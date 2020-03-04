Официальный дружественный чёс. И.о. Зеленского собрался остро поменять мир в соседних странах

Пока Владимир Зеленский тасует правительство, ломает голову над тем, как ловчее поступить с Днем Победы, решает уйму геополитических задач и бестрепетной рукой загоняет страну в смартфон, должен же кто-то и «в лавке оставаться»

Этот кто-то, как сообщает телеграм-канал Украина.ру, Евгений «Лысый» Кошевой — второй номер в артистической труппе «95 квартала», пока на подмостках хохмил Зеленский, а сейчас и вовсе и.о. первого номера. На афишах, во всяком случае, он располагается в центре композиции.

Обматеренные Зеленским представители России на «Евровидении» имеют прямое отношение к харьковскому «Металлисту» © группа Little Big

Но выступления по Украине — это общее место. А вот выезд за кордон в сегодняшней оригинальной ситуации, когда руководитель юмористического проекта по совместительству еще и президент Украины, можно приравнивать к официальному дружественному чёсу.

В ближайшее время «95 квартал» планирует посетить две соседние страны — Белоруссию и Молдавию. 22 марта политическими хохмами друзей президента Украины насладятся жители Бреста, 23 марта — Гродно, 24 марта — Минска, 25 марта — Гомеля.

2 апреля назначен концерт в Кишиневе. Кстати, днем ранее «квартальцы» станут потешать одесситов. Пропустить 1 апреля и не собрать публику в «жемчужине у моря» в этот день — непростительно. Это же вам не политика, это бизнес.

В Лондоне пикетировали концерт «Квартала-95» © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Впрочем, в Белоруссии и Молдавии все должной пройти спокойно. На высоком идейном и художественном уровне. Между прочим, обещан «острый юмор, изменивший мир». Ни больше, ни меньше.