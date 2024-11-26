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Разведка Европы готовится ловить украинских ветеранов на черном рынке после конфликта - Bloomberg
Разведка Европы готовится ловить украинских ветеранов на черном рынке после конфликта - Bloomberg - 26.11.2024 Украина.ру
Разведка Европы готовится ловить украинских ветеранов на черном рынке после конфликта - Bloomberg
Европе грозит приток украинских военных и контрабанда оружия после окончания конфликта на Украине, передает агентство Блумберг
2024-11-26T09:27
2024-11-26T09:27
2024-11-26T09:42
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"Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки", - говорится в материале.В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники.Глава Европола Катрин де Болль весной 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. Летом 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно.Подробнее - в материале Небензя рассказал о росте контрабанды оружия для ВСУ в третьи страны на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, владимир путин, европа, россия, василий небензя, ес, европол, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Путин, Европа, Россия, Василий Небензя, ЕС, Европол, Вооруженные силы Украины
Разведка Европы готовится ловить украинских ветеранов на черном рынке после конфликта - Bloomberg
09:27 26.11.2024 (обновлено: 09:42 26.11.2024)
Европе грозит приток украинских военных и контрабанда оружия после окончания конфликта на Украине, передает агентство Блумберг
"Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки", - говорится в материале.
В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники.
Глава Европола
Катрин де Болль весной 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС
Украине оружие попадет в руки преступных группировок.
Летом 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявлял, что Украина продает оружие на Ближний Восток
, откуда оно поступает куда угодно.