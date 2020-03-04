Официальный дружественный чёс. И.о. Зеленского собрался остро поменять мир в соседних странах

Этот кто-то, как сообщает телеграм-канал Украина.ру, Евгений «Лысый» Кошевой — второй номер в артистической труппе «95 квартала», пока на подмостках хохмил Зеленский, а сейчас и вовсе и.о. первого номера. На афишах, во всяком случае, он располагается в центре композиции.
Эстрадные проекты, порожденные «95 кварталом», благополучно гастролируют в стране и за рубежом. График выступлений жесткий. Правда, всегда «рыночный день» — 8 марта — из него исключили. Почти не каких сомнений, что по политическим соображениям.
Но выступления по Украине — это общее место. А вот выезд за кордон в сегодняшней оригинальной ситуации, когда руководитель юмористического проекта по совместительству еще и президент Украины, можно приравнивать к официальному дружественному чёсу.
В ближайшее время «95 квартал» планирует посетить две соседние страны — Белоруссию и Молдавию. 22 марта политическими хохмами друзей президента Украины насладятся жители Бреста, 23 марта — Гродно, 24 марта — Минска, 25 марта — Гомеля.
2 апреля назначен концерт в Кишиневе. Кстати, днем ранее «квартальцы» станут потешать одесситов. Пропустить 1 апреля и не собрать публику в «жемчужине у моря» в этот день — непростительно. Это же вам не политика, это бизнес.
Кстати, недавний выезд «95 квартала» в Лондон прошел со скандальным шлейфом. Это же Англия, там пикеты с плакатами так же привычны, как мюзиклы на Пикадилли. Гостей из Украины тоже пикетировали, причем свои же, украинцы. Один из организаторов гастролей вылетел к ним с угрозами… В общем, как-то не сошлись стороны во взглядах на демократию.
Впрочем, в Белоруссии и Молдавии все должной пройти спокойно. На высоком идейном и художественном уровне. Между прочим, обещан «острый юмор, изменивший мир». Ни больше, ни меньше.