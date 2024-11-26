Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО - 26.11.2024 Украина.ру
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Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО
Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО - 26.11.2024 Украина.ру
Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО
В Тернополе сейчас самая плохая ситуация за все время российской спецоперации: город остался без света, поражен полигон ВСУ. Об этом сообщил мэр Сергей Надал
2024-11-26T10:16
2024-11-26T10:16
тернополь
россия
вооруженные силы украины
тернопольская область
мэр
электроснабжение
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В ночь на вторник украинские СМИ информировали о серии взрывов в Тернополе.По словам Надала, наутро зафиксировали "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь", в городе нет электроснабжения.Он признал, что временно не будут курсировать троллейбусы, а на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в свою очередь сообщал РИА Новости, что российские военные ночью нанесли удар по месту хранения военной техники ВСУ в Тернопольской области."А ночью сегодня били... (нанесены удары - ред.) по Тернополю и области: (поражена - ред.) инфраструктура, частично пропал свет. По полигону, по месту хранения техники (ВСУ - ред.)", - сказал он.Подробнее об успехах российских военных - в материале Сергея Зуева Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября на сайте Украина.ру.
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тернополь, россия, вооруженные силы украины, тернопольская область, мэр, электроснабжение
Тернополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Тернопольская область, мэр, электроснабжение

Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО

10:16 26.11.2024
 
© скриншот "Суспільне. Тернопіль"Мэр Тернополя Сергей Надал
Мэр Тернополя Сергей Надал
© скриншот "Суспільне. Тернопіль"
Читать в
В Тернополе сейчас самая плохая ситуация за все время российской спецоперации: город остался без света, поражен полигон ВСУ. Об этом сообщил мэр Сергей Надал
В ночь на вторник украинские СМИ информировали о серии взрывов в Тернополе.
По словам Надала, наутро зафиксировали "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь", в городе нет электроснабжения.
Он признал, что временно не будут курсировать троллейбусы, а на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы.
"Возможно, будет низкое давление. Будем запускать генераторы. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами", - добавил чиновник.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в свою очередь сообщал РИА Новости, что российские военные ночью нанесли удар по месту хранения военной техники ВСУ в Тернопольской области.
"А ночью сегодня били... (нанесены удары - ред.) по Тернополю и области: (поражена - ред.) инфраструктура, частично пропал свет. По полигону, по месту хранения техники (ВСУ - ред.)", - сказал он.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Сергея Зуева Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября на сайте Украина.ру.
 
ТернопольРоссияВооруженные силы УкраиныТернопольская областьмэрэлектроснабжение
 
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