима лидер С14 Евгений Карась заявил, что, во-первых, ранее, когда в местном отделении полиции служили участники АТО, ромы следили за ними, начиная с момента выхода из отделения, делая и рассылая фотографии полицейских, во-вторых, сейчас полиция просто сотрудничает с ворами, имея с ними общие чаты в мессенджерах.

В свою очередь, начальник местного отдела полиции излагает видение проблемы со своей колокольни: «Для прокуратуры для документирования самого момента карманных краж нам нужно обязательно качественное видео и плюс нормальные видеокамеры. Из 230 камер высокого разрешения, которые находятся на комплексе железнодорожном, всего работают 105. Чтоб вы понимали, весь переход в конкорс (распределительный зал для пассажиров. — Авт.), где люди находятся постоянно круглосуточно, ни одна камера не работает. Это центр Киева… С того момента, как я сюда пришел (год назад. — Авт.), я знаю об этой проблеме и об этом говорю — но мне говорят, работайте как есть. И мы по старинке — опера бегают… Группа работает, вышла, и у меня уже задача стоит по карманникам ромским и другим карманникам, которые тут занимаются, просто изымать с вокзала. Я ставлю задачу не документировать, а просто изымать с вокзала». Эскадроны смерти имени Петра Порошенко. Во что превратилась СБУ после 2014 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Офицер признает, что в итоге на вокзале постоянно обретаются люди, которых ранее по 4-5 раз задерживали за кражи, но, что делать, если, например, из 16 «представителей этнической преступности» (формулировка полицейского), которых задержали и которым уже предъявлено подозрение по поводу краж, суд только двум избрал мерой пресечения арест? Что делать, если в ходе краж взрослые воры привлекают несовершеннолетних?

Хотя, признает офицер, на вокзале работают и приданные полицейские из других отделов — тридцать сотрудников, из них 20 в ночное время, «которые занимаются лицами ромской (национальности. — Авт.), видят-отслеживают этих всех воров, грабителей, лиц, которые здесь не для того, чтобы уехать куда-то, а промышляют… Вчера была ситуация, группа зашла, 20-30 человек, они за полчаса совершили 4 кражи».

Беседу с начальником РОВД Карась описал с определенным пафосом: «Как ликвидировать цыганский террор в городе, рецепт от нормальных оперов и прокуроров». Хотя в ходе беседы полицейский поругал и сотрудников «Муниципальной варты», назвав их «видеоблогерами», которые «приходят (на вокзал. — Авт.) на несколько часов, снимают, всех победили и поехали домой». Впрочем, перед этим на стриме уже прозвучала идея более тесного сотрудничества «Муниципальной варты» Бондаря с полицией хотя бы ближайший месяц.

Иначе говоря, мы видим, что проблема этнической преступности на вокзале «Киев-Пассажирский» существует, о ней прямо говорят и работающие там полицейские. Но она не решается, в силу слабой технической оснащенности полиции, отсутствия четкого взаимодействия с прокуратурой, своеобразной политики судов, наконец, высокой коррумпированности сотрудников всех упомянутых ведомств.

Обычно в такой ситуации ультраправые предлагают «навести порядок собственными силами», что встречает поддержку части общества. Самый нашумевший случай — погром 20 апреля 2018 года С14 табора ромов на Лысой горе в Киеве, которому предшествовало «последнее предупреждение», вынесенное обитателям лагеря со стороны «Муниципальной варты» и районной государственной администрации Голосеевского района. Руководил всеми этими действиями один из лидеров С14 Сергей Мазур, кстати, присутствовавший 9 марта и на рейде с Криклием и Грищуком.

Сейчас же предлагается более легальный вариант — совместные действия с депутатом Верховной Рады, министром инфраструктуры и местной полицией. Что неудивительно — еще в октябре 2019 года С14 преобразовалась в политическую организацию «Общество будущего» и действует сейчас именно под таким названием.

«Общество будущего» долгое время никак не проявляло себя, но на этой неделе заявило сразу двумя акциями — рейдами по вокзалу и маршем 10 марта за освобождение находящегося под судом ветерана АТО Дмитрия Балабухи.

Выводы

1. Борьба с преступностью — дело, конечно, правильное и нужное. Но МВД Украины так устроено, что, по всей видимости, бороться с преступностью не в состоянии, несмотря на реформы и бахвальство министра Арсена Авакова.

2. Привлечение общественности к борьбе с преступностью тоже не несет ничего нового — это было еще и в советские времена. Здесь она только осложняется неумением (а возможно, и нежеланием) бороться с преступностью полиции и в целом ведомства всесильного министра-политика Арсена Авакова.

3. Собственно, новости в этой истории две. Первая — что расисты из С14 теперь официально участвуют в зачистках вместе с полицейскими и министром Украины Криклием. И вторая — что они используют данный факт в своей политической борьбе в преддверии осенних выборов. Таким образом, расисты из С14, теперь называющие себя "Обществом будущего", вместе с министром правительства и за деньги налогоплательщиков (финансируемая из средств мэрии "Муниципальная варта") будут строить в Киеве свою политическую карьеру.