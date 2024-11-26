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Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО

Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО - 26.11.2024 Украина.ру

Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО

В Тернополе сейчас самая плохая ситуация за все время российской спецоперации: город остался без света, поражен полигон ВСУ. Об этом сообщил мэр Сергей Надал

2024-11-26T10:16

2024-11-26T10:16

2024-11-26T10:16

тернополь

россия

вооруженные силы украины

тернопольская область

мэр

электроснабжение

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В ночь на вторник украинские СМИ информировали о серии взрывов в Тернополе.По словам Надала, наутро зафиксировали "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь", в городе нет электроснабжения.Он признал, что временно не будут курсировать троллейбусы, а на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в свою очередь сообщал РИА Новости, что российские военные ночью нанесли удар по месту хранения военной техники ВСУ в Тернопольской области."А ночью сегодня били... (нанесены удары - ред.) по Тернополю и области: (поражена - ред.) инфраструктура, частично пропал свет. По полигону, по месту хранения техники (ВСУ - ред.)", - сказал он.Подробнее об успехах российских военных - в материале Сергея Зуева Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября на сайте Украина.ру.

тернополь

россия

тернопольская область

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тернополь, россия, вооруженные силы украины, тернопольская область, мэр, электроснабжение