Песня «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!..» прозвучала на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник, 2 марта, благодаря депутату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадиму Рабиновичу. Он включил воспроизведение со своего телефона

Так политик выразил протест против героизации украинскими властями персонажей, сотрудничавших с нацистами.

На заседании говорили о катастрофическом падении экономики, о возможных последствиях эпидемии коронавируса, на фоне которой готовятся сократить десятки тысяч врачей, о перспективах децентрализации, о том, что правительство Гончарука «не справляется». Но пока сложно сказать, закончится ли запланированное на этой неделе внеочередное заседание Рады отставкой премьера.

Как отметил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, причины созыва внеочередного заседания одна: парламент занят рассмотрением проекта о рынке земли, а есть и другие насущные вопросы…

Что касается внеочередного заседания парламента, то на нём, помимо прочего, заслушают руководителей силовых ведомств. Заместитель спикера Рады Елена Кондратюк предложила заслушать также и ответственных за борьбу с коронавирусом — в том числе и секретаря Совбеза. По словам вице-спикера, борьба с коронавирусом — это вопрос уже не только медицинский, но и «вопрос национальной безопасности».

«Хотите вернуть нас в мракобесие фашизма»

Не осталось незамеченным заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая. Об этом высказывании напомнил сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, добавив, что в Киеве в 2020 году запланированы другие праздники — в честь коллаборантов и пособников нацистов.

«Что я хочу сказать вам, хлопцы. Уважаемые, вы совсем охренели! — заявил политик. — Вы собираетесь заставить нас праздновать дни рождения фашистов, вы хотите вернуть нас в мракобесие нацизма». Провал пропаганды: 83% украинцев считают 9 Мая великим праздником © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Наши герои — воины Советской армии, освободившие от нацизма Европу, освободившие от нацизма Украину, и именно их мы будем чествовать, а не ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спины людей! — продолжил Рабинович. — И вы не заставите нас стоять на коленях, потому что большинство граждан Украины знают цену фашистским идеям. Вам кажется, что победа будет за вами. Но и Гитлеру так казалось. Увидите, где будет правда и где будет справедливость. Фашизм в Украине не пройдет!».

Политик призвал «нормальных людей» в Раде «остановить фашизм» и заставить, наконец, ввести в действие норму Уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма. В завершение своего выступления Рабинович включил на телефоне запись песни «Вставай, страна огромная!..».

«Хаос и бардак»

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко констатировала падение уровня доверия к парламенту и к правительству. По её мнению, падение рейтинга самого президента Зеленского и послужило причиной созыва внеочередного заседания Рады, «на котором будет попытка переложить ответственность на исполнителя — потому что нет сегодня в стране независимого парламента, нет независимых правоохранительных органов и нет независимого правительства».

Ситуация в экономике — катастрофическая, отметила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По её словам, за январь и февраль текущего года не выполняется бюджет по доходной части, только за два месяца страна недополучила 27,5 млрд гривен, при этом «только таможня недодала 15,5 млрд гривен».

«Это — хаос, бардак, неспособность управлять страной. Это свидетельство абсолютной некомпетентности Владимира Зеленского и его команды», — подчеркнула Тимошенко, призвав вызвать в Раду всех причастных к принятию решений, во главе с Зеленским, и — «спросить, что происходит с государством».

По мнению Тимошенко, если пропустить этот момент, то Украину ожидает коллапс, из которого страну уже никто не сможет вытащить.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что продолжается продавливание законопроекта о распродаже сельскохозяйственной земли — «вопреки воле народа». Тимошенко снова напомнила об обещании Зеленского первым внести в парламент законопроект о народовластии. «Национальная катастрофа». Эксперт о том, как отказ от газа убивает промышленность Украины © timer-odessa.net

«Уже больше 150 законов принято, закон о референдуме — даже не внесён властью», — констатировала Тимошенко.

Она добавила, что закона о референдуме или о «народном вето» (что обещала партия «Слуга народа») — «их не будет, пока не будет продана вся земля, все порты, аэропорты, недра, вся наша стратегическая собственность…».

Лидер «Батькивщины» заявила, что выход всё же есть, поскольку есть решение Верховного суда Украины от 25 октября 2019 года, в котором говорится о том, что в стране на данный момент «действует закон о референдуме 1991 года». Тимошенко призвала воспользоваться этим обстоятельством и спросить у людей: «Что делать с собственностью народной?»

В свою очередь Руслан Стефанчук напомнил, что пункт об открытии рынка земли был в программе кандидата Зеленского, и народ за это проголосовал. А проект закона о референдуме, по словам политика, уже разработан, но спешка в данном случае вредна, нужно детальное, буквально «помолекульное» обсуждение каждого пункта.

При этом Стефанчук призвал ускорить рассмотрение проекта о рынке земли, дав понять, что открывать земельный рынок всё-таки надо.