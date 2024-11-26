https://ukraina.ru/20241126/1059207413.html

Разведка Европы готовится ловить украинских ветеранов на черном рынке после конфликта - Bloomberg

Разведка Европы готовится ловить украинских ветеранов на черном рынке после конфликта - Bloomberg - 26.11.2024 Украина.ру

Разведка Европы готовится ловить украинских ветеранов на черном рынке после конфликта - Bloomberg

Европе грозит приток украинских военных и контрабанда оружия после окончания конфликта на Украине, передает агентство Блумберг

2024-11-26T09:27

2024-11-26T09:27

2024-11-26T09:42

новости

украина

владимир путин

европа

россия

василий небензя

ес

европол

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

"Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки", - говорится в материале.В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники.Глава Европола Катрин де Болль весной 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. Летом 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно.Подробнее - в материале Небензя рассказал о росте контрабанды оружия для ВСУ в третьи страны на сайте Украина.ру.

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир путин, европа, россия, василий небензя, ес, европол, вооруженные силы украины