До последнего времени рынки игнорировали китайский коронавирус, продолжая расти, несмотря на его негативное влияние на мировую экономику и прибыли компаний. Но в третьей декаде февраля ситуация с распространением заболевания изменилась: всплеск заболеваемости в Италии и стремительное расползание вируса по миру посеяли панические настроения

Эффекта добавили заявления политиков и комментарии ВОЗ. Коронавирус спровоцировал худший обвал на американских биржах с 2011 года. Транснациональные компании начали заявлять о серьезном падении выручки.

Нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках уже отразилась на Украине. В частности, существенно снизился спрос иностранных инвесторов на государственные долговые ценные бумаги (ОВГЗ).

Как свидетельствуют данные отчета Минфина, последние аукционы по размещению ОВГЗ показали, что нестабильность на глобальном рынке дает о себе знать: происходит сокращение спроса нерезидентов на длинные бумаги. В Минфине отмечают, что, несмотря на падение спроса на гособлигации, сумели сохранить достаточно низкий уровень их доходности — меньше или около 10% годовых.

Этот уровень ниже учетной ставки НБУ (11% годовых).

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Такие активы дешевеют всегда при возникновении опасений о ситуации в мировой экономике. Всё это может вызвать не самые приятные последствия для Украины.

На валютном рынке гривна ожидаемо ускорила снижение. В обменных пунктах 3 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 24,95 гривен (65,69 руб.) за доллар, курс евро вырос на 43 копейки до 27,80 гривен (73,19 руб.) за евро.

Параллелепипед Маркаровой

В 2019 году повышенный спрос на ОВГЗ обусловил приток иностранной валюты в экономику Украины, что спровоцировало существенное укрепление гривны.

По данным НБУ, объем рынка вторичных ОВГЗ, номинированных в гривне, в 2019 году вырос более чем на 70% — с 72 млрд ($2,88 млрд) до 123 млрд грн ($4,93 млрд). Доля ОВГЗ, по данным Минфина, в портфеле нерезидентов впервые превысила 15% от общего объема выпущенных бумаг.

На 1 февраля 2020 года объем гособлигаций в собственности нерезидентов составил 124,9 млрд грн ($5 млрд).

Недавно министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что ОВГЗ нельзя сравнивать с финансовой пирамидой.

«Можно называть это параллелепипедом или любой другой геометрической фигурой, но название „пирамида" не соответствует действительности. Мы даже короткие бумаги уже размещаем только время от времени исключительно для управления ликвидностью, чтобы выстраивать кривую доходности по всем инструментам. Мы уменьшаем долг по отношению к ВВП и находимся среди лидеров по темпам», — сказала Оксана Маркарова в интервью FinClub.

Министр напомнила, что в истории Украины были моменты, когда долг становился всё короче и достигал стоимости 30% годовых. В 2008-2009 годах все говорили, что на рынке строят пирамиду, потому перекредитовывались на месяц.

По словам Маркаровой, сегодня ситуация противоположная: сроки продлеваются и максимально снижаются ставки.

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Три шока для Украины

Экономист Алексей Кущ назвал три шока, которые могут оказать воздействие на Украину в данной ситуации.

«Это шок оттока капитала, шок сырьевых рынков и шок трудовой миграции. И действия каждого из них будут различны и по скорости течения, и по степени влияния, и по разрушительным последствиям.

Например, действие шока внешних рынков будет разворачиваться с определенным временным лагом. Потому что мы сейчас продаем продукцию, фактически зафрактованную несколько месяцев назад. То есть, цены, которые начнут падать на сырьевых рынках, могут отразиться на украинских внешнеэкономических контрактах через два-три месяца.

Пик сырьевого шока, если таковой возникнет, я прогнозирую к концу лета.

Если говорить о шоке трудовой миграции, то тут будет волнообразное движение, в зависимости от стран, где будет возникать коронавирус, от карантинных и эпидемиологических мероприятий. То есть потоки трудовой миграции могут двигаться по синусоиде — шок может нарастать, потом ослабевать и снова нарастать», — рассказал Кущ в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

Что касается шока от оттока капитала, то, по словам экономиста, его воздействие будет молниеносным.

«Любой кризис, любой форс-мажор в мире, любой «чёрный лебедь» — это всегда отток финансовых спекулянтов с развивающихся рынков, которые являются для них наиболее рискованными. И переход их инвестиций в «тихие гавани» — хеджирование рисков с помощью классических финансовых инструментов, таких как банковские металлы и казначейские облигации США.

Сейчас на мировых рынках идёт масштабная переоценка ликвидности, а в ближайшее время начнется и переформатирование самих рынков — куда эта переоцененная ликвидность будет перетекать.

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Первая — замедление притока спекулятивного капитала, и это мы уже наблюдаем. Любая «пирамида» требует постоянной подпитки, а на последнем аукционе Минфин привлек только 300 миллионов гривен ($12 млн), а перед этим — 9 миллиардов ($360 млн). В среднем падение спроса на ОВГЗ — в 30 раз.

Вопрос в том, как будет преодолеваться этот шок и может ли он быть преодолён? Тут все зависит от «болевого порога» инвесторов. Если он будет достаточно высоким, в принципе, Минфин их сможет вернуть в ОВГЗ с помощью повышения ставки доходности. Если же резистентность спекулянтов к кризису будет низкой, соответственно у них низкий болевой порог ко всем новостям с мировых рынков, их не привлечет уже никакая доходность ОВГЗ. Они просто не будут открывать новые позиции украинских облигаций.

«Пирамида ОВГЗ» может начать функционировать за счет эмиссионных средств, когда ценные бумаги будут покупать государственные банки или, в крайнем случае, Национальный банк — есть такое понятие, как квазифискальное доминирование, которое было на Украине в 2014-2015 гг.», — пояснил экономист.

Чем дальше, тем сложнее

Но, кроме жесткого замедления притока инвесторов, отмечает Алексей Кущ, есть еще и другой вариант развития событий — еще более негативный.

«Масштабная катастрофа начнется тогда, когда инвесторы поймут, что мир действительно катится к краху, и такие страны, как Украина, ждет экономическая катастрофа. И тогда они начнут спасать остатки своих денег — не просто перестанут покупать ОВГЗ, а начнут продавать уже купленные и выводить эти деньги за рубеж. Вот тогда начнется фаза разрушения этой «пирамиды».

Но пока эта вторая волна еще не просматривается — резкого оттока нерезидентов из «пирамиды ОВГЗ» нет. Они просто взяли «спекулятивную паузу» и приостановили покупку, но пока не закрывают старые позиции», — констатировал Кущ.

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«Гривна обесценилась в три раза, инфляция за несколько лет достигла почти 100%, и так далее. Но тогда это был просто эмиссионный механизм, который просто разнес монетарную систему, поскольку в нее влили за короткое время примерно 300 млрд гривен.

Тогда не было оттока спекулятивного капитала, не было той самой «пирамиды ОВГЗ», нерезидентам нечего было забирать, по большому счету, из украинских активов. И по внешним обязательствам было достигнуто соглашение о реструктуризации, хоть мы и относимся к ней отрицательно, но это дало паузу в выплате внешних долгов.

Сейчас ситуация будет значительно хуже. К возможному инфляционно-девальвационному механизму может добавиться еще и фактор вывода денег нерезидентами из «пирамиды ОВГЗ». А это еще больше будет подхлестывать негативную ситуацию.

И если в 2014-2015 гг. эпицентр кризиса был в ядре коммерческих банков, то сейчас он будет находиться в ядре государственных банков. Ведь государственные банки сейчас контролируют 60% активов и более 300 млрд гривен депозитов населения находится в государственных банках.

То есть всё будет гораздо сложнее, если ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию», — прогнозирует эксперт.