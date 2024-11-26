https://ukraina.ru/20241126/1059208211.html
Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО
Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО - 26.11.2024 Украина.ру
Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО
В Тернополе сейчас самая плохая ситуация за все время российской спецоперации: город остался без света, поражен полигон ВСУ. Об этом сообщил мэр Сергей Надал
2024-11-26T10:16
2024-11-26T10:16
2024-11-26T10:16
тернополь
россия
вооруженные силы украины
тернопольская область
мэр
электроснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102833/39/1028333960_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2e9b745d4711864df6906a8d51ccd35e.jpg
В ночь на вторник украинские СМИ информировали о серии взрывов в Тернополе.По словам Надала, наутро зафиксировали "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь", в городе нет электроснабжения.Он признал, что временно не будут курсировать троллейбусы, а на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в свою очередь сообщал РИА Новости, что российские военные ночью нанесли удар по месту хранения военной техники ВСУ в Тернопольской области."А ночью сегодня били... (нанесены удары - ред.) по Тернополю и области: (поражена - ред.) инфраструктура, частично пропал свет. По полигону, по месту хранения техники (ВСУ - ред.)", - сказал он.Подробнее об успехах российских военных - в материале Сергея Зуева Риски от переброски западных войск, провалы ВСУ, критика Байдена. Главное на Украине на утро 26 ноября на сайте Украина.ру.
тернополь
россия
тернопольская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102833/39/1028333960_130:0:1090:720_1920x0_80_0_0_b602d680235bdd9691261b7b7ba86002.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
тернополь, россия, вооруженные силы украины, тернопольская область, мэр, электроснабжение
Тернополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Тернопольская область, мэр, электроснабжение
Мэр Тернополя пожаловался на худшую ситуацию в городе с начала СВО
В Тернополе сейчас самая плохая ситуация за все время российской спецоперации: город остался без света, поражен полигон ВСУ. Об этом сообщил мэр Сергей Надал
В ночь на вторник украинские СМИ информировали о серии взрывов в Тернополе.
По словам Надала, наутро зафиксировали "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь", в городе нет электроснабжения.
Он признал, что временно не будут курсировать троллейбусы, а на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы.
"Возможно, будет низкое давление. Будем запускать генераторы. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами", - добавил чиновник.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в свою очередь сообщал РИА Новости, что российские военные ночью нанесли удар по месту хранения военной техники ВСУ
в Тернопольской области
.
"А ночью сегодня били... (нанесены удары - ред.) по Тернополю и области: (поражена - ред.) инфраструктура, частично пропал свет. По полигону, по месту хранения техники (ВСУ - ред.)", - сказал он.