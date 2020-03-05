Несмотря на официальную пропаганду о "единой стране", Украина остаётся лоскутным одеялом. Совершенно разные регионы до сих пор сдерживала центральная власть, но с ее ослаблением государство может треснуть по швам

Президент Зеленский никому ничего не обещал. Не обещав, не смог ничего выполнить. Правда, интерес был не в нём, а в самом голосовании на выборах 2019 года. Голосуя за Зеленского — голосовали против Порошенко. Получив Зеленского, стали ждать чуда. Но чудеса — не амплуа комика и свадебных фотографов: они все не волшебники.

Мышиная возня

Ощущение тщеты и тлена сопровождали церемонию отправки в отставку Гончарука. Но назначение нового премьера Шмыгаля не добавило оптимизма.

Им заведомо недовольны жители восточных и южных областей. Шмыгаль — львовянин, западенец "бендера". Последнее слово, именно в такой орфографии, традиционно означает жителя Галиции. Что они, оккупировав власть после госпереворота, и подтвердили. И за пять лет так достали Бандерой русские регионы Украины, что при слове «Львов» людей начинает корёжить.

Ошибается тот, кто думает, что в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Кировоградской и прочих «советских» областях рады выходцу из столицы Галиции, уроженцы которой привели на Украину войну. Об этом не говорят вслух, но обязательно думают. «Бендеры» достали миллионы соотечественников: агрессивностью, наглостью, скандальностью, надменностью, особенно «мовой».

Терпение Зеленского лопнуло. «Де-вестернизация» Украины и уход «агентов змін» © AFP, SERGEI SUPINSKY | AFP, SERGEI SUPINSKY | Перейти в фотобанк Рокфеллер.

Смена правительства не вызвала абсолютно никакого энтузиазма. Большинство, избравшее Зеленского, заранее знает, что новый премьер не сможет сделать ничего. Понимают и куда худший факт: пять месяцев при Гончаруке Украина никуда не двигалась.

Поезд, вагоны которого заполнены пассажирами в предвкушении путешествия, всё это время никуда не ехал, не летел, не плыл, не полз. Он стоял, причём без локомотива. И, что совсем плохо, продолжает стоять, а новый машинист, пряча глаза, бубнит о том, что его задача та же, что и у предшественника, уволенного за профнепригодность. К тому же прошлое и нынешнее правительства объединяет не только наличие общих задач, но и отсутствие какого-либо плана.

Всё это киевское бессилие видят регионы Украины. Той страны, которая по размеру больше Франции.

Одесса

Для Одессы мышиная возня в Киеве принесла трагедию 2 мая 2014 года. "Русская весна" была жестоко подавлена, повстанцы сожжены в назидание побеждённым, а об остальных вытерли ноги новые, украиномовные элиты.

Одесситы были унижены и порабощены, но ничего не забыли и никого не простили. Ждут только окна возможностей. А оно со скрипом открывается снова.

Киев без Москвы ничего не может дать Одессе. Зато мешает местным делать свой бизнес вокруг морского порта — источника криминальных доходов. Криминальные деньги питают криминалитет во власти.

Одесса — это «город двенадцати смотрящих»: от воров в законе, от ОПГ, от «одесских» и «украинских» кланов… Смотрящие от Порошенко, Зеленского, Коломойского, Авакова. Есть диаспоры: чечены, грузины, армяне, греки, болгары, еврейская мафия. Есть силовики и городские власти.

Нынешний мэр Одессы, Геннадий Труханов, начинал карьеру, уволившись из армии в звании капитана артиллерии. Прошёл путь от охранника склада до «бригадира». К власти пришел в результате драмы 2 мая 2014 года. Ибо для всех это было столкновение украинских нацистов, её хунты и Антимайдана, закончившееся «Хатынью» в Доме профсоюзов.

Зеленскому и Рябошапке. Одесские депутаты потребовали от власти расследовать трагедию 2 мая © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк Гурвиц, который хотел вернуться. Его традиционно поддерживали нацисты, а жертвами стали мученики Куликова поля. Но выборы он проиграл, потому что одесситы не смирились. С тех пор в Одессе мэрствует Гена-капитан, который не в состоянии помешать нацистам глумиться над русской, советской Одессой, уничтожать мемориальные доски маршалу Жукову.

Приход Зеленского в Киеве одесситы приветствовали, но теперь во главе правительства — львовянин и люди Порошенко. Последствия неизбежны: зачем Одессе такой Киев?

Одесская область

Шесть районов Одесской области, отрезанные от остальной Украины, — это глухое захолустье и ничейная территория. Власть Киева сюда не дотягивается. Двадцать лет назад здесь не знали, как выглядят украинские деньги.

Население, состоящее из русских, румын, молдаван, греков, цыган, гагаузов, болгар, училось жить отдельно от Киева. Результаты с точки зрения унитарного государственного устройства современной Украины катастрофические. Здесь все «заточены» на контрабанду, здесь множество банд и теневых структур, которые срослись с государственными органами. Среди них активны спецслужбы Румынии, вербующие на территории Украины своих граждан.

Предположение, что жители региона поголовно имеют румынские паспорта, которые получить легче, чем украинский, вряд ли ошибка. Знает ли об этом Киев, когда делает преступной саму мысль о федерализации? Как и всегда это было на Украине, режим делает вид, что всё отлично. И больше ничего не делает.

Давным-давно обещанный автобан Одесса — Рени не построен. Канал Дунай — Черное море, построенный при Януковиче, умер. Даже нищая Молдавия опережает Украину в экономических проектах освоения Дунайского региона. В результате доля транзитных потоков уже переориентировалась в пользу Кишинева. Содержать регион Киев не в состоянии.

Украинизация сеет вражду и ненависть между многонациональным населением.

Херсонская область

Здесь плодородные земли, производящие продукцию сельского хозяйства, уникальный для торговли и туризма перекресток. Через Херсонщину ехали в Крым туристы, обратно — крымские товары. Здесь порты двух морей и Днепра. Сотни островов, лиманов, заток и протоков, где охотничьи и рыбные угодья.

Борьбу за счастье в Херсонской области возглавила Весна © Фото: пресс-служба Херсонской ОГА

Порты и транзит — контрабандисты в связке с таможней и пограничниками. Сфера туризма — рэкет образца 90-х годов. Война и близость фронта — торговля оружием и бандитизм. И лютая ненависть к тем, кто задавил «Русскую весну», насадил режим украинской оккупации.

Ситуация в таком регионе не может быть хорошей. Она настолько безнадежна для Киева, что можно только закрыть глаза, что власти и сделали. После переворота, производителей марихуаны и опиатов из мака перестало что-либо сдерживать, так что Херсонская область превратилась в европейский центр производства наркотиков — каннабиса и опийного мака.

Масштабы чудовищны.

В области, где власть Киева отсутствует в принципе, выращиванием «травы» занимаются чуть ли не в каждом частном доме. Каховское водохранилище загрязняется, в Днепр сбрасывают сточные воды, в область свозят львовский мусор. Пестициды не вывозятся и не утилизируются с 2014 года. Плодородные почвы из-за дикой и варварской эксплуатации деградируют.

А в Киеве — вечный праздник демократии, на Херсонщине никому и даром не нужный.

Закарпатье

Закарпатская область в 1991 году потребовала автономии и провела с согласия Киева референдум. 78% жителей Закарпатья высказались за особый статус, в 1992-м Рада признала плебисцит законным… и результаты референдума не имплементировали. А в 1996 году, согласно первой незалежной Конституции, вопрос смены статуса областей стал прерогативой только всеукраинского референдума.

Святослав Вышинский: На Закарпатье государство больше похоже на призрак © Facebook, Святослав Вишинський | Перейти в фотобанк

Следующими врагами после русинов политические украинцы считают венгров. Будапешт выдаёт этническим мадьярам, жителям области, венгерские паспорта, открывает венгерские школы, культурные центры и так далее. А Киев, не имея ничего, чтобы предложить закарпатцам взамен, запрещает и не пущает.

Украинско-венгерская проблема уже перешла в разряд перманентных и нерешаемых, поскольку Киев недоговороспособен. Но номер один — русины. Именно они, запрещённые, и есть коренное население Закарпатья. Область мало контролируется Киевом, это сохраняет состояние хрупкого гражданского равновесия. Там имеет место настоящий тлеющий конфликт.

Киев давно не нужен Закарпатью, народ которого сам наводит порядок у себя дома.

Эпилог

Всему этому тортику не хватает вишенки. Оружие. Автоматы, пистолеты, гранаты в зоне АТО никто не контролировал.

Во второй половине 2015-го выстроили коррумпированную, теневую схему под крышей МВД и СБУ. Оружие и боеприпасы стали товаром на черном рынке. В укрнете рябит в глазах от объявлений о продаже огнестрельного оружия.

С 2014-го Украина — европейский хаб нелегального оружия и боеприпасов. По данным Small Arms Survey, которая отслеживает распространение нелегального огнестрельного оружия и «Ассоциации владельцев оружия», до начала АТО в стране на руках было около 3 млн единиц незаконных стволов. Сейчас — до 10 миллионов, не считая одноразовых спецсредств, как те же гранаты, взрывчатка или мины.

Это ружье висит на стене в каждой перечисленной области. И оно обязательно выстрелит.