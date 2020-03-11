Почти 6 лет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Донбассе и должна была способствовать урегулированию конфликта, предоставляя объективную информацию о происходящем, но в реальности наблюдатели покрывают ВСУ, зато не стесняются обвинять ДНР и ЛНР в нарушении перемирия

Обстановка на юго-востоке Украины не нормализовалась после первого за три года саммита лидеров «нормандской четвёрки», который прошёл 9 декабря в Париже. Наоборот, в феврале наблюдалась эскалация вооружённого конфликта.

О роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе с 21 марта 2014 года, которая должна способствовать установлению мира в регионе, на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» по видеосвязи из Вены рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Политическая предвзятость

Дипломат подчеркнул, что российская сторона во многом не довольна докладами СММ.

«Она старается не показывать стороны, которые постоянно нарушают режим прекращения огня, уходить от установления виновных в нынешней эскалации. Хотя по мандату — и это там чётко прописано — она обязана устанавливать факты и докладывать о них Постоянному совету. При этом установление фактов, соответственно, требует и установления виновных, а не простого перечисления неидентифицированных случаев нарушения режима прекращения огня», — уточнил он. Зеленский не может избавиться от радикалов. Война в Донбассе продолжится – американский эксперт © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Лукашевич привёл статистику за период с начала января по 5 марта, которая, в частности, демонстрирует серьёзный перевес по такому показателю, как количество отсутствующей военной техники в отведённых местах хранения, в сторону ВСУ — почти 1300 единиц, а у ополченцев 144. По его словам, возникает вопрос, а где эта техника, которая должна быть на складах и доступна для верификации СММ, — вероятнее всего, её подтягивают через тылы ВСУ на передовую для усиления конфронтации и эскалации военной напряжённости. В связи с этим делегация РФ каждый раз ставит перед СММ задачу мониторить ситуацию не только на востоке, а на всей территории Украины, особенно в тылах украинской армии.

Лукашевич обратил внимание на тот факт, что из докладов СММ пропала статистика недопуска наблюдателей ОБСЕ в районы, подконтрольные ВСУ, из-за минной опасности. При этом аналогичные нарушения со стороны Донецка и Луганска фиксируются скрупулёзно. Таким образом, как сказал дипломат, миссия всё больше и больше работает на интересы украинской стороны, тогда как мониторинг, согласно мандату, должен быть сбалансированным и непредвзятым.

Говоря о том, какие меры нужно предпринять, чтобы повысить эффективность работы СММ ОБСЕ, Лукашевич заявил, что дело не в профессиональном составе СММ, а в политическом заказе.

«Учитывая, что штаб-квартира миссии находится в Киеве, работает на Украине, исходя из политических предпочтений украинского руководства, она вынуждена иногда и в значительной степени подстраиваться под то, что от неё ждёт украинское руководство, забывая о том, что та часть Донбасса, которая не контролируется центральными властями, тоже часть Украины (это прописано в Минских соглашениях). Однако для того, чтобы она реинтегрировалась, вернулась, нужно выполнить целый ряд задач, которые можно решить только в контексте прямого диалога Киева, Донецка и Луганска», — объяснил он.

По словам постоянного представителя РФ при ОБСЕ, наблюдателям нужно работать и в народных республиках, потому что там растёт недоверие к представителям мониторинговой миссии, которые должны способствовать стабильности и миру, учитывая, как они информируют международную общественность, и отсутствие глубокого взаимодействия. Согласно мандату, наблюдатели должны тесно взаимодействовать с региональными и местными властями, оказывать им какую-то помощь, когда Донбасс предоставляет свои сведения о нарушениях со стороны ВСУ, а это прямое приглашение к тому, чтобы установить факты этих нарушений и дать чёткую информацию о том, кто больше всего страдает от обстрелов. Отсутствие такого взаимодействия, в частности, приводит к тому, что миссию не пускают во многие районы региона.

«Мы настойчиво просим миссию выпустить новые тематические доклады, чтобы общественность увидела, кто нарушает гражданскую инфраструктуру, сколько жертв среди мирного населения. Выпущенный с большими трудами доклад в сентябре 2017 года, который охватывал весь 2016 год, буквально выбили — надо отдать должное генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру, который переломил нежелание тогдашнего руководства Украины выпускать этот доклад в открытый доступ. Теперь мы просим подвести печальный, страшный итог конфликта. К сожалению, пока нам это не удаётся. Отказ выполнить существенные требования государства-участника ОБСЕ, России, и ряда других государств через тематические доклады — это тоже показатель ангажированного отношения миссии к запросам населения», — заявил Лукашевич.

Реакция ОБСЕ на попытку Зеленского переписать Минские соглашения Царев объяснил, как Зеленский и Коломойский попытаются обойти Минские соглашения © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз говорил о желании пересмотреть Минские договорённости, подписанные его предшественником Петром Порошенко, и даже полностью отказаться от этого документа.

Лукашевич сказал, что российская делегация регулярно обращает внимание коллег по организации, что такая постановка вопроса недопустима.

«Глава государства, видимо, исходя из внутриполитической конъюнктуры, делает подобного рода заявления, которые настораживают. Это действительно внушает очень много тревог. Особенно на фоне уточнённой дорожной карты, которая была согласована всеми, включая господина Зеленского, в Париже. Министр иностранных дел Лавров неоднократно говорил о проблемах, которые возникли при согласовании документа, особенно того, что касается разведения сил и средств по всей линии соприкосновения, ведь главная проблема в том, чтобы эта линия стала зоной, полностью свободной от военных и военной техники. Это было согласовано накануне, под этим подписались представители Украины высокого ранга, и когда президент Украины берёт на себя смелость развернуть во время саммита и отказаться от согласованных положений, записывая лишь согласие на разведение ещё на трёх дополнительных участках, — это серьёзный сигнал о готовности украинской стороны миром покончить с конфликтом», — добавил он.

Одной из договорённостей лидеров России, Украины, Германии и Франции на саммите в Париже стало разведение сил и средств на трёх новых участках в Донбассе, однако, по словам Лукашевича, на этом направлении ничего не получается в Контактной группе по вине украинских переговорщиков. Этот процесс требует много времени, а завершиться он, как определила «нормандская четвёрка», должен к концу марта, поэтому маловероятно, что при такой динамике работы Контактной группы удастся всё согласовать и, главное, реализовать на месте и позволить миссии ОБСЕ сертифицировать процесс в установленный срок.

«То, что сейчас происходит в Золотом и Петровском, — это тоже показатель отсутствия прогресса на уже разведённых участках, куда пытаются зайти украинские военнослужащие на своей технике и устроить провокации, что мы видели 18 февраля в Золотом и вокруг него, теперь в начале марта СММ показывает в своих докладах, что видела много военной техники и военнослужащих Украины в полном боевом снаряжении, которые заходят в том числе в Петровское», — отметил Лукашевич.

Несмотря на разногласия по очерёдности выполнения пунктов Минских соглашений, никто не ставит под сомнение безальтернативность комплекса мер — без его реализации завершить внутриукраинский кризис не получится. «Чтобы не расползлось дальше». Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

1 января председательство в ОБСЕ перешло от Словакии к Албании. Как сообщил Лукашевич, министр иностранных дел Албании и по делам Европы Эди Рама, который теперь председательствует в организации, во время визита в Москву 6 февраля заверил российскую сторону, что одним из приоритетов его работы на этом посту станет полное и безоговорочное выполнение Минских соглашений.

«Украинская сторона последние годы занимается прямым саботажем, включая и последние решения парижского саммита. Мы в постоянном совете, по крайней мере, Российская Федерация, постоянно пытается выйти на серьёзное обсуждение тех проблем, которые возникли при реализации парижского пакета, в том числе, конечно, и в более широком смысле выполнения Комплекса мер, который не просто политическая декларация лидеров, а одобренное Советом Безопасности ООН решение и является источником международного права. Все отговорки украинцев о том, что надо бы немного более «творчески» посмотреть на реализацию этого комплекса, что-то подправить, а может, даже в целом посмотреть на возможность реализации какого-то нового документа, — это всё очень тревожные симптомы», — заявил Лукашевич.